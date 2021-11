Giornate convulse per il Bitcoin, fitte di notizie contrastanti tra importanti endorsement e contraccolpi per la sua ascesa nell'economia tradizionale.

Abbiamo per esempio visto che la più importante banca spagnola, il gruppo Banco Santander, ha deciso di lanciare un ETF che abbia come sottostante il Bitcoin. Ma anche come la SEC abbia rifiutato il lancio di un ETF spot da parte del colosso finanziario VanEck. O, ancora, di come l'India stia per varare una legge che metta al bando le criptovalute al fine di lanciarne una gestita dalla propria Banca centrale, parallela alla valuta avente corso legale nel paese.

Del resto, anche il prezzo del Bitcoin ha eseguito movimenti contrastanti, in piena linea con la sua caratteristica principale: la volatilità del proprio valore. Basta guardare a quanto accaduto nell'ultimo mese di novembre, quando ha toccato il suo massimo storico a 67.500 dollari americani, per poi scendere gradualmente sotto i 57mila dollari dieci giorni dopo. Poi un nuovo timido rialzo, seppur debole, con sali-scendi che hanno avuto come range di prezzo una forbice tra i 56mila dollari americani e i 59mila dollari.

Al momento della scrittura, Bitcoin viaggia oltre i 58mila dollari e sembra pronto per "minacciare" area 60mila. Ma è tutto da vedere.

Nel frattempo, una notizia potrebbe dare un nuovo scossone rialzista al prezzo del Bitcoin: i fondi di investimento di una delle principali banche d'investimento statunitense, Morgan Stanley, hanno incrementato la sua esposizione a Bitcoin acquistando azioni di Grayscale Bitcoin Trust.

E pensare che fino a qualche mese fa, Morgan Stanley non lesinava attacchi alle criptovalute. Ritenendole un investimento poco sicuro ed esortando i propri clienti a restarne lontani. Peraltro, questo non è l'unico round di investimenti da parte di Morgan Stanley.

Vediamo di cosa si tratta.

Morgan Stanley aumenta esposizione in Bitcoin

Come riporta CoinTelegraph e abbiamo già accennato nell'incipit, i fondi di investimento di Morgan Stanley hanno deciso di aumentare la loro esposizione in Bitcoin acquistando le azioni di Grayscale Bitcoin Trust.

Stando ai documenti in possesso dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari americana, la SEC (come noto, acronimo di Securities and Exchange Commission) diramati martedì scorso, il Morgan Stanley Insight Fund ha incrementato i propri investimenti in favore di Grayscale Bitcoin Trust, noto con l'acronimo di GBTC. Mediante acquisto di azioni di oltre il 63%. Passando così da 928.051 nel secondo trimestre del 2021 a 1.520.549 a partire da settembre.

Si registra altresì come Morgan Stanley detenesse 3.642.118 azioni GBTC nel Q3 2021, quindi vedendo un incremento del 71% rispetto alle 2.130.153 azioni detenute nel Q2.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio vantava 1.463.714 GBTC ed in questo caso parliamo di un incremento nel giro di un trimestre di oltre la metà. Vale a dire pari al 59% rispetto a 919.805 azioni possedute.

Mentre scriviamo, il prezzo di GBTC è pari a $ 45,72. Pertanto, l'esposizione complessiva di Morgan Stanley sui 3 fondi è di circa $ 303 milioni. Per un totale di 6.626.381 azioni possedute al 30 settembre.

Come abbiamo visto, proprio in questo periodo il prezzo di Bitcoin ha registrato l'incremento più importante. Se prima era inferiore a $ 50.000 per gran parte di settembre, è arrivato anche a sfiorare i 60mila dollari americani per poi scendere di nuoovo sui 56mila dollari.

Va comunque specificato che agendo mediante dei fondi controllati, Morgan Stanley non si espone direttamente sul Bitcoin (BTC) senza investire direttamente nella criptovaluta. Tuttavia, è chiaro che il colosso finanziario americano crede nelle criptovalute. E lo conferma il fatto che lo scorso settembre aveva annunciato l'istituzione di una divisione di ricerca incentrata sulle criptovalute.

Interesse di Morgan Stanley per Bitcoin parte da prima

L'interesse di Morgan Stanley per il Bitcoin parte da prima. Come detto, a settembre ha creato una specifica divisione che appronfondisca il mercato delle criptovalute. Nominando Sheena Shah come capo analista per il suo team di ricerca. Shah aveva già una esperienza come stratega valutario sempre all'interno di Morgan Stanley, coprendo le valute del G10 per oltre 8 anni. Dando così già il suo contributo alla banca in merito al bitcoin e alle altre altcoin.

Ora, la Shah si sta occupando specificamente di analizzare l'impatto delle criptovalute su azioni e investimenti a reddito fisso. Quindi dei titoli più tradizionali, come quelli emessi dagli stati o le obbligazioni.

I dirigenti della banca d'investimento americano hanno anche ammesso che il lancio di un team di ricerca specifico sul mondo dei criptoasset è reso necessario dall'incremento significativo dell'importanza delle criptovalute nei mercati globali. Pertanto una Banca di investimento come Morgan Stanley non ne può restare estranea.

Ancora prima, nel mese di marzo di quest'anno, aveva introdotto uno strumento di investimento dedicato ai cosiddetti investitori istituzionali per consentirgli di esporsi nel Bitcoin senza correre rischi.

Ad aprile, Morgan Stanley ha poi aggiunto i suoi investimenti nella regina delle criptovalute tramite 12 fondi di investimento sempre tramite Grayscale e futures regolati in contanti. Successivamente, ha messo a segno un round di finanziamento di 48 milioni di dollari per Securitize.

Quest'ultima è una piattaforma dedicata all'attività di tokenizzazione supportata dall'Exchange più importante del mondo per volume di criptovalute scambiate: Coinbase.

Non solo Morgan Stanley crede nel Bitcoin

Grayscale Bitcoin Trust ha attirato però anche l'appetito di Ark Invest guidata dal CEO Cathie Wood. Infatti, sempre quest'anno, nel mese di luglio, ha acquistato oltre 450.000 azioni GBTC mediante due tranches distinte.

Mentre scriviamo, Ark Invest e i suoi fondi istituzionali sono esposti per oltre 8,3 milioni di azioni GBTC. Per un totale pari allo 0,69% nel proprio portafoglio.

Come riferisce sempre CoinTelegraph, in generale, nel 2021 gli investimenti in criptovalute hanno già superato 2 trilioni di dollari americani. Passando così da circa 350 miliardi di solo un anno fa a poco più di 2 trilioni di dollari di oggi.

Inoltre, Morgan Stanley non è l'unica grossa banca americana a credere nelle criptovalute. Bank of America, per esempio, ha anche essa istituito una divisione di ricerca dedicata alle cryptocurrency nel mese di luglio. Proprio come fatto da MS due mesi dopo.

Ed ancora, State Street - la seconda più antica banca statunitense ancora operativa - aveva anche essa riferito in precedenza di voler lanciare una divisione dedicata alla finanza digitale. Oppure JPMorgan (altra banca scettica verso le criptovalute) e Goldman Sachs Group, le quali hanno lanciato servizi di trading dedicati alle criptovalute quest'anno.

Insomma, le grandi banche, dopo aver dichiaraot guerra al bitcoin, sconsigliando pure i propri clienti di investirci, ci stanno dedicando denaro ed attenzione. Il cambiamento in corso non può lasciarle indifferenti.

Grayscale Bitcoin Trust cos'è

Come spiega Investopedia, Grayscale Bitcoin Trust è un prodotto di investimento in valuta digitale. A partire dallo scorso anno, è stata accreditata dalla SEC come primo veicolo di investimento in valuta digitale con lo status di società di rendicontazione.

In questo modo, chi investe in criptovalute potrà beneficiare di una liquidità di tipo anticipata. Considerando che il periodo di detenzione legale delle azioni di collocamento privato passerebbe da 12 mesi a 6 mesi. Quindi si tratterebbe di un dimezzamento.

Il Grayscale Investment Trust ha fatto il suo debutto nel settembre 2013, nelle vesti di collocamento privato per investitori accreditati. Per poi essere approvato dalla INRA. In tal modo, chi vuole investire nelle azioni pubbliche di Grayscale può farlo tramite il simbolo GBTC. Il Trust viene utilizzato per investire anche in asset finanziari più tradizionali, come le materie prime. Pur distinguendosi per diversi punti dagli ETF.

GBTC è quotata pubblicamente sull'OTCQX. Si tratta di un mercato over-the-counter.

Uno dei vantaggi di investire tramite Grayscale Bitcoin Trust è quello di conservare la criptovaluta in modo sicuro, mediante un sistema di sicurezza che vanta standard leader del settore.

Per investire in GBTC basta un broker privato o anche conti appositi come per esempio l'IRA.

Chi è Morgan Stanley

I più attenti avranno notato una coincidenza nel nome tra Morgan Stanley e un altro colosso finanziario americano come JPMorgan Chase & Co. (JPM). A svelare l'arcano è sempre Investopedia, come sottolinea come la curiosità non sia affatto pura coincidenza.

Infatti Morgan Stanley è praticamente il nipote di J.P. Morgan. Fondata da Henry S. Morgan e Harold Stanley (dall'abbinamento dei loro cognomi deriva il suo nome) e altri soci nel 1935, Morgan Stanley è stata creata come banca d'investimento. Ma nella sua storia è andata anche oltre.

Nel corso del 2020, ha registrato una cifra che ha sfiorato i 49 miliardi di dollari. Di molti superiore a quella dell'anno precedente, che è stata pari a 41,4 miliardi di dollari. Registrando quindi un +16% nel giro di un anno.

Il 2021 per Morgan Stanley è iniziato nel migliore dei modi, visto che il Q4 del 2020 segnava ricavi pari a 13,6 miliardi di dollari. Una crescita di 10,9 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo del 2020. Pari, in termini percentuali, ad un +22%.

Morgan Stanley si suddivide in 3 principali sezioni business:

Institutional Securities

Wealth Management

Investment Management

La prima, Institutional Securities, rappresenta di fatto la principale fonte di introiti per il colosso finanziario americano. Fruttando un fatturato netto record di 25,9 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2020.

Tra i clienti vi rietrano aziende, governi, istituzioni finanziarie. Nel 2020, i ricavi hanno fatto registrare un +46%, con il trading in crescita di un +32% rispetto all'anno precedente.

Il ramo Wealth Management, invece, si occupa di fornire servizi finanziari e consulenza a piccole e medie imprese o istituzioni.

Investment Management, infine, costituisce il dipartimento più piccolo di Morgan Stanley. Cura gli interessi dei cosiddetti investitori istituzionali.