Quando il Bitcoin raggiunge nuovi massimi, partono subito previsioni che parlano di un prezzo che arriverà a toccare i 100.000 dollari o perfino superarli.

Spesso queste previsioni si basano su estrapolazioni da parte di persone che hanno determinati interessi intorno al Bitcoin. La ratio è: il prezzo è aumentato molto, quindi continuerà a salire. Se supera il suo massimo precedente, deve continuare a salire.

A supporto di questa tesi, viene anche riportata la "rappresentazione grafica" o una "analisi tecnica". Si parla di "livelli di resistenza" come nuova frontiera da infrangere. Si propongono altresì analisi fondamentali.

Tuttavia, abbiamo visto spesso come il Bitcoin abbia pesantemente ritracciato, spegnendo gli entusiasmi. Giovedì 10 novembre ha toccato il suo nuovo massimo a 68.643,10 dollari per poi scendere a circa 63.500 dollari al momento della scrittura.

A marzo, quando superò i 63mila dollari, poi scese addirittura a 38mila nel giro di 2 mesi.

Ma Bitcoin ha un valore fondamentale? C'è un prezzo intorno al quale può girare con maggiore stabilità? Cerchiamo di capirlo di seguito.

Qual è il valore fondamentale di Bitcoin?

Una analisi molto interessante ci viene fornita da John Hawkins per Phis.org il quale ricorda come per "valore fondamentale" nel linguaggio finanziario tradizionale significhi "un valore basato su quale rendimento (o flusso di cassa) è generato da un bene". E fa l'esempio di un albero di mele: per un investitore il suo valore fondamentale è nelle mele che produce.

Nel caso delle azioni societarie, il valore fondamentale è il dividendo pagato dagli utili. Una misura standard utilizzata dagli investitori è il rapporto prezzo/utili. Nella proprietà di un immobile, invece, il valore fondamentale riflette l'affitto che guadagna l'investitore (o il proprietario-occupante risparmia). Ed ancora, proseguendo con gli esempi, per un'obbligazione, il valore dipende dall'interesse che paga.

In realtà anche il metallo prezioso per eccellenza, considerato il bene rifugio per antonomasia, ossia l'Oro, ha un suo valore fondamentale. Contrariamente a quanto si pensa, non solo destinato alla gioielleria, ma anche alle otturazioni dentarie o nella produzione di materiale elettronico. Tuttavia, questo valore non è il motivo principale per cui la maggior parte delle persone compra oro.

Diverso il discorso per le valute nazionali aventi corso legale. Chiamate in gergo valute FIAT. Il loro valore, infatti, sta nell'essere un'unità di scambio affidabile e accettata.

In passato le monete realizzate con oro e argento avevano un valore fondamentale perché potevano essere fuse per i loro metalli preziosi. Non è più il caso delle valute legali, il cui valore dipende esclusivamente dalla fiducia delle persone che gli altri le accettino al valore nominale.

Bitcoin prezzo: cosa lo rende instabile?

La maggior parte delle criptovalute, come Bitcoin, Ethereum e Dogecoin, sono essenzialmente valute fiat private. Non hanno attività o rendimenti corrispondenti. Questo rende difficile determinare un valore fondamentale.

Lo scorso settembre gli analisti della britannica Standard Chartered Bank hanno affermato che Bitcoin potrebbe raggiungere un picco di circa 100.000 dollari entro la fine del 2021.

Queste le parole del capo del team di ricerca sulle criptovalute della banca, Geoffrey Kendrick (un ex funzionario del Tesoro australiano), reperibili qui:

Come mezzo di scambio, Bitcoin potrebbe diventare il metodo di pagamento peer-to-peer dominante per i non bancari globali in un futuro mondo senza contanti

In teoria questo potrebbe essere possibile. Si stima che a livello globale 1,7 miliardi di persone non abbiano accesso ai servizi bancari. Ma Bitcoin è stato considerato il futuro dei pagamenti sin dalla sua invenzione nel 2008. Ha fatto pochi progressi.

Ci sono almeno due ostacoli significativi a ciò:

il complesso calcolo computazionale necessario per elaborare i pagamenti

la volatilità del suo prezzo

Se il primo è un problema soprattutto tecnico, che può essere superato come del resto già hanno fatto diverse criptovalute (per esempio basandole sul Proof of Stake anziché il Proof of work), il secondo è di carattere prettamente economico. E riguarda appunto i mercati, oltre che le decisioni dei governi centrali, così come la sicurezza delle piattaforme messa spesso in discussione dagli attacchi hacker.

Quali sono le criptovalute con un valore stabile?

Le valute digitali che possono mantenere un valore stabile hanno maggiori probabilità di diventare strumenti di pagamento. Questi includono le stablecoin esistenti (le stablecoin sono ancorate a valute FIAT. L'esempio più importante è Tether), il discusso Diem di Meta e le valute digitali della banca centrale, già operative in alcune economie dei Caraibi. Come dimostra questo interessante progetto.

Finora l'unica azienda significativa ad aver accettato pagamenti in Bitcoin è Tesla, che ha annunciato questa politica a marzo per poi annullarla a maggio. Provocando pesanti oscillazioni di prezzo del Bitcoin. Così come fatto sempre dal Ceo del colosso di auto elettriche americano Elon Musk per quanto riguarda Dogecoin, verso la quale ha twittato tutto e il contrario di tutto.

L'unico paese ad adottare Bitcoin come valuta approvata è El Salvador (che utilizza anche il dollaro USA). Ma è tutt'altro che chiaro quali vantaggi ci siano. Anche le leggi che obbligano le aziende ad accettare la criptovaluta hanno portato a proteste.

Bitcoin scalcato da altre criptovalute?

Se Bitcoin non ha alcun valore reale come mezzo di pagamento diffuso (una teoria sostenuta anche dal decano del trading Warren Buffet), che dire come riserva di valore? Per esempio, come oro digitale? Ha questo vantaggio sulla maggior parte delle "altcoin". La sua offerta, come l'oro, è (probabilmente) limitata.

Uno strumento utilizzato dagli appassionati di criptovalute per confrontare la scarsità di Bitcoin con l'oro è chiamato modello "stock-to-flow".

Proseguendo nella sua analisi per Phys.org, John Hawkins ricorda che questo approccio ritiene che l'oro mantiene il suo valore perché lo stock d'oro esistente è 60 volte superiore alla quantità di nuovo oro estratto ogni anno. Lo stock di Bitcoin è più di 50 volte quello delle nuove monete "estratte" ogni anno.

Ma questo non spiega perché il prezzo di Bitcoin si sia dimezzato all'inizio di quest'anno. Né ha basi teoriche in economia: i prezzi non dipendono solo dall'offerta.

Alcuni promotori di Bitcoin prevedono prezzi più alti sul presupposto che i gestori di fondi alla fine investiranno una percentuale arbitraria, diciamo il 5%, dei loro fondi in Bitcoin.

Ma tali previsioni presuppongono implicitamente che Bitcoin, in quanto criptovaluta più grande e conosciuta, continuerà a mantenere la sua posizione dominante nel mercato delle criptovalute. Questo non è garantito. E non c'è limite al numero di alternative di criptovaluta.

La storia è piena di esempi di società che nell'epoca d'oro avevano il primato nel loro settore e ora neanche ci ricordiamo di loro. Bankcard era una società di carte di credito che una volta deteneva il 90% del mercato australiano nei primi anni '80. E' addirittura fallita nel 2006.

Oppure, nel mondo dei Social network, in molti utilizzavano MySpace, anche per motivi professionali. Prima del 2008 era un social network più grande di Facebook. Le nuove generazioni neanche lo conoscono ora. Eppure, sono passati meno di 15 anni.

Bitcoin e il rischio bolla finanziaria

Un'altra storitelling ricorrente riguardo il Bitcoin è che sia una bolla finanziaria. Ricordiamo che una bolla finanziaria è quella situazione che si viene a creare quando i prezzi di un determinato asset crescono a dismisura e senza una particolare ragione concreta. Soprattutto, per una mera speculazione del mercato, destinata in quanto tale a non reggere a lungo.

Il primo caso di bolla finanziaria della storia fu quella del prezzo dei bulbi di tulipano ad inizio '900. Manco a dirlo, consumatosi ad Amsterdam.

L'ultimo caso eclatante di bolla finanziaria è stato quello dei dot-com, i titoli azionari tecnologici (legati alla cosiddetta New Economy incalzante) che videro il loro prezzo alzarsi a dismisura alla fine del secolo scorso, per poi letteralmente esplodere nel 2000. Sul sito della Consob viene ben spiegato di cosa si trattò.

Come spiegato sul sito dell'ente di controllo sui mercati finanziari italiano, le fasi della bolla finanziaria generalmente seguono questo andamento:

estrema fiducia da parte degli investitori nelle potenzialità di un prodotto/azienda

crescita rapida del prezzo del prodotto

evento che fa vacillare le aspettative di importanti guadagni

elevati flussi di vendite

crollo finale del prezzo del prodotto

Come rammenta sempre la Consob, altri casi di bolle finanziarie consumatesi nella storia furono: nel 1840 in occasione del boom delle ferrovie, nel 1920 per automobili e radio, nel 1950 rispetto ai transistor elettronici e nel 1980 per home computer e biotecnologie.

Orbene, da quella bolla finanziaria emersero però delle realtà come Amazon. Diventata oggi la principale piattaforma e-commerce, per effetto di una costante crescita in termini di prodotti e servizi offerti. Costantemente ampliati (ultimi casi il Cinema e il Calcio). Il che ha reso Jeff Bezos, confatore e Ceo, uno degli uomini più ricchi del Mondo.

Accadrà la stessa cosa col Bitcoin? Ovvero, se la bolla esploderà resterà comunque qualcosa di concreto ai posteri? In effetti, le possibilità sono più concrete. Infatti, per quanto concerne il Bitcoin, sicuramente ciò che resterà in caso di sua sparizione sarà senza dubbio la Blockchain.

Un sistema a blocchi che ha rivoluzionato la finanza, consentendo la nascita della cosiddetta Finanza Decentralizzata. Meglio nota con l'acronimo DeFi. Alla quale ha contribuito pesantemente anche Ethereum, ideata nel 2013 dal russo naturalizzato canadese Vitalik Buterin, la cui Blockchain ha lanciato i rivoluzionari smart contract. "Contratti intelligenti" applicabili in molti ambiti, commericali e burocratici.

Concludendo sul valore del Bitcoin, molto faranno le leggi che le istituzioni centralizzate imporranno sulle criptovalute (restrittive o incoraggianti), i fattori endogeni al mercato delle criptovalute stesse, come evolverà la stessa DeFi.