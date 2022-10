Bottega Veneta subentra a Gucci in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Il subentro, possibile con il raddoppio del canone mensile, è stato proposto dalla stessa Gucci, entrambi i marchi di abbigliamento fanno infatti capo al gruppo Kering. Gucci ha suggerito l'ingresso di Bottega Veneta a seguito del proprio trasferimento.

Bottega Veneta subentra a Gucci tra i negozi in galleria Vittorio Emanuele II a Milano, la sartoria, anch'essa del gruppo Kering, verserà al comune di Milano 1,150 milioni di euro annui, il doppio rispetto al canone pagato da Gucci che invece si trasferisce sul versante opposto della galleria.

Le regole che disciplinano la galleria

La galleria Vittorio Emanuele II di Milano è uno dei templi dello shopping milanese, la galleria ospita al proprio interno botteghe storiche e marchi di prestigio tutelati e gestiti da un rigido disciplinare di regole fissate dal Comune di Milano.

L'ultimo aggiornamento alle regole della galleria, i cui introiti finanziano parte dei servizi della metropoli lombarda, risale al 2012, anno in cui è stata stabilita una clausola di successione che consente il subentro ad un'attività già presente, solo attraverso il raddoppio del canone.

Questa regola ha permesso a Bottega Veneta di subentrare a Gucci negli spazi occupati dal 2003 con il proprio negozio, versando un canone annuale di 1 milione 150 mila euro all'anno, ovvero il doppio del canone versato da Gucci, pari a 575 mila euro all'anno.

Bottega Veneta, a meno di imprevisti, rimarrà in galleria almeno fino al 2034, anno in cui scadrà l'attuale contratto firmato da Gucci nel 2003 e rinnovato nel 2016 la cui scadenza è fissata al 2034.

Con il subentro, che prevede il raddoppio del Canone, Bottega Veneta ha potuto subentrare a Gucci senza dover passare per un asta, che avrebbe potenzialmente portato ad un canone finale molto più alto.

Quello di Gucci non sarà un addio alla galleria

Bottega Veneta subentra a Gucci tra i negozi della galleria Vittorio Emanuele ma quello di Gucci non è un addio, il noto brand di abbigliamento infatti non ha lasciato la galleria, ma si è semplicemente trasferito. A settembre 2021 Gucci si è aggiudicata, con un'offerta di 4,5 milioni di euro, un secondo spazio in galleria da 956 metri quadrati.

Più vicino al duomo, il nuovo e più spazioso negozio di Gucci in galleria, si colloca dove prima vi era la bottega di Massimo Dutti, e proprio a seguito del trasferimento, Gucci ha deciso di liberare gli spazi precedentemente occupati, proponendo al comune il subentro di Bottega Veneta, che come Gucci fa parte del gruppo Kering, al proprio posto.