Venerdì 11 novembre il MEF ha dato il via all'asta relativa a tre BTP emessi dalla repubblica italiana, nello specifico, BTP a 3, BTP a 7 anni e BTP "green" a 13 anni.

L'asta di BTP

Durante l'asta sono stati emessi BTP per circa 8 miliardi, è infatti prevista una forbice di circa 7,25-8-75 miliardi di euro, suddivisi tra i tre diversi BTP, nello specifico, si prevede l'emissione di circa 2,25-2,75 miliardi di euro per i BTP a 3 anni. Un'emissione di 3,5-4 miliardi per i BTP a 7 anni ed un'emissione di circa 1,5-2 miliardi per i BTP Green.

Per tutti e tre i BTP è previsto un asta supplementare, nell'ordine di 550 milioni, 1,2 milioni e 1,5 milioni.

Valutazione dei BTP a 3 anni.

Questi titoli al portatore sono emessi dal MEF della Repubblica italiana ed hanno ricevuto mediamente una valutazione mediamente stabile. Per essere più precisi, il rating di queste obbligazioni corrisponde al rating assegnato all'italia che, per S&P e Fitch è BBB, per l'agenzia DBRS è BBB Hight e per Moody's è BBB3. Fatta eccezione per Moody's che valuta negativamente l'Italia, le altre agenzie di rating hanno espresso una valutazione di stabilità per il paese ed i suoi titoli di stato.

Caratteristiche dei BTP a 3 anni

Le obbligazioni a 3 anni messe all'asta dal MEF l'11 novembre 2022 sono state emesse il 17 ottobre 2022 con ISIN IT0005514473 hanno come scadenza prefissata il 15 gennaio 2026.

Per questi titoli è prevista una cedola annuale lorda del 3,5%, il cui valore netto potrebbe variare a seconda dell'inflazione. La prima emissione di interessi per questi titoli è prevista per il 16 gennaio 2023, quando verranno erogati gli interessi relativi al 2022, per lo 0,8%.

Caratteristiche dei BTP a 7 anni

Le obbligazioni a 7 anni messe all'asta dal MEF l'11 novembre 2022 verranno emesse il 15 novembre 2022 con un ISIN ancora da attribuire ed avranno scadenza prefissata al 15 dicembre 2029.

Per questi titoli è prevista una cedola annuale lorda del 3,85%, il cui valore netto potrebbe variare a seconda dell'inflazione. La prima emissione di interessi per questi titoli è prevista per il 16 gennaio 2023, quando verranno erogati gli interessi relativi al 2022.

Caratteristiche dei BTP Green

Le obbligazioni Green messe all'asta dal MEF l'11 novembre 2022 con ISIN IT0005508590 sono stati emesse il 30 aprile 2022 ed hanno come scadenza prefissata il 30 aprile 2035.

Per questi titoli è prevista una cedola annuale lorda del 4%, il cui valore netto potrebbe variare a seconda dell'inflazione. La prima emissione di interessi per questi titoli è prevista per il 16 gennaio 2023, quando verranno erogati gli interessi relativi al 2022.

Liquidazione anticipata delle obbligazioni

I BTP messi all'asta l'11 novembre 2022 non prevedono condizioni di liquidazione o scadenza anticipata, ciò significa che, per una liquidazione dell'investimento sarà necessario attendere la scadenza prefissata dei vari buoni, o, in alternativa, cedere a terzi, fuori mercato, le obbligazioni acquisite.

In caso di vendita a terzi dei buoni poliennali, si potrebbe andare in contro ad una perdita parziale dell'investimento.