Al via l'emissione da parte del ministero del tesoro di BTP Italia, si tratta di buoni del tesoro, con scadenza a 6 anni, i cui rendimenti sono legati all'andamento dell'Inflazione, oggi ai massimi dagli anni 80 e per cui si prevede un ulteriore incremento nel 2023.

Comincia oggi l'emissione di titoli di stato a sei anni, classificati come BTP Italia, da parte del ministero del tesoro. Il titolo BTP Italia a 6 anni è riservato a piccoli investitori ed offre rendimenti legati all'inflazione, una caratteristica molto importante in un periodo di forte e crescente inflazione, che permetterà agli investitori di ricevere per il 2023 cedole prossime al 10%.

Le caratteristiche del BTP Italia

BTP Italia è un titolo emesso dal ministero del tesoro con scadenza prefissata a 6 anni, nello specifico, la scadenza di questi BTP è fissata al 22 novembre 2028.

I BTP Italia emessi tra il 14 ed il 16 novembre sarà associato il codice ISIN IT0005517187, mentre i BTP emessi il 17 novembre, riservati agli investitori istituzionali, avranno un diverso codice ISIN non ancora attribuito.

Si tratta di un titolo particolare la cui emissione è legata a stretto giro all'andamento dell'inflazione, e questo si traduce in rendimenti abbastanza elevati, che partono da un minimo garantito dell'1,6%.

Questo significa che, nei prossimi 6 anni, gli investitori che avranno acquisito BTP Italia, percepiranno una cedola annua minima dell1,6%.

Inoltre, il titolo presenta un premio fedeltà dello 0,8% riservato agli investitori unici, ovvero gli investitori che avranno sottoscritto il titolo al momento dell'emissione, e che lo manterranno fino alla sua scadenza ultima fissata al 22 novembre 2028.

In questo scenario in cui il titolo non verrà ceduto, l'investitore, oltre al rendimento minimo dell'1,6% e dipendente dall'inflazione, al momento della liquidazione del titolo, riceverà un premio pari ad un ulteriore 0,8% del proprio investimento.

Vantaggi legati al BTP Italia: ecco perché conviene

Il grande vantaggio strategico ed economico di questi buoni del tesoro, è determinato dal loro legame diretto con l'inflazione, più precisamente con l'indice FOI, famiglie operaie italiane.

Si consideri che, titoli analoghi, emessi in precedenza, con scadenza a maggio 2025, stanno pagando cedole prossime al 10% per effetto dell'elevato livello di inflazione registrato in Italia in questo momento.

L'inflazione in italia è ad oggi ai massimi dagli anni 80, che, nel mese di ottobre 2022 ha raggiunto il valore record dell'11,9%, portando nel complesso il costo della spesa ad un aumento dell'8,9%. Il massimo registrato fin dal 1984.

L'elevata inflazione italiana ed europea, dipendente in larga parte dall'aumento del costo dell'energia, rappresenta una nota dolente per l'intero sistema economico europeo, tuttavia, per questo particolare tipo di BTP, si traduce in una straordinaria possibilità di guadagno.

Il titolo BTP Italia è infatti legato all'indice FOI, indice che, nel mese di settembre è salito all'8,9%.

L'aumento dell'indice FOI implica un incremento dei rendimenti dei BTP Italia, di conseguenza, dal momento che l'inflazione in italia è in crescita, ed è previsto un che l'aumento dell'inflazione prosegua anche nel 2023, è presumibile che le cedole pagate nel prossimo anno avranno un valore prossimo al 10%.

Come si possono acquistare BTP Italia?

I BTP Italia con codice ISIN IT0005517187 sono emessi dal Ministero del Tesoro e sono acquistabili sul mercato MOT della borsa italiana in due diverse fasi.

La prima fase è riservata ai piccoli investitori, e va dal 14 al 16 novembre, mentre la seconda fase, riservata agli investitori istituzionali, è fissata al 17 novembre.

Nella prima fase è possibile acquistare pacchetti di BTP a partire da 1000€ e con multipli di 1000, mentre nella seconda fase sarà possibile acquistare pacchetti di BTP a partire da 100.000€.

Il costo di un singolo BTP è fissato a 100€ ma possono essere acquistati con un minimo di 10, con un conseguente investimento minimo di 1000€.

Per acquistare BTP Italia è possibile recarsi presso gli uffici postali o bancari, inoltre è possibile effettuare l'acquisto on-line mediante il proprio servizio di Home Banking dopo aver abilitato le funzioni di Trading.

Leggi anche: BTP: crollano rendimenti e Spread. E ora? I titoli nel mirino