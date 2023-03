BTP Italia, ecco quando ci sarà la prossima emissione

La diciannovesima emissione del BTP Italia con scadenza a Marzo 2028, sta avendo un enorme successo tra gli investitori e risparmiatori e molti si chiedono quando avverrà la prossima emissione.

Cos'è BTP Italia

BTP Italia è un titolo di stato, emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, indicizzato all'inflazione, più precisamente, i suoi rendimenti sono dipendenti dall'andamento dell'indice FOI, ovvero l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai, al netto dei tabacchi, redatto dall'ISTAT.

Ciò significa che i rendimenti del BTP Italia aumentano all'aumentare dell'inflazione e calano al diminuire dell'inflazione, fino ad un minimo prestabilito e fissato ad ogni emissione.

Per questa diciannovesima, la cedola minima è stata fissata al 2%.

La diciannovesima emissione

La diciannovesima emissione, così come la precedente, ha avuto un grande successo, registrando un boom di sottoscrizioni, che nei primi due giorni hanno permesso al BTP Italia di raccogliere oltre 6 Miliardi.

Per essere più precisi, nel primo giorno di sottoscrizioni BTP Italia ha raccolto circa 3,64 miliardi di euro, con oltre 132 mila contratti siglati. Numeri analoghi sono stati registrati alla seconda giornata di sottoscrizioni con 114 mila contratti siglati e un ammontare di 2,93 miliardi raccolti. Mentre il terzo giorno di contrattazioni ha visto una leggera flessione, raccogliendo, nella prima metà giornata, circa 1,4 miliardi attraverso 55 mila sottoscrizioni.

Sulla base di questi risultati, ancora parziali, poiché mancano i dati relativi alle sottoscrizioni istituzionali, BTP Italia ha avuto un successo maggiore rispetto alla diciottesima emissione che, nello stesso arco di tempo in cui alla diciannovesima emissione sono stati raccolti circa 8 miliardi, ne aveva raccolti circa 6,7.

Quando ci sarà la prossima emissione?

Il grande successo della diciannovesima emissione di BTP Italia, che, prima ancora di aver visto terminare il proprio collocamento, si colloca già tra le migliori 4 emissioni del titolo, per sottoscrizioni e capitali raccolti, molti si chiedono quando avverrà la prossima emissione del titolo indicizzato all'inflazione.

Rispondere a questa domanda non è facile, sarà infatti il Ministero dell'Economia e delle finanze a stabilire se e quando dare il via alla prossima emissione, tuttavia, guardando alle precedenti emissioni, è possibile fare alcune stime.

La maggior parte delle emissioni di BTP Italia hanno avuto luogo in tre momenti dell'anno, più precisamente marzo/aprile, maggio/giugno e ottobte/novembre, se bene non sempre in modo regolare.

Per essere più precisi, la diciottesima emissione di BTP Italia, ha avuto luogo a novembre 2022 e la diciassettesima emissione ha avuto luogo a giugno 2022, mentre la sedicesima emissione ha avuto luogo nel maggio 2020 e prima ancora, la quindicesima emissione ha avuto luogo ad ottobre 2019.

Di seguito l'elenco completo delle precedenti emissioni.

• Quattordicesima emissione : Novembre 2018

• Tredicesima emissione : Maggio 2018

• Dodicesima emissione : Novembre 2017

• Undicesima emissione : Maggio 2017

• Decima emissione : Ottobre 2016

• Nona emissione : Aprile 2016

• Ottava emissione : Aprile 2015

• Settima emissione :Ottobre 2014

• Sesta emissione : Aprile 2014

• Quinta emissione : Novembre 2013

• Quarta emissione : Aprile 2013

• Terza emissione : Ottobre 2012

• Seconda emissione : Giugno 2012

• Prima emissione : Marzo 2012

Sulla base di questi dati relativi alle precedenti emissioni, possiamo notare che, la maggior parte delle emissioni ha avuto luogo con cadenza semestrale o trimestrale e in alcuni casi annuale. Ne consegue che la prossima, se ci sarà una ventesima emissione del BTP Italia, potrebbe aver luogo a Giugno 2023, ad Ottobre 2023 o nel Marzo 2024.