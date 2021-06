Perché il rischio climatico è diventato un rischio per gli investimenti in pochi anni? Quattro ragioni. In primo luogo, i danni record di eventi meteorologici estremi nel 2020 hanno sottolineato l'importanza l'importanza della determinazione del prezzo del rischio fisico; secondo, la regolamentazione a livello globale si è spostata decisamente verso un'economia netta zero; terzo, le innovazioni dell'energia pulita stanno riducendo il costo e l'intensità di carbonio della produzione di energia; infine, il sentimento degli investitori sembra volgere a favore delle strategie sostenibili.

Questo cambiamento ha recentemente accelerato come risultato di quattro potenti movimenti: in primo luogo, i danni record di eventi meteorologici estremi nel 2020 hanno sottolineato l'importanza l'importanza della determinazione del prezzo del rischio fisico; secondo, la regolamentazione a livello globale si è spostata decisamente verso un'economia netta zero; terzo, le innovazioni dell'energia pulita stanno riducendo il costo e l'intensità di carbonio della produzione di energia; infine, il sentimento degli investitori sembra volgere a favore delle strategie sostenibili.

Mentre lo slancio dietro la sostenibilità è notevole, è ancora l'inizio di un lungo viaggio. Si stima che siano necessari da 50 a 100 trilioni di dollari in investimenti di capitale necessari per ricostruire un'economia globale "net zero" - una che non emetta più gas serra di quanti ne rimuova dall'atmosfera entro il 2050. Per mettere questo in prospettiva, il raggiungimento di un tale obiettivo richiederà l'equivalente di almeno 10 piani Marshall all'anno per tre decenni.

L'arco di tempo, la scala e la complessità di questa sfida possono sembrare scoraggianti anche per investitori professionali esperti. Molti investitori hanno la sensazione intuitiva che che i rischi climatici sono rischi di investimento - e i nostri clienti dicono che si aspettano di raddoppiare le loro allocazioni agli investimenti sostenibili nei prossimi cinque anni.

Oggi, le domande che riceviamo più spesso riguardano il modo in cui navigare la transizione a basse emissioni di carbonio e incorporare i rischi climatici nei portafogli.

Nuovi strumenti orientati al clima stanno aiutando gli investitori con la transizione economica, e un mezzo ampiamente disponibile per i clienti per effettuare il cambiamento proprio ora è attraverso gli exchange traded fund (ETF).

Oggi ci sono quasi 600 ETF sostenibili disponibili a livello globale (rispetto ai 30 di dieci anni fa), un numero crescente dei quali consente agli investitori di personalizzare i portafogli in base alle esigenze del clima - dalla riduzione dell'esposizione al carbonio, alla priorità di una transizione a basse emissioni di carbonio, a temi come l'energia pulita.

Molti di questi ETF possono servire come elementi di base per le persone che cercano accessibilità, trasparenza e convenienza quando investono per la transizione a basse emissioni di carbonio.

Introduciamo l'argomento

Crediamo che i mercati finanziari stiano solo iniziando ad apprezzare il potenziale impatto del passaggio alla sostenibilità sui prezzi degli asset. La convenienza che gli ETF possono ulteriormente catalizzare un movimento sincronizzato verso la sostenibilità che che crediamo che nel tempo aiuterà a rendere le attività più sostenibili più preziose e quelle meno meno sostenibili.

Pensiamo che un tale cambiamento epocale premierà i primi investitori, e darà alle aziende incentivi significativi per accelerare la loro transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Crediamo che gli investitori che non considerano gli effetti del cambiamento climatico sull'economia globale e sui prezzi degli asset non stiano vedendo il quadro completo.

Le ricerche che stanno emergendo suggeriscono che le aziende che sono ben adattate a un'economia a basse emissioni di carbonio sono meglio posizionate dei loro pari per far crescere i guadagni, e che l'efficienza dei gas serra è collegata alla performance finanziaria.

BlackRock, il più grande gestore mondiale, ritiene in un suo famoso studio che il rischio climatico sia un rischio di investimento, e gli operatori di mercato condividono sempre più questa visione.

I riferimenti alla sostenibilità, incluso il clima, nelle telefonate trimestrali degli utili delle maggiori aziende statunitensi sono triplicati nell'ultimo decennio, e gli investitori prevedono di raddoppiare i loro asset sostenibili in gestione, dal 18% al 37%, entro i prossimi cinque anni.

Rimodellare l'economia globale per far fronte alla minaccia climatica avrà importanti ramificazioni finanziarie - e non solo nel lontano futuro. Gli investitori potrebbero iniziare a vedere gli effetti del clima nei prossimi anni, e le tendenze di valutazione potrebbero essere amplificate nei prossimi decenni dalla crescente domanda degli investitori per le attività sostenibili.

Crediamo che i maggiori benefici potenziali arriveranno agli investitori globali che saranno più veloci a preparare i loro portafogli per la nuova era degli investimenti sul clima.

Ci sono quattro modi in cui il clima avrà un impatto sugli investitori di tutto il mondo: impatto fisico, regolamentazione, innovazione, evoluzione del consumatore e della preferenza degli investitori.

Rischio fisico - valutazione della minaccia di catastrofe

Il modo in cui il cambiamento climatico altera l'ambiente fisico del pianeta è di cruciale importanza per le aziende e gli investitori di tutto il mondo. Nei decenni a venire, ci si aspetta che gli investitori si confrontino con le implicazioni dell'innalzamento del livello del mare e di eventi meteorologici più frequenti e gravi, come uragani, inondazioni, siccità, calore e incendi.

Più della metà del PIL totale del mondo ha una dipendenza diretta o indiretta dalla natura - tutte le classi di attività nel mondo potrebbero essere colpite dagli effetti fisici del cambiamento climatico.

Nel 2020 c'è stato un record di $210 miliardi in tutto il mondo di danni valutati da disastri naturali e, solo negli Stati Uniti, 22 distinti disastri meteorologici o climatici hanno portato a perdite superiori a $1 miliardo.

I rischi fisici legati al clima minacciano le economie degli emittenti di debito statali e locali del mondo intero, gli immobili commerciali e le azioni delle aziende elettriche globali.

La prima bancarotta legata al clima, legata agli incendi in California, ha aumentato i costi di prestito per i colleghi del settore, e almeno tre fornitori di energia del Texas hanno presentato istanza di fallimento dopo il blocco del 2021. Secondo una stima, circa l'11% delle obbligazioni classificate a livello globale - pari a 8,7 trilioni di dollari - potrebbe essere a rischio immediato o elevato di un downgrade in risposta all'aumento del rischio climatico.

Nel complesso, il cambiamento climatico potrebbe aumentare i pagamenti degli interessi sul debito sovrano e aziendale di quasi 270 miliardi di dollari all'anno entro la fine di questo secolo.

Storicamente è stato difficile quantificare gli effetti fisici del cambiamento climatico sui portafogli degli investitori, anche se i progressi nella scienza del clima e dei dati permettono ora agli investitori di modellare meglio come le temperature in costante aumento influenzino la frequenza e la gravità delle catastrofi naturali, così come la potenziale esposizione e vulnerabilità degli investimenti a tali rischi.

La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio porterà opportunità d'investimento, dato che la domanda di soluzioni per mitigare il rischio climatico fisico promuove nuovi modelli di business modelli di business - le infrastrutture, l'agricoltura e le industrie energetiche dovranno essere trasformate.

I sistemi di trasporto pubblico, gli aeroporti e le strade nelle zone di inondazione dovranno essere puntellati e ricostruiti; investimenti tecnologici in agricoltura sono in corso per far fronte a un clima più caldo e secco.

I rischi e le opportunità di investimento si evolveranno nei prossimi anni in parallelo con i cambiamenti dell'ambiente fisico legati al clima.

Regolamento - Evolvere le aziende per soddisfare le esigenze della nuova economia

La trasformazione economica a bassa emissione di carbonio sarà modellata in parte dalla regolamentazione delle emissioni di gas serra mentre le aziende adattano i loro modelli di business per rispettare gli impegni climatici presi dai governi.

Nel 2020, l'Unione Europea, la Cina, il Giappone e la Corea del Sud si sono impegnati a costruire economie che non emettano più gas serra di quanti ne eliminino entro la seconda metà di questo secolo.

Gli Stati Uniti si sono uniti all'accordo di Parigi sul cambiamento climatico all'inizio del 2021, portando a 127 il numero di governi che stanno considerando o già attuando impegni per economie neutrali rispetto al carbonio. Molti governi stanno sperimentando sanzioni e incentivi come le tasse sul carbonio e i crediti d'imposta, e più di 2.100 leggi relative al cambiamento climatico sono state introdotte in tutto il mondo.

Questa ondata di regolamentazione avrà un impatto economico significativo sulle valutazioni in tutte le classi di attività. Per esempio, circa 900 miliardi di dollari, o un terzo dell'attuale valore delle più grandi compagnie di petrolio e gas, potrebbero essere cancellati dai bilanci aziendali se i governi perseguissero aggressivamente le restrizioni per controllare l'aumento delle temperature.

Queste riserve di combustibili fossili "incagliate" stanno entrando nei calcoli sulla redditività futura e sui costi di prestito per le maggiori compagnie di gas e per i paesi esportatori di petrolio. La previsione di future regolamentazioni influenzerà sempre più il modo in cui le aziende contabilizzeranno e prenderanno decisioni commerciali relative alla gestione delle emissioni di carbonio.

Le aziende, anche nei settori a più alta intensità energetica, stanno rispondendo svelando piani per diventare imprese "net zero".

Finora è successo che: una grande compagnia petrolifera ha affermato che la sua produzione di petrolio ha raggiunto il picco; una grande casa automobilistica ha annunciato che venderà solo auto elettriche entro un decennio; un produttore di acciaio globale ha detto che aumenterà la ricerca e lo sviluppo per aiutare ad accelerare la decarbonizzazione. Ci aspettiamo che le aziende continuino ad adattare i loro modelli di business per allinearsi agli impegni presi dai governi.

Innovazione - Tecnologie e industrie emergenti per alimentare la transizione a basse emissioni di carbonio

Crediamo che gli investitori in cerca di crescita possano trovare opportunità uniche in una generazione nelle tecnologie che saranno necessarie per trasformare l'economia.

Le politiche climatiche più severe e le crescenti preferenze dei consumatori provocheranno progressi in settori come quello delle energie rinnovabili, che avranno effetti a catena che consentiranno una produzione su larga scala e un'adozione diffusa. Un nuovo gruppo di aziende di energia pulita sta trovando sempre più la sua strada sui mercati azionari pubblici.

I combustibili fossili attualmente forniscono circa l'84% dell'energia mondiale, ma i principali produttori dicono che la produzione di petrolio ha probabilmente raggiunto il picco nel 2019, ed è in corso la corsa per modi economici e puliti per produrre elettricità. Le energie rinnovabili sono destinate a superare il carbone come la più grande fonte di produzione di energia entro il 2025.

L'innovazione sta aiutando a fornire fonti di energia rinnovabile più economiche e a consentire nuovi progressi. Per esempio, circa 17.000 auto elettriche erano sulle sulle strade del mondo nel 2010, ma nel 2019 questo numero è salito a 7,2 milioni.

L'adozione diffusa dei camion elettrici è stata a lungo proibitiva dal punto di vista dei costi, ma i miglioramenti delle batterie e delle infrastrutture potrebbero presto ridurre il costo totale della proprietà dei camion elettrici in modo che sia alla pari con il diesel.

I costi di produzione della tecnologia solare fotovoltaica sono scesi dell'89% tra il 2009 e il 2019, rendendo l'installazione dei pannelli solari economicamente accessibile; infatti, i progetti solari offrono ora alcuni dei più bassi costi di elettricità nella storia.

L'innovazione sta anche aiutando gli investitori a discernere dove c'è il potenziale per una crescita differenziata dei guadagni nelle industrie consolidate. La società di indici MSCI, per esempio, usa i brevetti dell'energia pulita come proxy per la potenziale crescita futura degli utili all'interno dei settori.

La loro ricerca suggerisce che all'interno delle industrie a più alta intensità di emissioni di carbonio - servizi pubblici, materiali, energia - le aziende con più brevetti sull'energia verde hanno anche la tendenza ad avere la più alta crescita dei guadagni.

Preferenze - Scelta del consumatore e domanda degli investitori per la sostenibilità

Un flusso costante di shock ecologici legati al cambiamento climatico - inferni in Australia e California, ondate di calore storiche in Europa, inondazioni implacabili nell'Asia meridionale - sta spostando gli atteggiamenti della società sulla sostenibilità e l'imperativo della minaccia climatica, in particolare tra i giovani per i quali il pericolo appare più evidente.

Quasi due terzi degli oltre 1,2 milioni di persone intervistate di recente dicono che il cambiamento climatico è un'emergenza globale.

Parallelamente al crescente riconoscimento della minaccia climatica, i consumatori e gli investitori chiedono sempre più che le aziende e i marchi facciano la loro parte per minimizzare l'impatto ambientale. Le aziende che non rispondono andranno incontro a potenziali danni di reputazione.

Già le aziende si stanno muovendo rapidamente per eguagliare gli impegni dei concorrenti.

Per esempio, la General Motors nel gennaio 2021 si è impegnata a smettere di produrre veicoli a gas entro il 2035; Volvo Cars a marzo si è impegnata ad essere completamente elettrica entro il 2030.

Nel settore energetico, la BP si è impegnata a ridurre le sue emissioni di gas serra a zero entro il 2050 o prima, seguendo le iniziative di riduzione delle emissioni annunciate da Royal Dutch Shell, Total e altri.

Col tempo, crediamo che le aziende che riusciranno a sviluppare soluzioni orientate al clima e nell'implementazione di tali pratiche nelle catene di fornitura potrebbero essere in grado di catturare ulteriori quote di mercato.

Perché gli ETF e gli investimenti indicizzati stanno portando trasparenza e accessibilità a questo segmento

Gli ETF hanno ampliato la disponibilità di opzioni di investimento sostenibili per gli investitori e per ogni portafoglio.

Ci sono ora quasi 600 ETF sostenibili a livello globale, rispetto ai circa 30 di dieci anni fa, e un numero crescente di questi ha considerazioni orientate al clima.

Il numero crescente di ETF sostenibili, compresi gli ETF orientati al clima, offrirà a tutti gli investitori modi nuovi e convenienti per accedere a strategie innovative in un momento chiave nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Gli ETF offrono un accesso conveniente agli investimenti sostenibili. Il fondo comune medio di azioni sostenibili con componenti climatiche nelle loro strategie d'investimento ha un costo medio netto di 1,17 punti percentuali all'anno: questo è più del doppio degli 0,46 punti percentuali per gli ETF comparabili.

Gli investitori hanno dimostrato una domanda enfatica per i benefici inerenti agli ETF sostenibili, compresi quelli che si concentrano sul clima. Per esempio, a livello globale, gli ETF sostenibili hanno raccolto la cifra record di 87,9 miliardi di dollari nel 2020 - il triplo dell'importo nell'anno precedente.

Ci sono tre approcci all'investimento climatico

Mentre sempre più investitori accettano che il rischio climatico sia un rischio di investimento, che dovrebbe essere incorporato nei portafogli, eseguire questa tesi non è mai stato semplice.

Fino a poco tempo fa, il disinvestimento era il modo predominante per esprimere obiettivi orientati al clima. I recenti progressi nei dati e negli strumenti analitici hanno permesso prodotti d'investimento più sofisticati e metodi per costruire portafogli con un'enfasi sul clima. Tali prodotti possono essere incorporati nei portafogli accanto agli investimenti tradizionali o in sostituzione di essi.

Ridurre l'esposizione alle emissioni di carbonio e ai combustibili fossili. Le strategie di riduzione dei combustibili fossili e delle emissioni di carbonio cercano di escludere o diminuire la presenza di titoli affiliati alla produzione di combustibili fossili dai portafogli.

Queste strategie inizialmente si concentravano sul semplice disinvestimento da specifici settori o industrie. Sempre più spesso, gli approcci di riduzione considerano metriche relative a emissioni di carbonio rispetto ai pari del settore, così come il livello di ricavi derivati da attività con effetti negativi sul clima.

Dare priorità alle aziende in base alle opportunità e ai rischi climatici. I progressi nei dati e nella divulgazione delle attività commerciali legate al clima permettono gli investitori di perseguire strategie progettate per aumentare l'esposizione ai titoli che possono essere meglio posizionati per la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, e per diminuire l'esposizione ai titoli che possono essere mal posizionati.

Investimenti tematici e d'impatto mirati. Gli investimenti mirati si concentrano su temi specifici che rappresentano opportunità nell'economia di transizione.

Gli investitori con maggiori convinzioni e una maggiore tolleranza per rischi e rendimenti che si discostano dai benchmark generali possono prendere in considerazione investimenti tematici e investimenti a impatto.