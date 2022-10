Inflazione, tassi d'interesse in aumento, guerra in ucraina ed effetti imprevisti del quantitative easing, questa la ricetta per una recessione economica globale per Jamie Dimon, CEO di JP Morgan.

L'economia mondiale sta rallentando, c'è poca crescita e la recessione è ormai imminente. Jamie Dimon, CEO di JP Morgan è dell'idea che l'economia statunitense e globale entreranno in recessione entro sei o nove mesi al massimo.

Recessione USA entro 6 - 9 mesi

Durante un'intervista rilasciata alla CNBC, Jamie Dimon, il CEO di JP Morgan, una delle banche di investimento più grandi al mondo, ha affermato che l'economia statunitense potrebbe entrare in recessione entro sei o nove mesi al massimo.

Che l'economia statunitense, e con essa l'economia mondiale, stesse rallentando, non è una novità,da diversi mesi il vento di recessione soffia contro gli stati uniti e per Dimon, una combinazione di venti contrari sta soffiando contro l'economia statunitense.

Nonostante i venti contrari Dimon sostiene che l'economia degli USA al momento sta ancora andando bene, ma la recessione è dietro l'angolo ed indica una potenziale deadline sostenendo che non è possibile parlare di economia senza guardare in avanti.

Nella sua intervista l'AD ha indicato i vari elementi che, a suo avviso, sono determinanti per la recessione, tra questi i principali sono l'impennata dell'inflazione, i tassi di interesse delle banche centrali in aumento più del previsto e ormai prossimi ad un punto di non ritorno e gli impatti sconosciuti del del quantitative easing e della guerra in Ucraina le cui ripercussioni sono globali ed estremamente costose.

Questi elementi stanno spingendo l'economia statunitense e globale verso la recessione, i primi effetti nefasti di questi elementi sono visibili in europa, la cui economia leggermente più lenta di quella statunitense, ed anticipa di qualche mese la crisi che, da qui a sei o nove mesi, potrebbe colpire anche gli USA.

Per il numero uno della banca d'affari, la forbice di 6-9 mesi segna il distacco tra l'economia USA ed Europea, e l'economia europea è già in recessione, di conseguenza, tra pochi mesi, anche gli USA si incamminarono su quella via.

Il futuro dell'economia statunitense

Per Dimon il futuro dell'economia statunitense dipenderà in larga parte da due elementi, da un lato le decisioni della Federal Reserve, i cui interventi futuri potrebbero spingere gli USA ulteriormente verso la recessione, se infatti i tassi di interesse della Fed dovesse incrementare ulteriormente, andando oltre il 3%, il loro costo diventerebbe proibitivo.

Dall'altro lato, l'altro elemento incontrollabile, che potrebbe determinare l'accelerazione della recessione riguarda la guerra Russia-Ucraina, un prolungarsi eccessivo del conflitto, sottolinea Dimon, danneggerebbe anche l'economia statunitense, e, allo stesso tempo, le tensioni tra USA e Cina potrebbero diventare un ulteriore freno all'economia, sia sul piano delle esportazioni che delle importazioni.

Lo stop voluto dall'amministrazione Biden all'esportazione di semiconduttori verso la Cina rappresenta un enorme freno all'economia statunitense.