E' stato stilato e pubblicato il sesto rapporto annuale Best Countries, e ha rivelato l'importanza della giustizia sociale come ambizione globale, l'inaspettato cambiamento sociale dovuto alla crisi COVID-19 e anche l'influenza delle teorie del complotto.

Questa classifica è un progetto di analisi di US News & World Report; BAV Group, un'unità della società di comunicazioni di marketing globale VMLY & R; e la Wharton School dell'Università della Pennsylvania. Per la prima volta, il Canada occupa il primo posto in assoluto nel Best Countries Report 2021.

Quest'anno si è tenuto conto della trasformazione della società dovuta alla pandemia da COVID-19. Le influenze culturali, economiche, politiche e tecnologiche rimangono importanti e sono state aggiunte due nuove categorie: scopo sociale e agilità. In base a tutte queste categorie, è stata stilata la classifica dei 78 paesi mondiali.

"Le nazioni sono influenzate su molti fronti critici da come sono percepite a livello globale - dalle relazioni estere agli affari internazionali al turismo. Queste percezioni sono in continua evoluzione in un mondo in rapida evoluzione", ha detto Kim Castro , redattore e chief content officer di US News.

Ecco i paesi nelle prime dieci posizioni

I paesi nelle prime dieci posizioni sono:

Canada Giappone Germania Svizzera Australia Stati Uniti Nuova Zelanda Regno Unito Svezia Paesi Bassi

Parliamo più nel dettaglio dei primi tre.

Il primo posto è occupato dal Canada

Dopo parecchi anni passati al secondo o terzo posto della classifica del rapporto Best Countries, il Canada è finalmente salito al primo posto nella sesta edizione della classifica annuale di US News & World Report pubblicata martedì.

Il paese nordamericano si è meritato il primo posto per qualità della vita e stato sociale. Il Canada è riconosciuto in tutto il mondo come un paese stabile, con una società altrettanto stabile, dove i cittadino possono godere di sicurezza e dove tutti hanno la possibilità di svilupparsi e prosperare.

Ma non è finita qua. Il Canada presenta anche la società più aperta, più giusta e più equa di tutto il mondo.

Il secondo posto è occupato dal Giappone

Al secondo posto troviamo il Giappone. Il paese nipponico è leader nell'efficienza, dai trasporti ai servizi pubblici, tutto funziona alla perfezione.

Il sistema sanitario giapponese è universale ed è uno dei migliori al mondo. Gli ospedali sono dotati di tecnologia avanzata e moderna e medici e infermieri sono altamente qualificati. Le medicine hanno principi attivi più elevati di quelle che si trovano in altri paesi, ciò significa che per la maggior parte di esse ci vorrà la prescrizione medica.

Il Giappone è un paese anche molto sicuro. Generalmente ci sono meno crimini rispetto ad altri paesi e rispetto ad altre grandi città ed è considerato abbastanza sicuro. Le aree in cui la pace e la sicurezza sono note per essere particolarmente buone sono Tokyo, Bunkyo Ward e Chuo Ward.

Il terzo posto è occupato dalla Germania

Al terzo posto del podio troviamo la Germania. Il costo della vita in Germania è ragionevole. Poiché il paese ha una varietà di catene di alimentari tra cui scegliere, i prezzi dei prodotti alimentari sono competitivi. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) standard della Germania è al 19%, inferiore agli altri paesi UE come Francia (20%), Spagna (21%), Italia (22%), Portogallo (23%) e Grecia (24%).

Anche viaggiare in auto è poco costoso perché non esistono strade a pedaggio.

La Germania è un paese anche sicuro. Il Global Peace Index, che valuta di solito 163 nazioni in base al loro livello generale di pace, nel 2019 ha nominato la Germania il ventiduesimo paese più pacifico del mondo.

Il possesso di armi è consentito, ma non esiste il diritto di portare armi. Secondo GunPolicy.org , la Germania ha uno dei tassi di possesso di armi più alti al mondo, ma ha anche alcune delle leggi sulle armi più severe al mondo. Per ottenere un'arma, i tedeschi devono ottenere una licenza, sottoporsi a controlli dei precedenti e fare un test.

In Germania esistono due forme di assicurazione sanitaria, Krankenversicherung: quella pubblica e quella privata. La scelta fra i due sistemi però non è libera. Il 90% della popolazione in Germania è assicurato presso una Cassa malattia pubblica. Comunque il sistema sanitario tedesco è inserito tra i migliori del mondo.

Come viene stilato il rapporto dei Best Countries?

Il rapporto - formato in collaborazione con BAV Group, un'unità della società di comunicazioni di marketing globale VMLY & R, e la Wharton School of the University of Pennsylvania - si basa su un sondaggio che ha chiesto a più di 17.000 persone provenienti da quattro regioni di valutare le percezioni di 78 paesi su 76 metriche diverse. Tre nuovi paesi - Cambogia, El Savador e Uzbekistan - sono delle new entry di quest'anno.

US News ha introdotto quest'anno nuove categorie a causa pandemia globale, come per esempio "l'agilità", cioè dimostrare di essere un paese adattabile, dinamico, moderno, progressivo e reattivo. Qui scoprirete la metodoligia utilizzata per stilare la classifica. Lo scopo sociale, invece, riguarda l'uguaglianza razziale, impegni per la giustizia sociale e obiettivi climatici e la cura dei diritti degli animali.

Sono stati inoltre aggiunti nuovi attributi legati alle infrastrutture digitali, al turismo, ai marchi di consumo, alle esportazioni e alle attrazioni geografiche in diverse sottoranzioni esistenti.

Gli USA sono al sesto posto della classifica

Gli Stati Uniti sono al sesto posto quest'anno, usciti da un'elezione presidenziale controversa e dopo un anno di pandemia che ha ucciso più di 500.000 persone nel solo paese. L'anno scorso gli Usa erano al settimo posto.

Il sondaggio Best Countries è stato condotto dopo le elezioni presidenziali statunitensi.

Il modo in cui gli Stati Uniti vedono se stessi è molto diverso da come lo vede il resto del mondo. Solo il 52,5% degli intervistati concorda sul fatto che il paese è un "buon modello di democrazia funzionante".

C'è da dire che gran parte dell'opinione pubblica globale riguardante gli Stati Uniti potrebbe essere legata alla precedente amministrazione del presidente Donald Trump.

Solo circa un terzo delle persone intervistate in un sondaggio del 13 settembre condotto dal Pew Research Center ha dichiarato di avere una visione favorevole degli Stati Uniti e solo 1 persona su 6 ha dichiarato di avere fiducia nell'attuale ex presidente.

"Quello che abbiamo visto durante la presidenza Trump è che ha ottenuto valutazioni estremamente negative in gran parte del mondo e che ha avuto un impatto reale su ciò che la gente pensa degli Stati Uniti nel loro insieme", afferma Richard Wike, direttore della ricerca sugli atteggiamenti globali di Pew Research Center. "Alla gente fondamentalmente non piaceva il fatto che stesse ritirando gli Stati Uniti dagli impegni internazionali e stesse innalzando barriere tra gli Stati Uniti e il resto del mondo in modi diversi". Wike aggiunge che la gestione del paese della pandemia di coronavirus "ha anche danneggiato la nostra immagine nell'ultimo anno circa". Ma osserva che da quando il presidente Joe Biden è stato eletto l'anno scorso, le percezioni sembrano migliorare.

U altro sondaggio Pew pubblicato il 31 marzo ha rilevato che circa due terzi degli adulti negli Stati Uniti ritengono che il proprio sistema politico necessiti di grandi cambiamenti o debba essere completamente riformato. Secondo il rapporto, anche le preoccupazioni per la corruzione politica nel Paese sono molto diffuse.

E l'Italia in che posizione si trova?

L'italia si piazza al 16esimo posto della classifica. In generale il costo della vita nel nostro paese è ritenuto troppo elevato.

Il servizio sanitario è pubblico ed è abbastanza buono, si attesta al 17esimo posto nel mondo in una classifica dei servizi sanitari di 166 paesi. Tuttavia, lo standard di assistenza in Italia può variare notevolmente a seconda di dove ci si trova, con il nord che generalmente supera il sud in quanto a qualità.

Inoltre, il problema dell'invecchiamento della popolazione italiana significa che c'è una crescente pressione sui suoi servizi sanitari pubblici.

Un altro fenomeno è l'abbandono del paese da parte dei giovani. L'Italia ha una di quelle "popolazioni che invecchiano di più al mondo", il che significa che l'età media della popolazione sta gradualmente aumentando, man mano che il tasso di natalità diminuisce e l'aspettativa di vita aumenta.

Nel febbraio 2019, il Financial Times ha riferito che il tasso di natalità dell'Italia era al suo punto più basso dall'inizio del XXI secolo e che nel 2018 circa 160.000 italiani si sono trasferiti all'estero, il numero più alto dal 1981. Il 2018 ha visto anche la popolazione complessiva dell'Italia crollare di 90.000 persone a circa 60,4 milioni, il quarto anno consecutivo di declino.

Il divario ancora insanato tra Nord e Sud, la disoccupazione a livelli elevati, uno dei sistemi di tassazione più alti al mondo, non ne fanno, purtroppo, il paese migliore dove vivere. Nonostante le bellezze, la storia, l'arte, il carattere speciale e gioviale degli italiani, il clima e il buon cibo.

Scopriamo quali paesi si trovano agli utlimi posti della classifica

La corruzione è un denominatore comune per i paesi che si sono piazzati in fondo alla classifica dei migliori paesi del 2021. Questi paesi hanno ricevuto punteggi bassissimi in merito alla "non corruzione". Ciò include l'Iraq, che si è classificato in fondo alla lista. I paesi che hanno ottenuto un punteggio scarso sulla metrica di stabilità politica tendevano anche ad avere punteggi complessivi bassi. I 10 paesi con la classifica più bassa al mondo sono:

78. Iraq

77. El Salvador

76. Serbia

75. Bielorussia

74. Libano

73. Uzbekistan

72. Kazakistan

71. Ucraina

70. Oman

69. Guatemala

La Cina è scesa di due posizioni dal 2020 e si trova al 17esimo posto. Il paese ha affrontato critiche per la sua opacità sulle origini del coronavirus e sul rispetto dei diritti umani, oltre ad essere in trattative commerciali controverse con gli Stati Uniti. Invece si è classificata al primo posto per le esportazioni.

Il subranking dello scopo sociale è popolato principalmente da paesi europei. Ma anche l'Australia, il Canada e la Nuova Zelanda figurano tra i primi 10. La Nuova Zelanda, un paese riconosciuto per l'ottima gestione della pandemia COVID-19, è salita di quattro posizioni nell'elenco generale.

US News ha anche esplorato le relative politiche attuate nei paesi che hanno ricevuto punteggi elevati per l'uguaglianza di genere in base alla percezione dei cittadini. Circa il 68% degli intervistati concorda con l'affermazione, "i paesi guidati da donne tendono ad essere gestiti meglio".