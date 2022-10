Firmato un accordo tra doValue e Sareb, la bad bank del governo spagnolo. Con questo accordo la società di recupero crediti subentra alla sua controllata Altamira Asset Management nella gestione dei procedimenti legali dell'istituto spagnolo.

Accordo tra doValue e Sareb

doValue è impegnata in una strategia di ampliamento finalizzata a diversificare la propria offerta di prodotti in e fuori dall'Italia e in tale senso, l'ampliamento nel mercato spagnolo rappresenta un punto chiave della strategia. Stando alle dichiarazioni del management, il contratto con Sareb è in linea con la strategia del gruppo.

In un'ottica di espansione e consolidamento delle proprie operazioni in Spagna, la decisione di Sareb di avvalersi di operatori qualificati per il supporto legale del proprio portafoglio di asset, a seguito della riassegnazione del contratto di servicing di febbraio 2022, è stata provvidenziale per doValue.

DoValue, attraverso la sua controllata Altamira Asset Management, gestiva sul piano legale oltre il 40% dei procedimenti legali di Sareb, procedimenti che, secondo i termini del nuovo contratto, verranno gestiti dalla società madre.

La società finanziaria è così subentrata alla propria controllata nella gestione dei procedimenti legali della Bad Bank del governo spagnolo, stipulando un contratto che prevede diversi servizi, tra cui, la preparazione della documentazione in vista dell'avvio di specifici procedimenti legali, il monitoraggio delle attività di recupero fino alla cessione ed il controllo delle stesse attività di recupero.

Nel complesso il contratto prevede la presa in carico di oltre 4500 procedimenti legali.

Focus su DoValue e Sareb

doValue è una società finanziaria operativa specializzata nel recupero di crediti deteriorati per conto di banche o industrie, quotata in borsa a Piazza Affari presso il segmento Euronext, il cui fatturato per il 2018 è stato di circa 210 milioni e con un utile netto di 51 milioni.

La società, fondata nel 2015 è operativa in Spagna attraverso la controllata Altamira Asset Management, e dal 2017 è a sua volta controllata dalla holding finanziaria Giapponese Softbank Group quotata a Tokyo.

Sul fronte spagnolo invece, Sareb è la "bad bank" del governo spagnolo, istituita nel 2012, il cui compito è quello di gestire e liquidare le attività ad alto rischio che le sono fornite dalle istituzioni finanziarie del governo, più precisamente BFA Bankia, Catalunya Banc, NGC Bano-Banco Gallego e Banco de Valencia.

Effetti del Deal in borsa

A seguito della notizia del deal, il titolo in borsa di doValue ha guadagnato il 3,63%, passando da una quotazione di 5,20€ all'apertura dei mercati ad una quotazione di 5,42€ alle 14:00.

La crescita post deal ha permesso al titolo di recuperare quanto perso negli ultimi giorni, tornando ai valori del 7 ottobre.

Su base mensile il titolo risulta ancora in perdita del 9,52% e su base semestrale la perdita risulta essere del 34,93%.