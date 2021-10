Il Canada, un paese del Commonwealth, ha un'economia basata sui servizi, basata sul principio di "Pace, Ordine e Buon Governo". Il Canada non è un paese socialista. È un'economia capitalista. Un misto di capitalismo e regolazione minima dello Stato, invece di un misto di capitalismo e socialismo, come vedremo.

Il Canada è... investimento!

Conosciuto per gli inverni spietati, il lago Moraine, lo sciroppo d'acero, le persone educate e i giocatori di hockey non così educati, il Canada è un membro del G7 e la nona economia più grande del mondo per PIL.

Il Canada è un paese del Commonwealth basato sul principio di "Pace, Ordine e Buon Governo", come abbiamo detto, principio base comune a tutte le nazioni di questa associazione tra Paesi.

Alcuni dicono che è leggermente incline alla necessità del bene comune pur accettando moderati limiti alla libertà individuale. Ma il Canada non è un paese socialista.

È un'economia capitalistica basata sull'accumulo di capitale, la produzione di ricchezza basata sul rapporto salario-lavoro tra i proprietari e i lavoratori, e i mezzi di produzione attraverso aziende per lo più di proprietà privata che generano profitti per i loro proprietari.

Sì, il paese ha una rete di sicurezza sociale sviluppata. Ma molte persone non capiscono che avere programmi di welfare non rende un paese socialista.

Economia del Canada: ecco perchè investire!

Si può chiamare un'economia di mercato mista, ma quella miscela consiste di capitalismo e un minimo di regolamentazione statale, invece di una miscela di capitalismo e socialismo.

Il Canada, proprio come molte nazioni sviluppate, ha seguito una sequenza di transizione da un'economia basata sulle materie prime a un'economia basata sulla produzione, e infine una transizione di nuovo verso un'economia basata sui servizi, come abbiamo detto nell'introduzione.

La maggior parte delle economie basate sui servizi hanno in qualche modo il loro settore dei servizi intorno al 70% del PIL totale. Questo modello è vero anche per l'economia canadese.

Classificata tra i primi dieci paesi sull'Economic Freedom Index, l'economia canadese ha una certa somiglianza con l'economia australiana.

Entrambe le economie sono ricche e industrializzate, entrambe hanno bolle immobiliari, entrambe sono altamente esposte al commercio internazionale e ai prezzi delle materie prime.

Entrambe sono sproporzionatamente dipendenti da un partner commerciale: nel caso dell'Australia è la Cina, e nel caso del Canada sono gli Stati Uniti.

Entrambi i paesi stanno facendo uno sforzo per diversificare la loro economia. Ed entrambi hanno voluto più immigrati per rilanciare l'economia.

Il problema della popolazione e dell'immigrazione

Il tasso di fertilità del Canada, o dovremmo dire il tasso di riproduzione, è tra i più bassi. Questo tasso è al di sotto dei livelli di sostituzione. D'altra parte, ha anche un crescente invecchiamento della popolazione, comune a tutti i Paesi sviluppati.

Quando si tratta di invecchiamento della popolazione, il Canada non è il Giappone e nemmeno la Germania o l'Italia, ma con un 17% di popolazione sopra i 65 anni, non è molto indietro. A complicare ulteriormente la situazione è l'età mediana combinata di quasi 42 anni.

Mettiamo tutto insieme. Un numero crescente di persone anziane che utilizzano i servizi sociali e altri servizi senza contribuire all'economia... una piccola popolazione in età lavorativa che paga per tutto questo... un basso tasso di nascita di bambini che dovrebbero crescere per unirsi alla forza lavoro... tutto questo fa propendere il paese verso politiche di immigrazione più aperte in modo da ottenere una maggiore popolazione in età lavorativa.

Dopotutto, c'è un numero massimo sopportabile di tasse che si possono mettere su chi guadagna di più sotto lo slogan di "tassare i ricchi", e non si può nemmeno tagliare i benefici dei servizi sociali perché la popolazione esistente è abituata ad averli.

Il problema della popolazione è il nocciolo di tutta la questione. Portare più immigrati nel paese è più una decisione economica che morale, e non ha niente a che vedere con parole d'ordine come diversità, inclusività e multiculturalismo.

Il paese sta gestendo il suo sistema d'immigrazione per i benefici economici del Canada, e non per gli immigrati. Il paese vuole che tu contribuisca all'economia, ma vuole anche che tu ti riproduca.

Il Canada ha un'alta popolazione nata all'estero, che conta quasi 8 milioni di persone, che è più del %21 della sua popolazione totale.

Gli immigrati lavorano sodo, sono di solito in età lavorativa, entrano a far parte della popolazione contribuente, utilizzano meno servizi sociali, molti di loro potrebbero accettare lavori che i locali sono meno inclini a svolgere.

E la maggior parte di loro sono anche grati per averli lasciati entrare nel paese a causa della mancanza di opportunità in patria e altre ragioni. E hanno un tasso di fertilità migliore, relativamente. E portano anche denaro straniero per aumentare il flusso di cassa.

Gli immigrati ricchi portano denaro straniero al paese, anche se ha il rovescio della medaglia che potrebbe essere uno dei fattori che contribuiscono all'aumento dei prezzi degli immobili. Poi ci sono lavoratori qualificati che portano le loro competenze, ovviamente.

Tuttavia, il governo non ha una partnership con le aziende private, quindi se non ottieni il lavoro è un tuo problema. Poi ci sono i lavoratori temporanei per riempire i posti di lavoro che i canadesi sono meno propensi a scegliere.

E, ultimo ma non meno importante, gli studenti immigrati possono studiare in alcune delle università più quotate del mondo.

Ma, per le università canadesi, gli studenti stranieri sono una fonte vitale di reddito che porta miliardi di dollari nel paese. Gli studenti stranieri devono pagare tasse d'iscrizione molto più alte dei locali.

È economicamente conveniente per il Canada lasciare che l'importazione di denaro si riversi nel paese. L'educazione è sicuramente un business redditizio.

Una superpotenza energetica (ed economica): investi nel settore energetico!

Il Canada è una superpotenza energetica, con le terze risorse naturali per valore al mondo, valutate in 33 trilioni di dollari.

Il paese ha la terza più grande riserva di petrolio conclamata, ed è il quarto più grande esportatore di petrolio nel mondo, con Alberta e Saskatchewan in testa.

Ma, nonostante le gigantesche riserve di petrolio, importa anche petrolio per il consumo interno per varie ragioni.

Il petrolio canadese è "extra-pesante", ed è più costoso da estrarre, raffinare e trasportare.

L'economia del petrolio può crescere e ridursi in base ai prezzi del mercato globale. Quando il prezzo è alto, è redditizio. Quando il prezzo è basso, per il Canada non è redditizio venderlo. Questo è vero per qualsiasi business.

Se il tuo concorrente offre lo stesso prodotto o uno migliore ad un prezzo inferiore, sei fuori dal business. Questo fa sì che il Canada si orienti verso le importazioni di petrolio dagli Stati Uniti e dall'Arabia Saudita.

Un'altra ragione discutibile per importare petrolio è la mancanza di nuovi oleodotti all'interno del paese, che potrebbero aumentare la disponibilità di petrolio prodotto internamente.

Tutti questi fattori fanno sì che il Canada cerchi fonti di energia alternative per la futura domanda di energia invece di fare affidamento su altri paesi. Ha relativamente poco a che fare con la cura dell'ambiente e più a che fare con l'economia.

Il Canada è un insieme di piccole economie regionali. Alcune regioni vogliono mantenere la dipendenza dal petrolio, mentre altre desiderano che l'economia diventi completamente verde.

Alcune opinioni sostengono un cambiamento graduale e adeguatamente graduale prima che sia sostituito da fonti di energia alternative che siano convenienti in termini di costi e affidabili. Ma nessuno ha una risposta chiara.

Un'altra ragione per allontanarsi dalla dipendenza dal petrolio è la necessità di diversificare l'economia. Quasi tutte le esportazioni canadesi di petrolio vanno negli Stati Uniti.

La Staple Thesis (menzionata prima) è una teoria che suggerisce che l'esportazione di risorse naturali dal Canada ad altre economie avanzate ha un impatto pervasivo sull'economia, così come sui sistemi sociali e politici.

Diverse risorse come il petrolio, i minerali, la silvicoltura, la pesca, ecc. hanno un impatto sui tassi di insediamento e sui conflitti federali e provinciali.

Alcuni dicono che l'economia potrebbe ancora evolversi e diversificarsi, mentre altri suggeriscono che potrebbe rimanere permanentemente bloccata nella dipendenza come hinterland di risorse.

In parole più semplici, il Canada è usato da paesi più grandi per le risorse di base, ed è legato a mercati più grandi che lo rendono meno propenso a esplorare il proprio destino.

Il Canada è al 36° posto nell'Indice di Complessità Economica, il che significa che la sua economia è meno diversificata tra diversi settori rispetto ad altri paesi classificati in cima alla lista. Tuttavia, è ancora abbastanza diversificato, almeno molto più dell'Australia.

Quindi, non sarebbe giusto chiamarlo un "paese del petrolio", dato che ha altri settori, tra cui l'immobiliare, l'edilizia, la finanza e le assicurazioni, il legname, l'automobile, ecc.

Il Maple Leaf, tesoro canadese

Il Canada è il più grande esportatore mondiale di sciroppo d'acero. Rappresenta più del 75% della produzione globale. La foglia d'acreo, infatti, campeggia anche sulla bandiera canadese. Ma, contrariamente alle supposizioni, questa sostanza dolce non ha un forte impatto sull'economia.

Rappresenta circa lo 0,02-0,03% del PIL totale. Ma ha un impatto sull'economia di regioni specifiche come il Quebec, dove migliaia di posti di lavoro dipendono da questa industria. La regione importa anche lavoratori stagionali da fuori per mantenere il funzionamento di questo settore.

Commercio

Il Canada ha la costa più lunga del mondo. È tra i primi Paesi che esportano pesce e prodotti della pesca. Le aragoste sono la sua principale esportazione di frutti di mare.

Mentre ad ogni elezione negli Stati Uniti poche persone insistono nel dire che si trasferirebbero in Canada se il candidato tal dei tali vincesse, il commercio e la propensione economica del Canada dipendono in modo sproporzionato dagli Stati Uniti.

Il Canada trae pieno vantaggio dall'avere come vicino il più grande mercato di consumo del mondo, con oltre il 75% delle sue esportazioni totali che raggiungono gli Stati Uniti.

Come dice il vecchio detto, quando l'economia statunitense prende un raffreddore, l'economia canadese starnutisce. Questo è vero nella maggior parte dei casi, tranne che per il settore finanziario.

Il Canada ottiene anche vantaggi in termini di sicurezza nell'avere un vicino come gli Stati Uniti, che ha la più alta spesa militare del mondo.

La maggior parte della popolazione canadese è situata più o meno a ridosso del confine con gli Stati Uniti.

Salario, reddito, lavoro e costo della vita in Canada

Il Canada è intelligente quando si tratta del salario minimo. Il paese non ha un unico salario minimo per tutto il paese. Invece, le province e i territori stabiliscono e impongono i propri tassi di salario minimo separati.

Il Canada ha uno dei più alti redditi familiari disponibili, che è una misura del denaro che una famiglia può spendere o risparmiare dopo che le tasse sul reddito sono state dedotte.

Mentre il reddito disponibile viene esibito come un numero brillante, non molte persone parlano del "reddito discrezionale", che è la quantità di reddito che rimane dopo aver coperto tutte le necessità.

Il reddito disponibile non calcola la ricchezza perché non tiene conto del costo della vita e delle spese medie.

Questo è il modo in cui la maggior parte delle economie avanzate sta generando lavoratori poveri con l'illusione della ricchezza. D'altra parte, i dati sul reddito discrezionale sono mal riportati dalla maggior parte dei Paesi.

Il Canada non è la Svizzera o la Norvegia quando si tratta del costo della vita, ma è ancora nella lista dei primi 25. I beni di consumo sono infatti costosi, anche se dipende soprattutto da dove si vive all'interno del paese.

Il Canada è anche tra i paesi con l'assistenza all'infanzia più costosa se calcolata in base alla percentuale del guadagno medio della coppia.

Il Canada ha uno dei più alti debiti familiari rispetto ai livelli di reddito. Questi sono presi principalmente per i mutui e alimentano il mercato immobiliare.

Il debito delle famiglie canadesi come percentuale del reddito disponibile è salito sopra il %170. Le abitazioni in alcune aree sono una bolla evidente, con Vancouver e Toronto in testa.

Industria e manifattura

La crescita del settore manifatturiero in Canada è alquanto impraticabile. Gli alti salari non gli permettono di competere contro i paesi che hanno una forza lavoro a basso salario. Le importazioni a buon mercato battono ogni speranza di una base manifatturiera su larga scala.

Questo sta rendendo l'industria manifatturiera esistente verso una lenta estinzione, o dipendente dai sussidi del governo.

Il Canada ha un fantastico sistema sanitario a pagamento unico, anche se è falsamente pubblicizzato come un "sistema sanitario gratuito", e dovrebbe piuttosto essere chiamato un sistema sanitario a finanziamento pubblico. La spesa sanitaria rappresenta quasi il 12% del PIL del paese.

Mentre alcuni americani si affrettano a sottolineare i difetti della sanità canadese, tuttavia il sistema sanitario canadese funziona benissimo per la maggior parte della popolazione.

L'agricoltura non è il punto forte del Canada e rappresenta l'1,6 % dell'economia totale. In parte si può dare la colpa al clima rigido del paese.

C'è un'abbondanza di cibo importato disponibile ad un prezzo molto più economico rispetto ai prodotti alimentari prodotti nel paese.

Tuttavia, il governo offre protezione ad alcuni settori agricoli come quello lattiero-caseario e del pollame, contro la concorrenza indotta dalle importazioni a basso prezzo e per mantenere una certa autosufficienza alimentare, anche se questo si traduce in costi di consumo più elevati per alcuni prodotti.

Il Canada non è il migliore quando si tratta di cibo e cucina tradizionale; la Poutine è un'eccezione. Anche il Kraft Dinner è molto popolare.

Il Canada ha il maggior numero di negozi di ciambelle pro capite. Consumano anche il maggior numero di ciambelle pro capite al mondo, e Tim Hortons, la famosa catena di caffetterie, è sicuramente un fattore che contribuisce a questo dato.

Il Canada è il secondo paese più grande del mondo per superficie, dopo la Russia. Dalle Cascate del Niagara alle Montagne Rocciose canadesi, e avendo il più alto numero di laghi del mondo, il turismo rappresenta l'1% dell'economia. È qualcosa che potrebbe essere espanso al suo pieno potenziale in futuro, se il governo agisse decisamente in tal senso.

Il bilinguismo

Con la sua storia coloniale, il Canada ha due lingue ufficiali: Francese e Inglese.

Il bilinguismo in tutto il Canada si traduce nella duplicazione dei servizi governativi come la segnaletica bilingue, i moduli, le pubblicità, ecc. utilizzando le casse pubbliche. Uno studio del 2012 ha rivelato che il bilinguismo costa circa 2,4 miliardi di dollari.

Istruzione superiore

L'istruzione superiore nel paese non è un'ipoteca a vita che gli studenti impiegano decenni a ripagare come negli Stati Uniti.

Il Canada ha una popolazione ben istruita. Il paese è uno dei più alti nell'indice del livello di istruzione terziaria, anche se i cosiddetti "lavori da colletti bianchi" scarseggiano.

Il Canada ha bisogno di più aziende come Shopify. Ma ha un problema di fuga di talenti, dove tonnellate di lavoratori qualificati che si laureano nelle università possono andare all'estero, nel Sud, per godere di migliori guadagni, una base di consumatori più alta e un clima più caldo.

Conclusioni: tutto quello che devi sapere per investire!

Dimenticate le risorse naturali. La più grande risorsa di qualsiasi paese è la sua gente. Il Canada ha bisogno di investire nella sua gente, non facendo piovere su di loro più benefici sociali, ma promuovendo una cultura di mentalità imprenditoriale e di innovazione.

Deve facilitare la sua popolazione da una mentalità avversa al rischio, in modo che possano far accadere le cose invece di aspettare che le cose accadano a loro.

Come investire in Canada

Sempre partendo dal presupposto che gli ETF sono migliori dei fondi perché costano molto di meno, sul mercato italiano ci sono 5 ETF che consentono di investire sul Canada.

Sebbene tutti molto vicini tra di loro in termini di performance, il migliore è l'UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc, che ad 1 anno ha ottenuto una performance di +45,21%.

Altri ottimi prodotti sono comunque l'Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C (+44,66% a 1 anno) e l'iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc), con una perfomance ad 1 anno di +44,57%.