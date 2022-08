Elon Musk ha venduto azioni Tesla per circa 7 miliardi di dollari, ricavati dalla cessione di circa 8,4 miliardi di azioni. La vendita dello 0,5% della società non ha alterato il valore delle azioni, ancora stabili sopra gli 800 dollari.

Elon Musk, tra il 5 e il 9 agosto, ha venduto azioni Tesla, per circa 7 miliardi di dollari, per essere più precisi, 6,9 miliardi. Il motivo di questa vendita è ancora ignoto, ma si ipotizza essere legato alla diatriba giudiziaria tra lo stesso Musk e Twitter.

Il mancato accordo con Twitter

Lo scorso 25 aprile, Elon Musk aveva sottoscritto un accordo commerciale per l’acquisizione di Twitter, accordo che qualche mese dopo, l’8 luglio, è saltato, a detta di Musk per via di alcune incongruenze riscontrate nella documentazione fornita dal social network.

In particolare, il dato omesso da Twitter, che secondo Musk avrebbe fatto saltare l’accordo, è quello relativo gli utenti effettivi e i bot presenti sulla piattaforma, la cui presenza sembrerebbe molto più ampia e diffusa di quanto ufficialmente dichiarato dal social network.

In ogni caso, senza inoltrarci oltre nel nodo Twitter, la rottura dell’accordo ha portato le due parti su vie legali, con una vicenda giudiziaria che potrebbe costare a Musk oltre 44 miliardi di dollari, denaro con cui potrebbe dover acquisire Twitter.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, che ha reso nota la vendita di azioni Tesla da parte del CEO della società automobilistica, Musk potrebbe aver scelto di vendere queste azioni in modo poco vistoso, così da non alterare troppo il valore delle azioni, potendo quindi ottenere il maggior guadagno possibile, al fronte di una raccolta di capitale necessaria all’acquisizione di Twitter per la quale, come anticipato, sono richiesti 44 miliardi di dollari.

La vendita da 7 miliardi

Tesla è sicuramente un brand all’avanguardia, le cui azioni hanno un valore enorme, che al momento ammonta a circa 832€ ad azione, e, facendo alcuni rapidi calcoli, basandosi sul valore medio delle azioni tesla tra il 5 e il 9 agosto, periodo in cui sono state vendute circa 8,4 milioni di azioni, approfittando della chiusura dei mercati del weekend per ridurre l'impatto della vendita sul valore della società automobilistica.

8,4 milioni di azioni possono sembrare tante, ma, se si considera che il 10% di tesla è stato immesso sul mercato con un volume di 170 milioni di azioni, ne risulta che le azioni liquidate dal miliardario, corrispondono appena allo 0,5%.

L’impatto di Elon Musk sulla finanza globale

Le reputazione di Elon Musk quale eccentrico miliardario con idee stravaganti e una personalità irruente ed impulsiva, negli anni ha permesso alle sue società di dotarsi di una sorta di scudo anti Musk, in altri termini, gli investitori hanno imparato a scindere l’uomo dalle società da esso controllate e di conseguenza, le sue azioni e iniziative private hanno avuto sempre meno impatto e peso sul mercato finanziario.

Diverso è il discorso se invece si parla di operazioni finanziarie condotte da Musk. Quando il patron di Tesla e Space X ha annunciato di voler acquisire Twitter, il valore delle azioni del popolare social network, è salito alle stelle, ed è precipitato quando l’accordo di acquisizione è stato interrotto con la rinuncia di Musk all’acquisizione.

Lo stesso avviene ogni volta che Musk parla di Criptovalute, le sue parole, o per meglio dire, i suoi Tweet, hanno innescato diverse bolle e crolli nell’estremamente altalenante andamento di Bitcoin e altre Criptovalute.

In questo caso dunque, non ci sarebbe dunque alcuna sorpresa se, la vendita di azioni tesla da parte di Musk avessero avuto un qualche effetto sul valore delle stesse azioni Tesla.

Elon Musk vende azioni Tesla

La società automobilistica leader nel segmento delle auto elettriche, in particolare auto elettriche di lusso, sta attraversando una parentesi aurea, anche se lontana dai fasti dello scorso novembre, quando il valore delle azioni Tesla ha registrato il massimo storico di oltre 1069$.

Per essere più precisi, nei primi giorni di maggio, dopo l’annuncio di Musk di voler acquisire Twitter, le azioni Tesla hanno perso molto del loro valore, passando da 948,50$ del 22 Aprile a 633$ del 20 Maggio, salvo poi iniziare una lenta risalita che, soprattutto nel mese di luglio, ha visto le azioni Tesla tornare sopra gli 800$ fino al massimo di 897$ registrato il 4 agosto, esattamente un giorno prima dell’inizio della vendita da parte di Musk.

Il 5 Agosto Musk, secondo quanto riportato dalle varie testate di settore, ha iniziato a vendere un pacchetto da circa 8,4 milioni di azioni di Tesla, vendita che sembra essere proseguita fino al 9.

In questi giorni di silenzio mediatico dovuto principalmente alla chiusura dei mercati del weekend, le azioni di Tesla hanno mantenuto, pressoché invariato il proprio valore, registrando appena una leggera flessione tra il 9 e 10 agosto, quando la notizia della vendita è stata resa pubblica. Si tratta comunque di una flessione minima, probabilmente attenuata dai risultati commerciali registrati da Tesla nell'ultmo trimestre ed i piani di espansione per il prossimo autunno, che fanno da contraltare alla vendita di azioni da parte del CEO più eccentrico del pianeta.