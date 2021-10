Il colosso Evergrande è diventato un nome noto in tutta la Cina, perciò non stupisce che la sua caduta totale e la sua prossimità al fallimento con un ritiro dalla borsa dopo un crollo di più dell'80% del valore delle azioni, abbia sconvolto i più. Ma cosa ha portato alla caduta del colosso Evergrande?

Il caso di Evergrande pare essere un paradosso dei giorni nostri: un’azienda imponente, innovativa, dinamica, con una prospettiva di continuo aggiornamento e dalle tecnologie sempre più avanzate, che nel 2021 cade in ginocchio, indebitata a livelli inimmaginabili.

Vediamo insieme qual è la storia di Evergrande e cosa abbia portato il suo nome a diventare dapprima così importante e ora così disprezzato.

Come abbiamo appreso su corriere.it, su laroma24.it e mobilesite.evergrande.com il gruppo cinese è in grado di scuotere i mercati sia in positivo che in negativo e per questo oggi analizzeremo questo brand sotto ogni punto di vista.

Che cos’è Evergrande?

Il gruppo Hengda, tradotto in inglese come Evergrande, fondato nel 1996 da Xu Jiayin a Guangzhou (Canton, la provincia meridionale del Guangdong), con sede legale nella moderna metropoli di Shenzen, rappresenta per la Cina un colosso, essendo la seconda azienda più grande ed importante nel settore immobiliare cinese, con circa 2800 progetti in più di 310 città sparse sul territorio nazionale.

Il gruppo Evergrande, tuttavia, nasce dall’esigenza di fornire piccoli appartamenti ai lavoratori cinesi che si insediavano in città in un momento particolarmente attivo dal punto di vista lavorativo, in modo tale che fossero ben collocati sul territorio e potessero disporre di prezzi vantaggiosi.

Come possiamo leggere sul sito ufficiale dell’azienda, il marchio Evergrande promuove fin dalle sue origini l’idea di continuità temporale, di un’azienda che resiste al trascorrere del tempo (“ever”) e di uno sviluppo universale, basato sul raggiungimento del benessere della propria popolazione e della prosperità della nazione (“grande”).

Tenendo fede a questi principi, il gruppo è stato protagonista di un’impennata economica non indifferente nel corso degli anni. Si è trattata di una crescita rapidissima che ha portato l’impresa ad un patrimonio di oltre 2,3 trilioni di renmimbi (RMB, yuán) e un ammontare delle vendite annuali che supera gli 800 miliardi di renmimbi.

Attualmente l’azienda conta più di 120000 dipendenti, ma si stima che ogni anno abbia il prestigio di creare ben 3,3 milioni di posti di lavoro: per questo motivo nel 2021 è stata inserita al 122° posto nella classifica Fortune Global 500, una lista annuale dei 500 gruppi economici mondiali con i fatturati più elevati.

Secondo la rivista Forbes, Xu Jiayin è tra i più grandi sviluppatori immobiliari della Cina, con un patrimonio personale che supera di gran lunga i 10 miliardi di dollari.

Tra i soci minoritari del gruppo Evergrande ricordiamo Jack Ma, il primo imprenditore della Repubblica Popolare Cinese ad aver fatto la sua comparsa sulle copertine della rivista Forbes, grazie alla fondazione della multinazionale Alibaba, pietra miliare dell’e-commerce internazionale.

Evergrande: la multi-industria

Il gruppo Evergrande non si occupa solo di edilizia pubblica e privata, dedicandosi alla costruzione di abitazioni, uffici e centri commerciali, ma negli anni si è diversificata sempre di più, espandendosi a macchia d’olio in vari settori, come quello:

Automobilistico , con la progettazione e lo sviluppo di nuovi modelli di veicoli elettrici, dotati di un sistema di rete intelligente superiore H-SMART OS e della cabina di pilotaggio intelligente

, con la progettazione e lo sviluppo di dotati di un sistema di rete intelligente superiore H-SMART OS e della cabina di pilotaggio intelligente Sportivo , con l’ acquisto nel 2010 della squadra di calcio Canton , successivamente rinominata Guangzhou Evergrande per 100 milioni di yuán, la quale, grazie all’allenatore Marcello Lippi, nel 2013 ha vinto la AFC Champions League e della squadra femminile di pallavvolo di Guangzhou, vincitrice anch’essa del Campionato Nazionale nel 2011 (ricordiamo la presenza in squadra di due nostre conterranee, Carolina Costagrande e Martina Guicci

, con l’ , successivamente rinominata Guangzhou Evergrande per 100 milioni di yuán, la quale, grazie all’allenatore Marcello Lippi, nel 2013 ha vinto la AFC Champions League e della squadra femminile di pallavvolo di Guangzhou, vincitrice anch’essa del Campionato Nazionale nel 2011 (ricordiamo la presenza in squadra di due nostre conterranee, Carolina Costagrande e Martina Guicci Intrattenimento , attraverso la collaborazione con la Hengten Networks, una società mediatica che possiede una piattaforma digitale di lungometraggi in streaming

, attraverso la Agroalimentare, in riferimento particolare: all’eccellente acqua minerale che produce, la quale grazie alle proprietà di cui è caratterizzata, può essere facilmente considerata la migliore acqua minerale della Cina; ai cereali e all’olio, rigorosamente non-OGM (organismi che non sono stati modificati geneticamente) e ai prodotti lattiero-caseari, impegnandosi nella distribuzione di cibo salutare alle famiglie cinesi

Non solo, la Evergrande si è dedicata molto a interventi sul territorio secondo una prospettiva socio-culturale, provvedendo alla messa a punto di parchi a tema (come l’Evergrande Fairyland, adatto a bambini e ragazzi dai 2 ai 15 anni, ambientato nella Cina fiabesca, all’insegna di miti e leggende; oppure l’Ocean Flower Island, una destinazione culturale per i turisti di tutto il mondo), parchi industriali, complessi ospedalieri e sanitari, comunità di appartamenti per pensionati, scuole, banche, ferrovie ad alta velocità ecc.

Scandalo Evergrande

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, l’Evergrande sembra essere un’azienda impeccabile, dalle mille sfaccettature, destinata ad un futuro di sola ricchezza.

Eppure, la realtà è ben diversa.

Sì, perché ad oggi, nel 2021, come possiamo leggere anche su linkiesta.it, l’azienda si ritrova ad un passo dal fallimento, con un debito che ammonta ad oltre 300 miliardi di dollari e che la rende una delle società più indebitate al mondo.

Com’è possibile? Innanzitutto, l’Evergrande è un’impresa cinese privata: questo significa che il suo fondatore, nonché presidente e socio maggioritario, Xu Jiayin, aveva ed ha tuttora la possibilità di appropriarsi i dividendi che la società paga ad ogni esercizio. Tutto ciò, come leggiamo su money.it ha consentito all’uomo di arricchirsi di ben 4 miliardi in due anni a spese dell’azienda.

Non solo, mentre Xu Jiayin aumentava il volume del suo personale portafoglio, la Evergrande si indebitava sempre di più, arrivando così all’attuale cifra riportata qualche riga più in alto nel paragrafo.

Questo tipo di impresa è, inoltre, finanziata con capitale di rischio: questo vuol dire che nel concreto non sarà il suo fondatore a pagarne il prezzo della crisi, ma, probabilmente l’azienda si vedrà costretta a cedere molti degli immobili posseduti ad altri sviluppatori cinesi, per far fronte alle ingenti passività, su suggerimento del governo cinese.

Quest’ultimo, infatti, mira a tutelare gli investitori locali, anche a scapito di quelli stranieri, onde evitare che la crisi dell’Evergrande si diffonda anche in altri ambiti sparsi sul territorio.

Il governo di Pechino, tuttavia, sembra non essere interessato ad un intervento diretto: com’è accaduto diverse volte lo scorso anno, infatti, il Governo ha permesso ad alcune aziende di fallire, specialmente quelle sovraindebitate; in questo caso specifico, poi, il salvataggio di Evergrande corrisponderebbe ad un trasferimento del debito dell’azienda sul Governo, il quale non sarebbe certamente favorevole.

Novità Evergrande

A causa dei circa 305 miliardi di dollari di debito, l’Evergrande è stata sospesa momentaneamente dalle contrattazioni alla borsa di Hong Kong: questa richiesta è partita dall’impresa stessa, che nel 2021 ha visto un’ingente perdita sulle azioni pari all’80% del valore, a causa del ventennale modello operativo mal funzionante della società.

Un’ancora di salvezza, tuttavia, potrebbe arrivare dalla Hopson Development, la quale come leggiamo su lastampa.it, è disposta ad accaparrarsi il 51% della Evergrande attraverso un’allettante proposta della cifra di 5 miliardi di dollari.

Ovviamente tale somma di denaro non sarebbe sufficiente a risanare i debiti dell’azienda, però potrebbe fungere da incoraggiamento in merito al pagamento di cedole di obbligazioni per 7,2 miliardi entro il 2022.

L’Evergrande è in attesa, inoltre, di una trattativa con la Xiaomi, una multinazionale cinese che si occupa di produzione e di distribuzione mondiale di smartphones, in riferimento ai veicoli elettrici che l’azienda stessa produce.

La truffa di Evergrande

Lo scandalo Evergrande è stato solo la punta di un iceberg economico cinese a dir poco instabile, caratterizzato da un forte debito pubblico e privato. L’incremento di tale debito non è stato costante nel corso del tempo: o, per lo meno, lo è stato fino al 2008, quando andava di pari passo con lo sviluppo economico del paese. A partire dal 2009, invece, il rapporto debito/PIL cinese ha continuato a crescere a livelli esponenziali.

Il settore che maggiormente ha usufruito dei nuovi prestiti all’economia concessi dal sistema bancario, è stato quello immobiliare, grazie anche alla sempre maggiore urbanizzazione degli individui che dalle zone rurali si spostavano in città in cerca di lavoro.

La truffa vera e propria consiste, come leggiamo su huffingtonpost.it, nella speculazione su abitazioni vuote: la maggior parte delle società immobiliari, infatti, chiedono ai clienti anticipi o depositi cauzionali, anche se l’immobile in questione non è ancora stato terminato o dev’essere addirittura costruito da zero.

Si spera che il Governo cinese a questo punto intervenga al fine di tutelare gli acquirenti ed i loro investimenti sugli immobili.

Azioni Evergrande

Concludiamo con un breve accenno alle azioni Evergrande, come erano in passato e come quest’ultime – come abbiamo potuto appurare anche su ilfattoquotidiano.it – siano state sospese in borsa.

Le azioni Evergrande in passato hanno chiuso con 1,13 yuan per azione – ovvero 0,17 dollari – nel 2017 e 1,419 yuan – ovvero 0,22 dollari per azione – nel 2018, considerando che i dividendi non sono tassati ad Hong Kong, non stupisce che i dividendi passati abbiano permesso al proprietario di Evergrande di diventare immensamente ricco.

Si stima attualmente che se anche Evergrande fallisse, il patrimonio di Hui Ka Yan non andrebbe esageratamente in perdita e men che meno in rosso.

Ma torniamo alle azioni Evergrande, queste ultime che avevano visto un incremento nell’anno 2018, nel 2021 hanno percepito un crollo in borsa fino all’80% del loro valore e per questo motivo sono state sospese dalla borsa.

Vi è però un grosso punto interrogativo in merito a ciò che sarà il futuro di Evergrande, visto che il gruppo Hopson Development Holdings – anch’esso con le azioni sospese dalle contrattazioni e sotto i riflettori per un annuncio di una grande acquisizione – potrebbe decidere di rilevare ben il 51% di tutta Evergrande.

Che le azioni Evergrande abbiano vita breve non è cosa certa, dunque, ed anzi potremmo sentirne parlare ancora in futuro.

Non resta altro che rimanere in attesa di nuovi sviluppi.