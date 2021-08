Come evitare i bias cognitivi negli investimenti?

La scienza ha dimostrato che tendiamo a fare ogni sorta di errori mentali negli investimenti, i "bias cognitivi", che possono influenzare pensieri ed azioni. Questi pregiudizi possono portarci a estrapolare informazioni da fonti sbagliate, a cercare di confermare credenze esistenti, o a non ricordare gli eventi nel modo in cui sono realmente accaduti. Sì, perché succede anche questo. Per dirla tutta, tutto questo fa parte dell'essere umani, ma tali pregiudizi cognitivi possono anche avere un profondo effetto sui nostri sforzi, investimenti e sulla vita in generale.

[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Inizia ad investire sui mercati finanziari Scarica ORA la guida gratuita al Trading Online e le piattaforme operative : troverai spunti tecnici - spiegati in maniera semplice ma dettagliata - per iniziare a fare trading sul FOREX .

Il cervello umano è capace di cose incredibili, ma a volte è anche estremamente difettoso.

La scienza ha dimostrato che tendiamo a fare ogni sorta di errori mentali, chiamati "bias cognitivi", che possono influenzare sia il nostro pensiero che le nostre azioni.

Questi pregiudizi possono portarci a estrapolare informazioni da fonti sbagliate, a cercare di confermare credenze esistenti, o a non ricordare gli eventi nel modo in cui sono realmente accaduti. Sì, perché succede anche questo.

Per dirla tutta, tutto questo fa parte dell'essere umani, ma tali pregiudizi cognitivi possono anche avere un profondo effetto sui nostri sforzi, investimenti e sulla vita in generale.

Ma quanti sono i bias cognitivi? Parecchi, se vi interessa (e se state leggendo vi interessa sicuramente...). Per la precisione sono 188 (confermati), e sono tutti riscontrabili in questa splendida infografica a cura di Visual Capitalist.

Cos'è un bias cognitivo?

Gli esseri umani hanno la tendenza a pensare in modi particolari che possono portare a deviazioni sistematiche dal fare giudizi razionali.

Queste tendenze di solito derivano da:

Scorciatoie nell'elaborazione delle informazioni;

nell'elaborazione delle informazioni; La limitata capacità di elaborazione del cervello;

di elaborazione del cervello; Motivazioni emotive e morali ;

; Distorsioni nella memorizzazione e nel recupero dei ricordi;

nella memorizzazione e nel recupero dei ricordi; Influenza sociale.

I pregiudizi cognitivi sono stati studiati per decenni dagli accademici nei campi della scienza cognitiva, della psicologia sociale e dell'economia comportamentale, ma sono particolarmente rilevanti nel mondo di oggi, ricco di informazioni.

Influenzano il modo in cui pensiamo e agiamo, e queste scorciatoie mentali irrazionali possono portare a tanti tipi di problemi nell'imprenditoria, negli investimenti o nella gestione patrimoniale.

Come evitare i bias cognitivi negli investimenti?

Per essere un investitore di successo a lungo termine, è necessario superare i pregiudizi che portano a decisioni sbagliate.

Per essere un investitore di successo a lungo termine, crediamo che sia fondamentale capire, e possibilmente superare, i comuni pregiudizi cognitivi o psicologici umani che spesso portano a decisioni sbagliate ed errori di investimento.

I pregiudizi cognitivi sono evidentemente "cablati" (cioè naturali), e siamo tutti soggetti a prendere scorciatoie, semplificare eccessivamente decisioni complesse ed essere troppo sicuri del nostro processo decisionale.

Comprendere i nostri pregiudizi cognitivi può portare a un migliore processo decisionale, che è fondamentale, a nostro avviso, per ridurre il rischio e migliorare i rendimenti degli investimenti nel tempo.

Di seguito abbiamo quindi delineato i principali pregiudizi cognitivi che possono portare a decisioni di investimento sbagliate.

Pregiudizio di conferma

Il bias di conferma è la naturale tendenza umana a cercare o enfatizzare le informazioni che confermano una conclusione o un'ipotesi esistente.

Dal nostro punto di vista, il bias di conferma è una delle ragioni principali degli errori di investimento, poiché gli investitori sono spesso troppo fiduciosi perché continuano a ricevere dati che sembrano confermare le decisioni che hanno preso.

Questa eccessiva fiducia può portare a una falsa sensazione che nulla possa andare storto, il che aumenta il rischio di essere colti di sorpresa quando qualcosa va storto.

Charlie Munger, il vice presidente della Berkshire Hathaway e partner commerciale di Warren Buffett, ha detto: "La rapida distruzione delle tue idee quando è il momento giusto è una delle qualità più preziose che puoi acquisire. Devi costringerti a considerare gli argomenti dall'altro lato".

A nostro parere, la forza di molti degli scienziati e dei matematici più abili della storia è stata la loro capacità di superare i loro pregiudizi di conferma e di vedere tutti i lati di un problema. Carl Jacobi, il famoso matematico del XIX secolo, infatti disse : "Invertire, sempre invertire".

Pregiudizio informativo

Il pregiudizio informativo è la tendenza a valutare le informazioni anche quando sono inutili per comprendere un problema o una questione.

La chiave negli investimenti è di saper distinguere il legno dagli alberi, e valutare attentamente le informazioni che sono rilevanti per prendere una decisione di investimento più informata e scartare (e possibilmente ignorare) le informazioni irrilevanti.

Gli investitori sono bombardati da informazioni inutili ogni giorno, da commentatori finanziari, giornali e agenti di cambio, ed è difficile filtrarle per concentrarsi sulle informazioni rilevanti.

Dal nostro punto di vista, i movimenti giornalieri dei prezzi delle azioni o del mercato di solito non contengono informazioni rilevanti per un investitore che si preoccupa delle prospettive a medio termine di un investimento, eppure ci sono interi notiziari e colonne finanziarie dedicate a valutare i movimenti dei prezzi delle azioni momento per momento.

In molti casi, gli investitori prendono decisioni di acquisto o vendita di un investimento sulla base dei movimenti a breve termine del prezzo delle azioni.

Questo può indurre gli investitori a vendere investimenti meravigliosi a causa del fatto che il prezzo delle azioni sia sceso momentaneamente, e a comprare investimenti cattivi sulla base del fatto che il prezzo delle azioni è salito all'improvviso.

Avversione alle perdite/effetto dotazione

L'avversione alle perdite è la tendenza delle persone a preferire fortemente evitare le perdite piuttosto che ottenere dei guadagni. Strettamente legato all'avversione alle perdite è l'effetto dotazione, che si verifica quando le persone danno un valore più alto a un bene che possiedono rispetto a un bene identico che non possiedono.

L'avversione alle perdite o l'effetto dotazione può portare a decisioni di investimento povere e irrazionali, per cui gli investitori si rifiutano di vendere investimenti in perdita nella speranza di recuperare il loro denaro.

La tendenza all'avversione alle perdite infrange una delle regole cardinali dell'economia: la misurazione del costo/opportunità.

Per essere un investitore di successo nel tempo, bisogna essere in grado di misurare correttamente il costo opportunità e non essere ancorato alle decisioni di investimento passate a causa della tendenza umana intrinseca ad evitare le perdite.

Gli investitori che si ancorano a causa dell'avversione alle perdite rinunceranno a ghiotte opportunità di investimento per mantenere un investimento esistente in perdita nella speranza di recuperare le perdite.

Crediamo che molti investitori prenderebbero decisioni di investimento superiori se limitassero il numero di investimenti nei loro portafogli, poiché sarebbero costretti a misurare il costo/opportunità e a fare scelte tra gli investimenti.

Non a caso Buffett spesso dice che gli investitori otterrebbero risultati d'investimento superiori nel lungo termine se avessero una scheda immaginaria con spazio solo per 20 fori, e ogni volta che fanno un investimento durante la loro vita dovessero timbrare la scheda.

Secondo Buffett, questo costringerebbe gli investitori a pensare attentamente all'investimento, inclusi i rischi, il che porterebbe a decisioni di investimento più informate.

Pregiudizio causato dagli incentivi

La distorsione causata dagli incentivi è il potere che i premi e gli incentivi possono avere sul comportamento umano, spesso portando a scelte folli.

La crisi degli alloggi subprime negli Stati Uniti è un classico caso di studio della distorsione causata dagli incentivi.

Nonostante i finanziatori sapessero che stavano prestando denaro a mutuatari con storie di credito spaventose, e in molti casi a persone senza reddito o lavoro e con beni limitati, un'intera industria, con persone intelligenti, è stata costruita sul prestito a queste persone.

Come è potuto succedere su una scala così massiccia? Crediamo che la risposta possa essere trovata nell'effetto degli incentivi.

Praticamente ad ogni livello della catena del valore, c'erano incentivi in atto per incoraggiare le persone a partecipare.

I costruttori avevano un forte incentivo a costruire nuove case. I mediatori di mutui avevano un forte incentivo a trovare persone che accendessero mutui. Le banche d'investimento avevano un grande incentivo a pagare i broker di mutui per originare i prestiti in modo da poterli confezionare e cartolarizzare per venderli agli investitori. Le agenzie di rating avevano un forte incentivo a dare rating AAA ai titoli ipotecari per generare commissioni, e le banche avevano un grande incentivo a comprare questi titoli ipotecari con rating AAA perché richiedevano poco capitale e producevano enormi profitti con la leva.

Tendenza all'eccessiva semplificazione

Nel cercare di capire questioni complesse, gli esseri umani tendono a volere spiegazioni chiare e semplici. Sfortunatamente, alcune questioni sono intrinsecamente complesse o incerte e non si prestano a spiegazioni semplici.

In effetti, alcune questioni sono così incerte che non è possibile vedere il futuro con chiarezza. Dal nostro punto di vista, molti errori di investimento sono fatti quando le persone semplificano eccessivamente questioni incerte o complesse.

Albert Einstein infatti disse: "Rendi le cose più semplici possibile, ma non più semplici".

Una chiave per investire con successo è rimanere all'interno del proprio "cerchio di competenza". Una parte fondamentale del nostro "cerchio di competenza" è concentrare i nostri investimenti in aree che mostrano un alto grado di prevedibilità, e diffidare di aree che sono altamente complesse e/o altamente incerte.

Crediamo che prevedere la crescita del volume di Colgate-Palmolive, Coca-Cola o Procter & Gamble sia relativamente prevedibile nei prossimi 10 anni, e rientri nel nostro cerchio di competenza.

Investire in titoli finanziari è molto più complesso, e siamo disciplinati per cercare di non semplificare eccessivamente la complessità intrinseca di una grande istituzione finanziaria.

Se non riusciamo a capire la complessità di un istituto finanziario, semplicemente non investiremo, non importa quanto convincente possa apparire il caso di investimento "semplificato".

Pregiudizio del senno di poi

Il bias del senno di poi è la tendenza a vedere gli eventi positivi del passato come prevedibili, e quelli negativi come non prevedibili.

Negli ultimi anni, abbiamo letto molte spiegazioni per la scarsa performance degli investimenti che incolpano l'imprevedibilità e la volatilità dei mercati (che non sono mai stati così prevedibili come dalla fine della Grande Recessione).

A nostro avviso, alcune di queste spiegazioni sono credibili quanto un bambino che si lamenta con la maestra che "il cane mi ha mangiato i compiti".

Infatti, nessun singolo errore che possa essere stato fatto negli ultimi 13 anni potrebbe essere attribuito a un evento imprevedibile o alla volatilità del mercato, ma piuttosto a errori di giudizio.

A nostro avviso, il pregiudizio del senno di poi è uno stato d'animo pericoloso, in quanto offusca la vostra obiettività nel valutare le decisioni d'investimento passate e inibisce la vostra capacità di imparare dagli errori passati.

Effetto bandwagon (o pensiero di gruppo)

L'effetto bandwagon, o pensiero di gruppo, descrive l'acquisizione di conforto in qualcosa perché molte altre persone fanno (o credono) lo stesso.

Buffett racconta una storia sul cercatore di petrolio che muore e si trova in una grande folla di altri cercatori di petrolio che stanno tutti aspettando alle porte del paradiso. All'improvviso, la folla si disperde. San Pietro chiede al cercatore di petrolio perché la folla si è dispersa. Il cercatore di petrolio disse che era semplice: "Ho gridato: 'Il petrolio è stato scoperto all'inferno'". San Pietro chiede al cercatore di petrolio perché vorrebbe essere ammesso in paradiso. Dopo averci pensato un po', il cercatore dice: "Penso che andrò a raggiungere i miei colleghi, perché forse c'è del vero in quella voce".

Secondo noi, per essere un investitore di successo, bisogna essere in grado di analizzare e pensare in modo indipendente.

Le bolle speculative sono tipicamente il risultato del pensiero di gruppo e della mentalità del gregge.

Non bisogna trovare conforto nel fatto che altre persone stiano facendo certe cose o che siano d'accordo con noi. Alla fine della giornata, avremo ragione o torto perché la nostra analisi e il nostro giudizio sono giusti o sbagliati, ma dobbiamo essere certi di aver deciso con la nostra testa, non seguendo il pensiero degli altri.

Nell'evitare le insidie dell'effetto bandwagon, ci viene in mente la famosa poesia di Robert Frost, The Road Not Taken (la strada non presa), dove scrive: "Due strade divergevano in un bosco e io, ho preso quella meno percorsa, e questo ha fatto tutta la differenza".

Anche se non bisogna essere contrarian per definizione, non si deve esitare a prendere "la strada meno battuta" se questa è la conclusione della vostra analisi.

Pregiudizio di moderazione

Il bias di moderazione è la tendenza a sopravvalutare la propria capacità di mostrare moderazione di fronte alla tentazione.

La maggior parte delle persone sono programmate per essere "avide" (cioè lo sono di natura), e vogliono di più di una cosa buona o di un "vincitore sicuro". E, per molte persone, il denaro è la tentazione definitiva.

Il problema per molti investitori è come dimensionare correttamente un investimento quando credono di aver identificato un "vincitore sicuro".

A nostro parere, molti investitori si sono arenati per aver esagerato con le loro "migliori idee d'investimento". Gli investimenti "sicuri" non esistono, e molti investimenti sono sensibili ai cambiamenti delle ipotesi, in particolare quelle macroeconomiche.

Il beneficio dei controlli del rischio per mitigare la tendenza umana all'avidità è ben catturato dalla celebre citazione di Oscar Wilde: "Posso resistere a tutto, tranne che alle tentazioni".

Trascuratezza della probabilità

Gli esseri umani tendono a ignorare, od a sovrastimare/sottostimare, la probabilità nel processo decisionale.

La maggior parte delle persone sono inclini a semplificare eccessivamente e ad assumere una singola stima puntuale quando prendono decisioni di investimento.

La realtà è che il risultato che un investitore ha in mente è solo la sua stima migliore o più probabile.

Intorno a questo risultato c'è una distribuzione di possibili risultati, nota come curva di distribuzione. La forma della curva di distribuzione dei possibili risultati di valutazione può variare drasticamente a seconda della natura e della forza competitiva di un singolo business.

Le aziende più mature, meno soggette ai cicli economici, e con posizioni competitive particolarmente forti tendono ad avere una distribuzione dei risultati di valutazione più stretta rispetto alle aziende meno mature o più soggette ai cicli economici od alle forze competitive.

Un altro errore che fanno gli investitori è quello di sopravvalutare o valutare male il rischio di eventi a bassa probabilità. Ciò non significa che gli eventi "black swan" (cigno nero) non possano accadere, ma sovracompensare per eventi a bassa probabilità può essere costoso per gli investitori.

Bisogna cercare di mitigare il rischio di eventi "black swan" includendo nel portafoglio una proporzione significativa di aziende (acquistate a prezzi adeguati) in cui si ritiene che la curva di distribuzione dei risultati di valutazione sia particolarmente stretta.

Il problema per gli investitori è valutare quando la probabilità di un tale evento stia aumentando materialmente.

Di solito non è correlato alla quantità di copertura dei media o del mercato su un particolare evento.

Buffett una volta ha detto: "Il peggior errore che si possa fare in merito alle azioni è comprare o vendere sulla base dei titoli dei media".

Bias di ancoraggio

Il bias di ancoraggio è la tendenza a fare troppo affidamento su, o ancorarsi a, un riferimento passato o un'informazione quando si prende una decisione.

Ci sono stati molti studi accademici intrapresi sul potere dell'ancoraggio sul processo decisionale.

Da una prospettiva di investimento, un'ancora ovvia è il recente prezzo delle azioni. Molte persone basano le loro decisioni di investimento sul prezzo corrente delle azioni rispetto alla loro storia commerciale.

In effetti, c'è una scuola di pensiero di investimento (chiamata analisi tecnica) che basa gli investimenti sui grafici dei prezzi delle azioni.

Sfortunatamente, dove il prezzo di un'azione è stato in passato non presenta alcuna informazione sul fatto che un'azione sia economica o costosa.

Bisognerebbe invece basare le decisioni d'investimento sul fatto che il prezzo delle azioni sia o meno scambiato ad uno sconto rispetto alla valutazione del valore intrinseco, e non avere alcun riguardo su dove il prezzo delle azioni è stato in passato.

Sappiamo che i prezzi delle azioni cambiano, e bisogna avere una gamma di opportunità di investimento ben studiate, in modo da poter agire in modo informato quando i prezzi si muovono al di sotto della vostra valutazione del valore intrinseco.

Conclusioni

A nostro avviso, la maggior parte degli errori di investimento può essere in gran parte attribuita ai nostri pregiudizi cognitivi, dove siamo caduti suscettibili di bias di conferma, abbiamo semplificato eccessivamente un problema complesso o ci siamo allontanati dal nostro cerchio di competenza, o molto altro, come visto.

Sfortunatamente, questi pregiudizi cognitivi sono "cablati", e commetteremo tutti errori in futuro.

Il vostro obiettivo deve essere quello di avere sistemi e processi in atto che riducano al minimo il numero di errori che inevitabilmente farete a causa dei vostri pregiudizi cognitivi.