I gestori americani non si lasciano scappare le occasioni tra i tecnologici. L’analisi dei portafogli degli Ultimate Stock Pickers (24 tra i migliori gestori statunitensi secondo gli analisti di Morningstar) alla fine del primo trimestre 2022 mostra come le scelte dei fund manager siano state influenzate dalle forti vendite che da inizio anno hanno colpito il settore high-tech.

Nella Top 10 dei titoli acquistati con maggior convinzione (high-conviction purchases, Figura 1), ovvero quelli su cui i gestori hanno maggiormente aumentato la propria esposizione in proporzione rispetto al totale degli asset gestiti, Amazon e Alphabet ricoprono a pari merito la prima posizione aumentando in maniera significativa il loro peso in ben 4 portafogli. Seguono altri due tecnologici come Meta Platforms e Roper Technologies, acquistati con convinzione rispettivamente da 3 e 2 comparti.

Figura 1: Top 10 degli acquisti con maggiore convinzione degli Ultimate Stock-Pickers

Il secondo settore maggiormente rappresentato nella classifica degli high-conviction purchases è quello dei beni di consumo con la casa automobilistica General Motors, la catena di negozi di prodotti per la manutenzione della casa The Home Depot e Sherwin-Williams, un'azienda che si occupa principalmente di produzione, distribuzione, e vendita di pitture e vernici, che hanno convinto due dei 24 Ultimate Stock Pickers.

La classifica dei Top 10 new-money purchases (Figura 2), ovvero delle prime nuove posizioni aperte in portafoglio (in base al peso sul totale degli asset del fondo) è invece comandata dal produttore di videogame Activision Blizzard e dall’utility Constellation Energy, entrambe acquistate per la prima volta da tre fondi.

Figura 2: Top 10 dei nuovi acquisti degli Ultimate Stock-Pickers

I gestori puntano sul Moat

Osservando con più attenzione i due elenchi si nota come 5 titoli su 10 (Activision Blizzard, The Home Depot, 3M, General Motors, Sherwin-Williams) sono presenti in entrambe le liste, a dimostrazione di quanta convinzione ci sia su queste azioni. La seconda considerazione che va fatta è relativa alle caratteristiche dei titoli inseriti nelle due classifiche: 9 società su 10 nell'elenco degli acquisti ad alta convinzione e sei delle 10 azioni nella lista dei new-money purchases sono valutate dagli analisti di Morningstar con un Economic moat pari a Medio o Ampio, il che dimostra come in un periodo di grande incertezza come quello attuale i gestori preferiscano investire in aziende con un business di qualità in grado di resistere meglio agli shock esterni.

Va ricordato che le scelte di investimento dei nostri Ultimate Stock Pickers evidenziate in questo articolo sono state prese durante il primo trimestre, quindi anche a inizio anno, quando le valutazioni di mercato erano diverse da quelle attuali. I prezzi pagati dai gestori potrebbero essere significativamente diversi da quelli correnti; pertanto, riteniamo che sia sempre importante per gli investitori valutare autonomamente l’attrattiva di questi titoli sulla base di diversi fattori e delle attuali valutazioni di mercato.

Di Francesco Lavecchia