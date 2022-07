L’indice Morningstar Europe ha ceduto l’8,2% lo scorso mese e il segmento Large value ha perso oltre il 10%. Tra i settori, i titoli telecom sono stati gli unici ad aver chiuso in attivo.

Le forti vendite di giugno hanno colpito duramente il segmento Value. Le società orientate al valore hanno ceduto in media oltre il 10% in euro, mentre il segmento Large growth ha resistito alla tempesta limitando le perdite al 2,7%. Nello stesso periodo, l'indice Morningstar Europe NR ha segnato -8,2%.

Alla negativa performance del segmento Large value hanno contribuito società di diversi settori, come Shell PLC (SHEL), Volkswagen AG (VOW3) e Rio Tinto PLC (RIO), che hanno perso rispettivamente l’11,3%, il 17,6% e il 15,6%. Ma sono stati soprattutto i titoli del settore delle materie prime a spingere al ribasso il comparto, come Anglo American PLC (-25,4%) e Glencore PLC (-15,8%), oltre alla già citata Rio Tinto PLC.

Figura 1: Il Barometro del mercato Europeo (giugno)

Il settore delle materie prime è stato chiaramente uno tra quelli che ha registrato le perdite maggiori a giugno, in calo del 14,4%, ma il comparto peggiore è stato quello immobiliare, che nel periodo in considerazione è sceso del 15,6% (anche se in termini di capitalizzazione di mercato è il settore più piccolo in Europa).

La sovraperformance relativa del segmento Large growth, invece, è in gran parte dovuta al rialzo di quasi il 30% realizzato dalla olandese Prosus (1TY) e dai guadagni realizzati dai titoli healthcare Novo Nordisk (NOVO B) e AstraZeneca PLC (AZN) (rispettivamente +2,6% e +2%).

Figura 2: I rendimenti dei settori

Relativamente alle valutazioni di mercato, vale la pena ricordare che tutti i segmenti della European Style Box hanno un Price/Fair Value inferiore a 1, il che significa che tutti gli stili di investimento sono sottovalutati. Tra le azioni Large cap, quelle value sono scambiate a un rapporto P/FV di 0,77 contro lo 0,96 di quelle growth.

Risultano sottovalutati anche tutti i settori economici. Tra i titoli tecnologici, scambiati con un Price/Fair Value di 0,71, ci sono aziende negoziate a prezzi molto vantaggiosi come SAP SE (P/FV: 0,66) e STMicroelectronics NV (P/FV: 0,59).

Figura 3: Le valutazioni di mercato

Di Fernando Luque