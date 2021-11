Innovazione: una parola importante per un concetto ancora più importante. Noi di Trend Online abbiamo affrontato più volte questo concetto, sottolineando le innovazioni rivoluzionarie in cui si sarebbe già dovuto investire da tempo per capitalizzare davvero (ma potete ancora farlo...), i 10 tipi di innovazione per investire in aziende e mercati, e come investire negli Stati che fanno più innovazione. Ma cos'è l'innovazione? Vediamo dunque di distillare gli otto caratteri essenziali dell'innovazione.

Ma cos'è l'innovazione? Per spiegarlo bene ci facciamo aiutare da McKinsey, la nota società di accounting, che ha distillato gli otto caratteri essenziali dell'innovazione.

Gli otto caratteri essenziali dell'innovazione parte 1

Iniziamo col dire che non è un segreto che l'innovazione sia difficile per le aziende consolidate. In generale, sono migliori esecutori che innovatori, e la maggior parte ha meno successo attraverso una creatività che cambia il gioco che ottimizzando i loro business esistenti.

Eppure, per quanto sia difficile per queste organizzazioni innovare, grandi società o gruppi come Alcoa, il Discovery Group e l'Ames Research Center della NASA lo stanno facendo.

Cosa possono imparare le altre aziende dai loro approcci e attributi? Questa domanda ha costituito il nucleo di uno studio pluriennale che ha compreso interviste approfondite, workshop e sondaggi su più di 2.500 dirigenti di oltre 300 aziende, tra cui sia leader che ritardatari, in un'ampia gamma di settori e paesi.

Quello che hanno trovato è un insieme di otto attributi essenziali che sono presenti, in parte o completamente, in ogni grande azienda che ha un alto rendimento nell'innovazione di prodotto, processo o modello di business.

Dal momento che l'innovazione è uno sforzo complesso, a livello aziendale, richiede una serie di pratiche e processi trasversali per strutturarla, organizzarla e incoraggiarla.

Presi insieme, gli elementi essenziali descritti di seguito costituiscono proprio un sistema operativo vero e proprio.

Queste pratiche spesso sovrapposte, iterative e non sequenziali resistono ad una categorizzazione sistematica, ma possono comunque essere pensate in due gruppi.

Gli otto caratteri essenziali dell'innovazione parte 2

Le prime quattro, che sono di natura strategica e creativa, aiutano a stabilire e dare priorità ai termini e alle condizioni in cui è più probabile che l'innovazione prosperi.

I successivi quattro elementi essenziali si occupano di come fornire e organizzare l'innovazione ripetutamente nel tempo e con abbastanza valore da contribuire significativamente alla performance globale.

Per essere onesti, non c'è una formula comprovata per il successo, in particolare quando si tratta di innovazione.

Mentre i nostri anni di esperienza al servizio del cliente forniscono forti indicatori dell'esistenza di una relazione causale tra gli attributi che gli imprenditori intervistati da McKinsey hanno riportato e le innovazioni delle loro aziende, le statistiche qui descritte possono solo dimostrare la correlazione.

Tuttavia, crediamo fermamente che se le aziende assimilano e applicano questi elementi essenziali - a modo loro, secondo il loro particolare contesto, le loro capacità, la loro cultura organizzativa e la loro propensione al rischio - aumenteranno le probabilità che anche loro possano riaccendere una eventuale scintilla perduta dell'innovazione.

Nell'era digitale, il ritmo del cambiamento è andato in ipervelocità, quindi le aziende devono ottenere questi fattori strategici, creativi, esecutivi e organizzativi giusti per innovare con successo.

Gli otto caratteri essenziali dell'innovazione sono: aspirare a fare, scegliere, scoprire, evolversi, accelerare, scalare, estendersi e mobilizzarsi.

Le sei ondate principali dell'innovazione

Prima Ondata: Energia idrica, tessile, ferro

Seconda Ondata: Vapore, Ferrovia, Acciaio

Terza Ondata: Elettricità, prodotti chimici, motore a combustione interna

Quarta Ondata: Petrolchimica, Elettronica, Aviazione

Quinta Ondata: Rete digitale, software, nuovi media

Sesta Ondata: Digitalizzazione (intelligenza artificiale, Internet of Things, audio-video, droni, robot), Tecnologia pulita

Come investire nell'innovazione

La quarta rivoluzione industriale rappresenta un periodo di cambiamento drammatico. Mentre una serie di nuove tecnologie inaugura un periodo di nuovi modelli di business e preferenze dei consumatori che cambiano rapidamente, si ha un vero e proprio caso di "fuori il vecchio" in quasi tutti i settori globali.

In questo clima di incessante innovazione, una serie di opportunità redditizie si presentano ora agli investitori.

"Le tendenze secolari stanno trasformando il nostro mondo a un ritmo senza precedenti e, di conseguenza, il futuro potrebbe arrivare più velocemente di quanto gli investitori si aspettino. Il cambiamento fondamentale nei costi di creazione e trasmissione dei dati, amplificato da una maggiore regolamentazione e dalla demografia, dovrebbe creare un ambiente di cambiamento economico accelerato", ha osservato Franklin Templeton Investments, la società d'investimento statunitense.

"Continuiamo a vedere una costante adozione a lungo termine di e-commerce, software-as-a-service, social network, cloud, tecnologie mediche e pagamenti elettronici. Siamo anche ottimisti sugli investimenti futuri come la guida autonoma, la genetica, l'immunoterapia, i nuovi materiali compositi, il quantum computing, la blockchain, i droni, la realtà virtuale e aumentata, l'IoT (Internet of Things) e l'intelligenza artificiale."

Franklin Templeton ha anche identificato tre principi fondamentali che dovrebbero guidarvi quando si investe in aziende innovative.

L'innovazione guida la creazione di ricchezza a lungo termine: L'azienda sostiene che l'innovazione è la principale forza trainante della creazione di valore nell'economia globale, e che ora siamo nel mezzo di un periodo di innovazione senza precedenti.

L'e-commerce globale, le scoperte genetiche, le macchine intelligenti, la nuova finanza e i dati esponenziali sono cinque temi tecnologici che generano particolare eccitazione al momento.

Investire nell'innovazione richiede una gestione attiva: Anche se i temi legati all'innovazione sono promettenti, la gestione attiva di essi rimane fondamentalmente importante, soprattutto perché stanno avanzando a ritmi diversi e diventeranno investibili in tempi diversi.

"Ecco perché pensiamo che la gestione attiva possa dimostrare il suo valore, guidando gli investitori verso queste piattaforme quando si intersecano bene con un buon investimento".

Questo discorso vale anche per gli ETF, come il primo di quelli che vedremo dopo, che infatti è un ETF attivo.

L'innovazione è ovunque: Copre tutte le aree dell'economia globale, e come tale, investire nell'innovazione può avvenire in una vasta gamma di settori, dimensioni di capitalizzazione di mercato o luoghi geografici. Inoltre, l'innovazione non è limitata al settore tecnologico.

Può sembrare che investire nell'innovazione fin dall'inizio possa essere come camminare in un campo minato, tuttavia, specialmente dato il gran numero di nuove tecnologie che sono venute alla ribalta negli ultimi anni.

Per gli investitori, questo può rendere la decisione di quali settori hanno un vero potenziale di crescita a lungo termine e quali sono forse più hype che adozione in questa fase un compito decisamente impegnativo.

Il tema dell'innovazione

L'innovazione rappresenta uno dei cinque-dieci temi di crescita secolare a lungo termine in cui bisogna investire.

Sotto questo tema, bisognerebbe cercare di ottenere un'esposizione alla genomica, fintech (tecnologia finanziaria), e-commerce, robotica e intelligenza artificiale (AI), cyber-sicurezza, energia pulita, cloud computing, tecnologia autonoma, giochi ed e-sport, e cura degli animali domestici.

Questi settori rappresentano tecnologie potenzialmente dirompenti, con grandi quote di mercato indirizzabili, e il potenziale per un'adozione diffusa nei prossimi anni.

Per esempio, l'energia pulita è in gran parte solare per il momento, che è una tecnologia collaudata, ma che deve ancora raggiungere un'adozione diffusa. Eppure, potenzialmente, tutti coloro che vivono o lavorano da qualche parte che ha un tetto hanno la possibilità di installare pannelli solari.

Il mercato indirizzabile è enorme, e ha appena iniziato a essere sfruttato. Una maggiore attenzione da parte dei governi sulla riduzione delle emissioni di carbonio e la dipendenza dai combustibili fossili, così come il desiderio di essere autosufficienti quando si tratta di energia, sono due potenti catalizzatori che possono guidare l'adozione nei prossimi anni.

Ecco quindi evidenziato il metodo in qualche modo unico di investimento nell'innovazione, un metodo che si basa meno su metriche finanziarie, come il rapporto libro-prezzo, e si concentra più su fattori qualitativi, comprese le osservazioni sul comportamento dei consumatori e i progressi tecnologici.

La maggior parte degli investimenti sull'innovazione dovrebbe essere effettuata utilizzando fondi negoziati in borsa (ETF), che rendono più facile ottenere l'esposizione a una varietà di nomi sottostanti coinvolti in un determinato tema o settore, e che sono più economici di altri prodotti.

I prodotti finanziari

Tra i fondi di maggior successo nello spazio dell'innovazione c'è stato senza dubbio l'ARK Innovation ETF, che mira a investire almeno il 65% del suo patrimonio in aziende americane ed estere impegnate nell'innovazione dirompente sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti.

Dalla sua quotazione alla fine di ottobre del 2014 il fondo ha messo a segno un più che lusinghiero +458,49%.

Guardando altrove, uno degli ETF sull'innovazione con le migliori performance nel 2021 finora è l'HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF.

Questo fondo cerca di replicare la performance del Solactive Innovative Technologies Index, che a sua volta traccia le principali aziende IT (information technology) in settori tra cui robotica e automazione, cloud computing e big data, cyber-security, auto del futuro, genomica, social media, blockchain e realtà aumentata e virtuale.

Questo ETF ha generato più del 65% di rendimenti, collocandosi tra i fondi più performanti nello spazio dell'innovazione.

Ci sono anche fondi di innovazione che si concentrano su settori più specifici. L'iShares Healthcare Innovation UCITS ETF è uno di questi fondi, che segue l'indice iSTOXX FactSet Breakthrough Healthcare.

Questo indice comprende società di tutto il mondo focalizzate sull'innovazione all'interno dei servizi sanitari globali, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. L'ETF ha generato quasi il 60% in tre anni.

E l'ARK's Autonomous Technology and Robotics ETF è composto da aziende focalizzate su energia, automazione e produzione, materiali e trasporti, con sviluppo nel trasporto autonomo, robotica e automazione, stampa 3D, stoccaggio di energia ed esplorazione dello spazio.

I fondi tematici incentrati sull'innovazione sono tutt'altro che scarsi. Gli investitori hanno una vasta gamma di opzioni per ottenere un'esposizione a questo settore.

E se gli ETF specifici non forniscono l'esatta esposizione che si sta cercando, un investitore può sempre creare un mix di singoli titoli e fondi che replicano da vicino un portafoglio stabilito, con gli aggiustamenti necessari.

In definitiva, l'innovazione sta trasformando le industrie e creando una moltitudine di opportunità di investimento lungo la strada. Anche se più aziende rimangono private, più aziende rimangono più a lungo sul mercato; un numero sostanziale di società di innovazione quotate in borsa con un enorme potenziale di rialzo è ancora là fuori.