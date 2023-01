Intesa Sanpaolo: sostegno alla crescita di Mare Group con finanziamento da 5 milioni

Intesa Sanpaolo sosterrà i progetti di crescita di Mare Group con un finanziamento da 5 milioni con garanzia SACE. Il finanziamento si colloca all'interno del piano bancario a sostegno degli investimenti legati al PNRR.

Finanziamento da 5 milioni per Mare Group

Mare Group, azienda leader nella ricerca e sviluppo di sistemi digitalizzati per la produzione industriale, che da anni investe oltre il 30% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo, ha reso noto che per il prossimo anno, vedrà un forte sostegno economico da parte di Intesa Sanpaolo.

Nella nota informativa si legge infatti che il programma di crescita dell'azienda campana verrà sostenuto da un finanziamento da 5 milioni erogato da Intesa Sanpaolo.

Il finanziamento, con garanzia SACE si colloca in un programma più ampio di finanziamento del gruppo bancario legato agli investimenti a sostegno del PNRR.

Antonio Maria Zinno, amministratore delegato di Mare Group, ha commentato il progetto di crescita del gruppo definendolo un ambizioso piano di crescita che punta a raggiungere l'obbiettivo dei 100 milioni di fatturato, contro gli attuali 32 milioni.

Per raggiungere tale obbiettivo, Mare Group dovrà necessariamente incrementare la propria capacità di produzione e le proprie risorse umane, incremento che potrebbe portare all'assunzione di almeno 700 nuove unità entro l'anno. Questo piano di crescita prende il nome di "Mare Wawe".

L'obbiettivo di Mare Group, ha sottolineato l'AD di Mare Group, è quello di fare del gruppo il perno delle PMI e della PA in italia.

Investimenti a medio e lungo termine

L'attenzione all'innovazione e ai processi digitali, rappresenta per Intesa Sanpaolo un importante leva strategica per lo sviluppo dell'economia nazionale, pertanto, ha sviluppato un programma di erogazioni a medio e lungo termine, per oltre 410 miliardi di euro, destinati ad oltre 120 PMI, nell'ottica delle operazioni del PNRR e della ripresa economica.

L'erogazione di finanziamenti, per oltre 5 milioni, destinati al programma di crescita di Mare Gropu, si colloca esattamente in questa strategia di Intesa Sanpaolo.

Commentando la notizia, Giuseppe Nargi, direttore regionale di Campania, Calabria e Sicilia per Intesa Sanpaolo, ha dichiarato che il gruppo sostiene attivamente il tessuto produttivo campano, alle cui imprese è stato erogata liquidità per oltre un miliardo di euro.