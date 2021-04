Investire sulla CRISPR e il futuro del biotech

Come SCEGLIERE il tuo BROKER di FIDUCIA per fare TRADING . Scarica l'ebook gratuito di Trend-Online , che ti illustrerà i 10 step fondamentali da seguire nella scelta! [AVVIA IL DOWNLOAD DELL'EBOOK]

La CRISPR (acronimo di Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, ossia "ripetizioni palindromiche brevi regolarmente intervallate") è una tecnologia rivoluzionaria, che dà agli scienziati la possibilità di alterare il DNA.

Da un lato, questo strumento potrebbe significare l'eliminazione di alcune (forse molte) malattie. Dall'altro, ci sono preoccupazioni (sia etiche che pratiche) circa il suo cattivo uso e le conseguenze ancora sconosciute di tale sperimentazione.

Questa tecnica potrebbe anche essere usata male, e/o in modi orribili, avvertono gli esperti di antiterrorismo. Basta pensare a potenziali armi biologiche, minacce per le quali non abbiamo alcun antidoto conosciuto. E molti complottisti considerano la Covid-19 come un caso quasi emblematico al proposito (sbagliando parecchio, secondo noi).

Anche la stessa co-inventrice di CRISPR, la biochimica Jennifer Doudna, fa eco a queste preoccupazioni, raccontando di aver avuto incubi che coinvolgevano la tecnologia, l'eugenetica e un incontro (ovviamente solo in sogno) con Adolf Hitler.

L'umanità dovrebbe avere accesso a questo tipo di strumento? I vantaggi superano i potenziali pericoli? Come potrebbe mai essere regolata una cosa del genere, e dovrebbe esserlo?

Vediamo di capire come funziona questa tecnologia, innanzitutto, e poi come possa essere sfruttata finanziariamente parlando. Perché, secondo noi, il progresso non è arrestabile, soprattutto certe forme di progresso, come quello biotecnologico.

La CRISPR, soluzioni e problemi

La tecnologia di editing genico CRISPR è uno strumento che gli scienziati possono usare per cambiare le lettere del DNA nelle cellule in modi precisi.

Ci piace usare l'analogia di un word processor su un computer. Così abbiamo un documento, si può pensare al DNA in una cellula come il testo di un documento, che ha le istruzioni per dire alla cellula come crescere e dividersi e diventare una cellula del cervello o del fegato, o svilupparsi in un intero organismo.

E, proprio come in un documento, la tecnologia CRISPR dà agli scienziati un modo per entrare e modificare le lettere del DNA. Proprio come potremmo tagliare e incollare il testo nel nostro documento, o sostituire intere frasi, persino interi paragrafi o capitoli. Ora possiamo farlo usando la tecnologia CRISPR nel DNA delle cellule.

CRISPR è un acronimo (visto sopra) che in realtà rappresenta una sequenza di lettere di DNA nei genomi delle cellule. E' stata individuata nei batteri, ed era interessante per gli scienziati in origine perché è una sorta di sistema immunitario batterico, un modo in cui i batteri possono combattere le infezioni virali.

Per gli scienziati questo è stato una specie di dono, che ha permesso alla ricerca di procedere molto rapidamente in termini di comprensione della genetica delle cellule e degli organismi, ma ha fornito anche un modo molto pratico per risolvere i problemi.

C'erano modi per modificare i genomi di alcune piante e animali prima che il metodo CRISPR fosse svelato nel 2012, ma ci volevano anni e costava centinaia di migliaia di dollari. CRISPR lo ha reso economico e facile.

Nella medicina clinica, per esempio, c'è l'opportunità di apportare modifiche alle cellule del sangue, che curerebbero malattie come l'anemia falciforme, una malattia di cui abbiamo capito la causa genetica da molto tempo. Ma fino ad ora non c'era stato un modo per pensare effettivamente a curare i pazienti.

E ora, con questa tecnologia, è possibile in linea di principio rimuovere le cellule staminali che danno origine alle cellule del sangue nel corpo di una persona, fare modifiche a quelle cellule che correggono la mutazione che causa l'anemia falciforme, e poi sostituire quelle cellule per dare essenzialmente al paziente un nuovo set di cellule che non abbiano il difetto.

Una cosa è parlare di essere in grado di rimuovere le mutazioni dalla popolazione umana che causano malattie genetiche. E penso che per molte persone sarebbe una cosa desiderabile da fare.

Dall'altra parte, pensiamo che sia un discorso molto diverso pensare di usare una tecnologia come questa per creare esseri umani migliorati. Persone che sono più alte o che hanno un certo colore degli occhi, o altri tipi di tratti fisici o intellettuali che potrebbero essere considerati desiderabili.

E questo solleva immediatamente l'intera area dell'eugenetica e dell'accesso alla tecnologia. Chi ha accesso, chi paga per questo, chi decide, chi decide se fare o meno una cosa del genere, le aziende dovrebbero essere autorizzate ad offrire questo come servizio ai genitori che vogliono farlo e, se è così, dovrebbero essere regolamentate in qualche modo? Ci sono un sacco di domande molto interessanti e stimolanti che vanno di pari passo con tutto questo.

Come funziona la CRISPR con precisione

Cosa può fare la CRISPR lo abbiamo visto prima; adesso vediamo come faccia a farlo.

La chiave di CRISPR sono i molti tipi di proteine "Cas" che si trovano, come detto, nei batteri, dove aiutano a difendersi dai virus. La proteina Cas9 è la più usata dagli scienziati. Questa proteina può essere facilmente programmata per trovare e legarsi a quasi ogni sequenza bersaglio desiderata, semplicemente dandole un pezzo di RNA per guidarla nella sua ricerca.

Quando la proteina CRISPR Cas9 viene aggiunta a una cellula insieme a un pezzo di RNA guida, la proteina Cas9 si aggancia all'RNA guida e poi si muove lungo i filamenti di DNA fino a trovare e legarsi a una sequenza lunga 20 lettere di DNA che corrisponde a parte della sequenza dell'RNA guida. Questo è impressionante, dato che il DNA contenuto in ciascuna delle nostre cellule ha sei miliardi di lettere ed è lungo due metri.

Quello che succede dopo può variare. La proteina Cas9 standard taglia il DNA sul bersaglio. Quando il taglio viene riparato, vengono introdotte mutazioni che di solito disabilitano un gene. Questo è di gran lunga l'uso più comune di CRISPR. Si chiama editing del genoma - o gene editing - ma di solito i risultati non sono così precisi come questo termine implica.

CRISPR può anche essere usato per fare cambiamenti precisi, come la sostituzione di geni difettosi - il vero genome editing - ma questo processo è molto più difficile.

Sono state create proteine Cas personalizzate che non tagliano il DNA o lo alterano in alcun modo, ma semplicemente accendono o spengono i geni: CRISPRa e CRISPRi rispettivamente. Altri ancora, chiamati base editor, cambiano una lettera del codice del DNA in un'altra.

Allora perché chiamiamo CRISPR il tutto? Le proteine Cas sono usate dai batteri per distruggere il DNA virale. Essi aggiungono pezzi di DNA virale al proprio genoma per guidare le proteine Cas, e gli strani schemi di questi pezzi di DNA sono ciò che ha dato a CRISPR il suo nome: ripetizioni palindromiche brevi regolarmente intervallate.

Se la CRISPR è rivoluzionaria, dov'è la rivoluzione?

L'editing genetico CRISPR-Cas9 è una scienza complessa. Dopo tutto, si stanno tagliando sequenze di DNA; il che, per farlo in modo efficace e senza produrre effetti collaterali indesiderati, richiede precisione e accuratezza.

Precisione e accuratezza si ottengono attraverso i dati. Se i ricercatori hanno tutti i dati su tutte le cose genetiche del mondo, sanno esattamente dove tagliare, quando tagliare, cosa iniettare dopo aver tagliato, e come rattoppare il tutto quando hanno finito.

Sfortunatamente, questo è un grande "se", che ha dimostrato di essere un enorme ostacolo alla gestione efficace dei sistemi CRISPR-Cas9...

Il solo genoma umano è composto da 20.000 geni e più di 3 miliardi di coppie di basi. E ognuno è diverso. Inoltre, ogni animale è diverso. Ogni raccolto è diverso. Tutto è diverso. Avete capito bene. L'enormità dei dati genetici nel mondo è senza precedenti.

Fino a poco tempo fa, gli scienziati semplicemente non avevano modo di setacciare e comprendere efficacemente tutti questi dati genetici. Poi l'intelligenza artificiale (IA) si è presentata alla festa, per così dire.

In sostanza, i progressi dell'intelligenza artificiale negli ultimi anni hanno permesso alle macchine e agli algoritmi di setacciare efficacemente e aiutare i ricercatori a dare un senso a tutti i dati genetici a portata di mano.

Caso emblematico: i ricercatori del Wellcome Sanger Institute hanno creato un modello di apprendimento automatico che, grazie all'ingestione di dati da oltre un miliardo di esiti mutazionali dai sistemi CRISPR-Cas9, può effettivamente prevedere le esatte mutazioni dai sistemi CRISPR-Cas9 solo dalla sequenza del DNA bersaglio, permettendo così ai ricercatori di prevenire effetti collaterali indesiderati di tale ingegneria genetica.

Decine di questi modelli di IA sono spuntati negli ultimi anni. Essi stanno lentamente, ma sicuramente, permettendo agli scienziati di prendere il promettente concetto dei sistemi di editing genetico CRISPR-Cas9 e trasformarli in una realtà dirompente.

Attenzione. Questa transizione avverrà su larga scala nel prossimo decennio. Così facendo, gli esseri umani faranno un enorme balzo in avanti per quanto riguarda la cura delle malattie, il miglioramento della salute, la fortificazione della sicurezza alimentare e molto, molto di più, come abbiamo visto prima.

Le implicazioni sono enormi - così come lo saranno i rendimenti delle azioni di editing genetico. Ci sono solo una manciata di azioni di editing genetico di alta qualità, quotate in borsa, là fuori oggi. Tutte loro meritano un'occhiata approfondita.

Investire sulla CRISPR e il futuro del biotech

Nel mondo CRISPR-Cas9, ci sono le "Big 3": CRISPR Therapeutics, Editas Medicine e Intellia Therapeutics.

CRISPR è stata fondata da Emmanuelle Charpentier, la microbiologa francese che ha co-inventato i sistemi CRISPR-Cas9. È la più grande e consolidata azienda di editing genetico al mondo, con una robusta e matura pipeline di terapia di editing genico focalizzata sulla cura dell'anemia falciforme e sulla fornitura di terapie cellulari immuno-oncologiche.

Editas ha un focus sull'occhio, con un portafoglio di terapie di editing genico volte a sradicare le malattie retiniche ereditarie (cioè la cecità genetica). Intellia, nel frattempo, ha un approccio più specializzato, avendo sviluppato un portafoglio di terapie di editing genetico volte a curare malattie "più rare", come l'angioedema ereditario, la leucemia mieloide acuta e l'amiloidosi transtiretinica.

Anche Beam Therapeutics merita uno sguardo, così come Cellectis. Beam impiega un approccio unico di editing genetico chiamato "editing base", che è meno invasivo dei tradizionali sistemi CRISPR-Cas9, e possiede un rischio sostanzialmente inferiore di effetti fuori bersaglio.

Cellectis utilizza una tecnologia di editing genetico non CRISPR chiamata TALEN per sradicare le cellule tumorali. Anche la società di medicina genomica Sangamo Therapeutics merita una certa attenzione.

Infine, ma non meno importante, c'è una piccola azienda di nome Calyxt che sta usando la tecnologia di editing genico TALEN per creare una nuova generazione di colture superiori. La società si concentra sulla fornitura di soluzioni a base vegetale. Si impegna nello sviluppo di erba medica di migliore digeribilità; grano ad alta fibra; soia ad alto contenuto oleico e basso contenuto linolenico; avena invernale; canapa; soia grassa e patate conservabili a freddo.

Tra questi pionieri dell'editing genetico si trova la più alta qualità e la più ampia esposizione alla più grande scoperta scientifica del secolo.