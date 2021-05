[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online" : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

L'inflazione è un argomento controverso e complesso. Noi abbiamo già affrontato l'argomento di come investire proteggendosi dall'inflazione in questo articolo.

Vediamo adesso di fornire un'idea generale di cosa sia l'inflazione, cosa cercare e come investire tenendo conto dei rischi inflazionistici e deflazionistici.

Definizioni: Tre tipi di inflazione

Il Dizionario Merriam-Webster definisce l'inflazione come "un continuo aumento del livello generale dei prezzi solitamente attribuito a un aumento del volume di denaro e credito rispetto ai beni e servizi disponibili".

In altre parole, se il numero di unità monetarie nel sistema sale molto più della disponibilità di beni e servizi nell'economia, allora possiamo avere carenze di offerta e aumenti di prezzo.

Questa definizione del dizionario è un buon punto di partenza, ma apre alcune domande ovvie. Di quali beni e servizi stiamo misurando il livello dei prezzi quando quantifichiamo i livelli globali di inflazione dei prezzi, e con quale ponderazione? Ci possono essere casi in cui il volume del denaro e del credito sale molto e i prezzi rimangono ancora bassi, e se sì, perché accadrebbe e come lo chiameremmo?

Questo porta ad un dibattito sulle definizioni. Gli economisti di diverse scuole di pensiero spesso parlano l'un l'altro su cosa sia l'inflazione. Quindi, piuttosto che discutere quale definizione sia migliore, possiamo definire tre tipi di inflazione e partire da lì.

Inflazione monetaria

L'inflazione monetaria si riferisce generalmente a un aumento dell'ampia offerta di denaro, come l'M2. In altre parole, non si tratta di prezzi che salgono, ma della quantità di denaro nel sistema finanziario che sale.

La massa monetaria larga, cioè M2, si riferisce a tutti i vari depositi bancari per persone e imprese che esistono nel sistema, come i conti correnti e i conti di risparmio, così come la valuta fisica in circolazione. Ci sono misure alternative di denaro che possono includere anche altri tipi di equivalenti del medesimo.

Ci sono due forze principali che spingono verso l'alto l'offerta di moneta larga nel tempo: o le banche fanno più prestiti privati e quindi creano nuovi depositi (il che aumenta il multiplo della moneta, il rapporto tra la moneta larga e la moneta base), o il governo gestisce grandi deficit fiscali mentre la banca centrale crea nuove riserve bancarie per comprare grandi porzioni dell'emissione di obbligazioni associate a quei deficit (il che aumenta sia la moneta larga che la moneta base).

In America, dove i dati sono collezionati da centinaia di anni, e bene, e punto di riferimento per qualunque cosa che sia economica e finanziaria, i decenni 1880, 1890 e 1900, così come i decenni 1950 e 1960, sono stati caratterizzati da una forte crescita dei prestiti e da bassi deficit pubblici.

Il settore privato ha guidato la creazione di denaro. Vediamo anche grandi crisi bancarie, come il Panico del 1893, la Grande Depressione (inizio anni '30), la Crisi dei Risparmi e dei Prestiti (inizio anni '90) e la Grande Crisi Finanziaria (2008/2009), dove i prestiti crollarono.

D'altra parte, durante istanze come gli anni '40 e gli anni '20 di questo secolo, finora, sono stati i deficit governativi a guidare la crescita della moneta larga, piuttosto che la crescita dei prestiti del settore privato.

L'inflazione monetaria è generalmente un punto di partenza per le due forme successive di inflazione: l'inflazione dei prezzi al consumo e l'inflazione dei prezzi delle attività, che percepiamo più direttamente.

Inflazione dei prezzi al consumo

L'inflazione dei prezzi al consumo si ha quando il prezzo nominale di un ampio insieme di beni e servizi sale. In altre parole, se avete pagato 4 euro per un Big Mac cinque anni fa, e 5 euro per un Big Mac quest'anno, allora il prezzo è aumentato del 25% ad un tasso medio annuo di inflazione dei prezzi del 4,56% durante quel periodo.

Alcuni beni o servizi possono avere equilibri unici di domanda e offerta che influenzano il loro prezzo, quindi non possiamo concentrarci su singoli beni o servizi quando misuriamo l'inflazione.

Quando la maggior parte dei beni e dei servizi inizia a salire di prezzo, si parla di inflazione dei prezzi al consumo. Il valore della moneta stessa è ciò che perde potere d'acquisto in quel caso, piuttosto che un prodotto o servizio specifico che sale di prezzo.

La difficoltà con questa misurazione è trovare un accordo su un paniere di beni e servizi di cui misurare il prezzo.

Se scegliamo alcuni tipi di beni o servizi, possiamo far sembrare l'inflazione dei prezzi al consumo più alta o più bassa di quanto sia in realtà. E se certi beni o servizi migliorano in qualità, come facciamo a tenerne conto nei cambiamenti di prezzo da un anno all'altro?

Possiamo facilmente misurare l'inflazione dei prezzi di una merce semplice come il rame o l'alluminio che non cambia affatto nel tempo, ma come possiamo mantenere un confronto dei prezzi alla pari per articoli complessi come auto?

I governi usano un aggiustamento edonico per aggiustare il tutto, ma naturalmente è soggetto a discussioni. Quindi, abbiamo già un'area di inevitabile controversia.

E poi come ponderiamo i prezzi? Se la "famiglia A" spende il 40% delle sue spese per la casa, il 20% per i trasporti, il 10% per l'istruzione, il 10% per la sanità e il 20% per tutte le altre categorie combinate, mentre la "famiglia B" è molto più ricca e spende solo il 20% delle sue spese per la casa, il 10% per i trasporti, il 5% per l'istruzione, il 5% per la sanità e il 60% per tutte le altre categorie combinate, allora come pesiamo i vari prodotti e servizi in una formula per determinare il reale aumento dei prezzi in relazione alla maggior parte delle persone?

Se, grazie al miglioramento della tecnologia e al cambiamento degli stili di vita e delle abitudini lavorative, il mix tipico di spese per la famiglia mediana cambia nel tempo, dovremmo cambiare il paniere di beni e servizi di cui misuriamo il prezzo per riflettere ciò?

O dovremmo mantenere il paniere di beni e servizi fisso per ragioni di coerenza, anche se col tempo diventa meno rilevante per la famiglia tipica?

Molto spesso, l'inflazione dei prezzi al consumo è legata all'inflazione dei prezzi delle materie prime.

Se il petrolio, il rame, il legname e altre materie prime chiave sono abbondanti e a buon mercato, si esercita una pressione al ribasso su molti tipi di prezzi.

D'altra parte, se ci sono limitazioni nell'offerta delle principali materie prime rispetto alla domanda, allora i prezzi delle materie prime salgono molto, e questo si ripercuote su altri prezzi perché il costo per produrli e trasportarli sale.

Inflazione dei prezzi delle attività

L'inflazione dei prezzi delle attività (o beni) si riferisce ai prezzi e alle valutazioni delle attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, immobili, oro, belle arti e oggetti da collezione che aumentano nel tempo. Queste sono cose che possono essere tenute per un po' di tempo, e tendono ad aumentare di prezzo nel lungo termine.

Ci sono diversi modi per misurare la valutazione dei beni. Nessuno di essi è perfetto, ed è per questo che se ne usano diversi per vedere se sono d'accordo o meno.

Per esempio si usa il patrimonio netto delle famiglie. Esso include azioni, obbligazioni, contanti, beni immobili e altre attività, meno le passività come mutui e altri debiti.

L'inflazione dei prezzi dei beni si verifica spesso durante i periodi di alta concentrazione di ricchezza e bassi tassi di interesse.

Se viene creato molto denaro nuovo, ma quel denaro si concentra nelle alte sfere della società per una ragione o per l'altra, allora quel denaro non può davvero influenzare troppo i prezzi al consumo, ma può invece portare alla speculazione e all'acquisto a prezzi eccessivi di attività finanziarie.

A causa delle politiche fiscali, dell'automazione, della delocalizzazione e di altri fattori, negli ultimi decenni la ricchezza si è concentrata verso l'alto negli Stati Uniti e nel resto del mondo occidentale.

Le persone nel 90% inferiore dello spettro di reddito avevano circa il 40% del patrimonio netto delle famiglie nel 1990, ma più recentemente è sceso al 30%. Il 10% superiore ha visto la sua quota di ricchezza salire dal 60% al 70% in quel periodo.

Quando la moneta larga di cui si è parlato prima sale molto, ma diventa piuttosto concentrata, allora il legame tra la crescita della moneta larga e la crescita dell'inflazione dei prezzi al consumo può indebolirsi, mentre il legame tra la crescita della moneta larga e la crescita dei prezzi delle attività si intensifica.

Offerta di moneta contro l'inflazione dei prezzi al consumo

Nel lunghissimo periodo, dovremmo aspettarci che la tecnologia migliori continuamente e spinga i prezzi verso il basso, cosa che infatti puntualmente accade.

Per esempio, le persone usavano coltivare a mano. Poi, l'invenzione del trattore e di attrezzature simili ha permesso a una persona di fare il lavoro di molte persone. E poi, per il futuro, possiamo immaginare una flotta di attrezzature agricole a guida autonoma che permettono a una persona di fare il lavoro di cento persone.

Di conseguenza, una percentuale sempre più piccola della popolazione ha bisogno di lavorare nell'agricoltura per nutrire l'intera popolazione.

Tuttavia, i processi di creazione del denaro e altre scelte politiche possono creare risultati inflazionistici che compensano queste riduzioni tecnologiche dei prezzi.

In generale, la crescita della massa monetaria pro-capite è una delle variabili più strettamente correlate all'inflazione dei prezzi al consumo.

Quanto è accurato l'indice dei prezzi al consumo?

Il CPI cerca di riportare accuratamente il costo mutevole di un paniere rappresentativo di beni e servizi. Nel corso del tempo, alcuni di quei beni e servizi gonfiano o sgonfiano di prezzo, vengono sostituiti, e vengono ponderati nel calcolo complessivo in modi diversi.

E ci sono stati cambiamenti ai calcoli del CPI lungo la strada, per usare più aggiustamenti di qualità.

Ci sono molte persone che credono che il CPI, specialmente a causa dei cambiamenti nel calcolo negli ultimi decenni, sottovaluti il vero tasso d'inflazione nei mercati sviluppati.

I prezzi delle case, del cibo, dell'assistenza sanitaria e delle tasse scolastiche stanno tutti aumentando più velocemente del CPI, e rappresentano la maggior parte della spesa delle famiglie della classe media.

A volte i sostenitori di questa idea sono liquidati come "fondamentalisti dell'inflazione", dato che respingono i numeri degli esperti, e affermano che il CPI è manipolato a favore di un certo tipo di narrazione.

D'altra parte, ci sono persone che pensano che il CPI sopravvaluti il tasso di inflazione reale. L'argomento generale è che nonostante l'uso più diffuso di aggiustamenti edonistici nel CPI, non è stato ancora sufficiente per catturare la vera crescita della tecnologia e della digitalizzazione che ha spinto giù il costo della vita.

Il potere della deflazione tecnologica è importante da non sopravvalutare, però. Nell'uso quotidiano, l'ascesa dello smart phone ha fatto sparire molti telefoni di casa, macchine fotografiche, videoregistratori, pellicole, lettori CD, iPod, beeper, radio, scanner, cartine stradali e molti bancomat.

Hanno anche fatto scomparire una grande percentuale di giornali fisici, calendari, dizionari, enciclopedie e libri. In aree più di nicchia hanno fatto lo stesso per alcuni dispositivi di gioco mobile, traduttori tascabili quando si viaggia, bussole, registratori vocali e album di foto.

Abbiamo piegato molti dei nostri dispositivi e materiali di consumo in un unico potente dispositivo con dozzine di applicazioni software.

Quindi abbiamo un po' una faida tra populisti e accademici sul fatto che l'ampio CPI ufficiale catturi accuratamente l'aumento dei prezzi dovuto alla crescita della massa monetaria.

Chi ha ragione? La gente che paga per le cose nel mondo reale, o gli accademici con modelli e numeri davanti a loro? E ci sono anche alcuni esperti di numeri che sostengono la visione inflazionistica, tra l'altro.

La conclusione moderata e noiosa

Come spesso accade, i numeri puntano da qualche parte tra gli estremi in questo caso. Cioè, in medio stat virtus, come dicevano i latini.

Non vediamo buone prove che l'inflazione reale sia stata due o tre volte più alta di quanto riportato dal CPI, come alcuni suggeriscono, ma pensiamo che il CPI l'abbia sottovalutata abbastanza nella storia recente a causa di alcuni cambiamenti di calcolo che, su un periodo di tre decenni, non ha catturato completamente l'aumento dei prezzi per un appropriato paniere di beni.

Anche la massa monetaria larga pro capite è salita solo del 5% circa all'anno durante il periodo nei paesi sviluppati, il che rappresenta un tetto approssimativo di quanto alta avrebbe potuto essere l'inflazione dell'IPC, e come abbiamo detto, l'inflazione dell'IPC è di solito più lenta della crescita della massa monetaria larga di un divario variabile.

Ancora più importante, gran parte della discrepanza deriva dal fatto che, a causa dell'offshoring e dell'automazione, combinata con una crescita piuttosto elevata della massa monetaria, siamo stati in un ambiente in cui alcune categorie hanno visto una rapida deflazione dei prezzi, mentre altre categorie di beni e servizi (spesso più essenziali) che non sono state automatizzate o esternalizzate, sono aumentate di prezzo più velocemente dell'IPC generale.

Inoltre, i salari hanno tenuto a malapena il passo con l'inflazione, il che è aggravato dal fatto che in media è richiesta più istruzione (e quindi più debito studentesco da parte delle famiglie) per ottenere gli stessi salari aggiustati all'inflazione.

In altre parole, su una base corretta per l'inflazione e per il costo dell'istruzione, i salari mediani sono diminuiti.

Inflazione/deflazione e conseguenze sugli investimenti

Ci sono fortunatamente buone serie di dati per determinare quali classi di attività generalmente fanno bene in ambienti inflazionistici o deflazionistici.

Obbligazioni (deflazione buona, inflazione cattiva). Le grandi classi di attività perdenti in ambienti inflazionistici sono i contanti, i prestiti, le obbligazioni e qualsiasi tipo di flusso di reddito fisso. In altre parole, se possiedi in modo sproporzionato le passività di altre entità, sei tu che ricevi il conto.

Azioni (dipende dalla valutazione iniziale). Se hai comprato azioni poco prima o durante il periodo inflazionistico della prima guerra mondiale, hai sovraperformato i titoli di Stato con un margine moderato.

Se hai comprato azioni poco prima o durante il periodo inflazionistico della seconda guerra mondiale, hai sovraperformato le obbligazioni di un margine enorme. Le azioni erano abbastanza economiche durante entrambi i periodi.

Al contrario, se hai comprato azioni poco prima di quando è iniziata l'inflazione alla fine degli anni '60 e nel periodo degli anni '70, hai sottoperformato leggermente le obbligazioni (e anche le obbligazioni sono andate male, quindi è andata male in generale).

Dipende però da quando si è comprato; se si è comprato dopo le grandi correzioni delle azioni durante il periodo, si è generalmente sovraperformato rispetto alle obbligazioni da quei punti. Le azioni erano piuttosto costose alla fine degli anni '60, ma sono diventate economiche negli anni '70, quando l'inflazione si è fatta sentire e i politici hanno aumentato i tassi di interesse.

Se l'ampio mercato azionario fa bene o male durante un mercato inflazionistico rispetto alle obbligazioni, storicamente dipendeva principalmente dal livello di valutazione generale di quelle azioni quando iniziavano quei periodi.

Per quanto riguarda i settori, le azioni value hanno generalmente superato le azioni growth nei periodi inflazionistici.

Beni immobili (per lo più un investimento a breve termine). Se ci spostiamo sul settore immobiliare, i prezzi delle case si sono comportati male in termini corretti per l'inflazione durante l'inflazione del 1910. I prezzi delle case sono andati molto bene in termini corretti per l'inflazione negli inflazionistici anni '40.

Le persone che hanno comprato case prima degli inflazionistici anni '70 hanno generalmente visto la proprietà rimanere piatta in termini corretti per l'inflazione.

Tuttavia, le persone che avevano una proprietà con un mutuo a tasso fisso negli anni '70, in genere hanno fatto molto bene. Il prezzo della casa ha tenuto il passo con l'inflazione, ma il mutuo è stato svalutato rispetto all'inflazione, e così il patrimonio netto della casa è salito di un bel po', insieme ai loro salari.

Materie prime (deflazione terribile, inflazione ottima). Le materie prime sono storicamente poco performanti nel lungo periodo, poiché i guadagni di produttività di solito le rendono più economiche nel tempo.

Tuttavia, sono state generalmente vincitrici massicce durante i periodi di inflazione. Il petrolio, la materia prima chiave durante il 20° secolo, si è comportato bene in tutti e tre i decenni inflazionistici. Questo era fondamentalmente un assioma; gli alti prezzi del petrolio sono fondamentalmente ciò che ha definito i periodi inflazionistici, come materia prima chiave.

Ed in questi giorni il petrolio è a 70 dollari al barile, cifra che non vedeva da tempo. Pensateci.

I grafici del petrolio mostrano anche che il decennio del 2000 sarebbe stato probabilmente un altro decennio inflazionistico per il mondo sviluppato, ma il grande ciclo di delocalizzazione del lavoro verso la Cina che è iniziato in quel periodo ha fondamentalmente esportato quell'inflazione altrove, e ha impedito che puntasse troppo in alto all'interno del paese.

I salari rimasero bassi, il che mantenne i prezzi al consumo sotto controllo.

L'oro era ancorato al dollaro durante i primi due periodi inflazionistici (1910 e 1940). L'argento andò male durante il periodo inflazionistico del 1910, ma abbastanza bene durante il periodo inflazionistico del 1940. Sia l'oro che l'argento hanno fatto eccezionalmente bene nel periodo inflazionistico del 1970.