Per molti, è diventato difficile fare molte cose nella vita quotidiana senza l'uso di un telefono cellulare. Questo tipo di tecnologia è diventato pervasivo. Ma non sono solo i telefoni cellulari che sono diventati sempre più intrecciati con la nostra vita quotidiana. Una pletora di accessori e dispositivi, noti come moltiplicatori di smartphone, sono aumentati in popolarità, generando un mercato da 459 miliardi di dollari di entrate l'anno scorso. Come investirci?

Per molti, è diventato difficile fare molte cose nella vita quotidiana senza l'uso di un telefono cellulare.

In America, dove qualunque cosa è statistica, e dove i dati sono presenti, consultabili ed per qualsiasi cosa, si calcola che l'americano medio controlli il suo telefono 96 volte al giorno, cioè una volta ogni 10 minuti.

Ma non sono solo i telefoni cellulari che sono diventati sempre più intrecciati con la nostra vita quotidiana.

Una pletora di accessori e dispositivi, noti come moltiplicatori di smartphone, sono aumentati in popolarità - questo mercato ha generato 459 miliardi di dollari di entrate l'anno scorso.

Infatti, c'è un 60% di possibilità che voi stiate leggendo questo articolo su uno smartphone in questo momento - una testimonianza di quanto questi dispositivi siano diventati onnipresenti nelle nostre vite.

Quali marchi stanno capitalizzando questo mercato lucrativo? Quali sono le aziende che stanno condizionando, in qualche modo, le nostre vite? Quali sono, quindi, i titoli su cui investire per cercare di realizzare guadagni?

Cerchiamo perciò di fornire un'istantanea dei principali marchi tecnologici che attualmente dominano lo spazio della tecnologia personale, sulla base dei più recenti dati di quota di mercato globale su spedizioni e installazioni.

Come si posizionano le marche, per dispositivo tecnologico personale? Anche se lungi dall'essere esaustivo, abbiamo selezionato alcuni dispositivi popolari per far comprendere cosa intendiamo, fornendo intuizioni chiave su alcuni dei principali attori dello spazio tecnologico personale utilizzando i dati più completi a disposizione.

Smartphone

Gli smartphone sono una parte essenziale della conversazione tecnologica personale: nel 2025, si stima che ci saranno 5,8 miliardi di utenti di smartphone in tutto il mondo, o circa il 70% della popolazione globale.

La quota di mercato globale delle spedizioni di smartphone di marca attualmente è così suddivisa: Huawei 20%, Samsung 20%, Apple 14%, Xiaomi 10%, Oppo 9%, Vivo 8%, Lenovo 3%, Altro 16%.

Attualmente, quindi, Huawei e Samsung detengono la quota maggiore del mercato globale, al 20% ciascuno.

Il dominio dell'azienda cinese Huawei è concentrato nel suo paese d'origine, dove cattura quasi la metà delle vendite di smartphone.

Come Huawei, il dominio del mercato di Samsung è amplificato nel suo paese d'origine, la Corea del Sud, dove costituisce il 67% del mercato.

Mentre Apple è leggermente indietro rispetto a Huawei e Samsung nelle vendite globali, l'azienda domina negli Stati Uniti, dove cattura il 46% della quota di mercato.

Perché Apple non ha lo stesso successo in altre parti del mondo? Un grande fattore è il prezzo. Per esempio, il 90% degli smartphone in India costano circa 300 dollari, mentre gli iPhone partono da 999 dollari.

Sistemi operativi per smartphone

Naturalmente, gli smartphone sono inutili senza un sistema operativo (OS). Ogni sistema operativo per smartphone funge essenzialmente da sistema nervoso del vostro telefono, eseguendo tutte le applicazioni e i programmi, oltre a gestire la connettività di rete e WiFi.

La quota di mercato globale (per unità) in merito ai sistemi operativi è così suddivisa: Android 74,3%, iOS 25,2%, Samsung 0,2%, KaiOS 0,1%, Altro 0,1%.

Quando si tratta del mercato del sistema operativo, Android, di proprietà di Google, domina in modo schiacciante, costituendo il 74% della quota di mercato globale.

Questo ha senso, considerando che entrambe le aziende leader nel settore degli smartphone, Huawei e Samsung, utilizzano Android OS su un certo numero di loro dispositivi.

Tuttavia, è importante notare che i telefoni Huawei più recenti non funzionano su Android.

Quando il gigante tecnologico cinese è stato inserito nella lista nera degli Stati Uniti dall'Amministrazione Trump, in virtù della guerra commerciale con la Cina, non è stato più in grado di ottenere in licenza il sistema operativo Android. Di conseguenza, Huawei ha lanciato il proprio HarmonyOS per colmare il vuoto.

Processori di applicazioni per smartphone

Se il sistema operativo di uno smartphone agisce come il suo sistema nervoso, allora il processore di applicazioni (AP) funziona come un cervello.

Gli AP gestiscono tutto, dall'elaborazione delle immagini e della grafica all'accensione e allo spegnimento del telefono.

Gli AP sarebbe ancora meglio chiamarli con il loro acronimo tecnico, cioè SoC, che vuol dire "system-on-a-chip", cioè interi sistemi montati su microprocessore.

Quindi? Come suggerisce il nome, un SoC è un sistema di elaborazione completo contenuto in un singolo pacchetto. Non è un pacchetto di chip a processore singolo, che potrebbe esservi familiare se avete mai costruito (od anche solo aperto) un PC.

Invece, un SoC contiene più parti di elaborazione, memoria, modem, e altri pezzi essenziali fabbricati insieme in un singolo chip che è saldato sul circuito. La combinazione di più componenti in un singolo chip permette di risparmiare spazio, costi e consumo energetico.

Essenzialmente, un SoC è perciò, come detto, il cervello del vostro smartphone che gestisce tutto, dal sistema operativo al rilevamento quando premete il pulsante di spegnimento. I SoC si collegano anche ad altri componenti, come fotocamere, display, RAM, memoria flash e molto altro.

La quota di mercato globale (per unità) relativa ai processori di applicazione è la seguente: Qualcomm 29%, MediaTek 26%, HiSilicon 16%, Apple 13%, Samsung 13%, Unisoc 4%.

Qualcomm è attualmente il più grande fornitore di processori applicativi, catturando quasi il 30% della quota di mercato globale.

Mentre attualmente continua a detenere il primo posto, la sua quota di mercato è diminuita dal 2019, in gran parte a causa di una diminuzione dell'uso nei prodotti Huawei.

Dopo essere stata bandita negli Stati Uniti, Huawei ha cambiato fornitore per questa parte cruciale dei suoi smartphone. Invece di comprare da Qualcomm, una società americana, ora si affida a HiSilicon, che ha sede in Cina e che, non casualmente, è interamente di proprietà della stessa Huawei.

Cuffie senza fili

Il mercato delle cuffie wireless sta crescendo velocemente: nel 2019, è stato valutato 2,5 miliardi di dollari. Tra il 2020 e il 2027 è destinato ad aumentare ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 20,3%.

La quota di mercato globale delle unità di vendita per le cuffie wireless è al momento la seguente: Apple 35%, Xiaomi 10%, Samsung 6%, Jabra 3%, JBL 3%, Altro 43%.

Apple attualmente domina lo spazio delle cuffie wireless, costituendo oltre un terzo della quota di mercato globale. L'azienda dovrebbe ha venduto 82 milioni di unità alla fine del 2020.

Questa ottima quota di mercato è anche dovuta all'acquisto di Beats, la nota marca di cuffie wireless fondata da Dr. Dre (e che da sola ha riportato in auge le cuffie con le "orecchie grandi", che erano totalmente scomparse dal mercato), che Apple ha comprato integralmente nel luglio del 2014.

Nonostante questo, è importante notare che il dominio di Apple è diminuito significativamente nel 2020 rispetto al 2019, quando ha catturato oltre il 50% del mercato globale.

La diminuzione di Apple è probabilmente dovuta all'emergere di alternative più economiche da aziende come Lypertek Tevi o 1More, che offrono prodotti comparabili a circa la metà del costo degli AirPods di Apple.

Smartwatch

La salute e il benessere sono state le priorità principali tra i consumatori di recente, il che ha avuto un impatto positivo sul mercato globale degli smartwatch - nella prima metà del 2021, ha mostrato una crescita del 20% delle entrate rispetto all'anno precedente.

La 2uota di mercato globale delle spedizioni di smartwatch è al momento quella che segue: Apple 30%, Huawei 14%, Samsung 7%, imoo 7%, Altro 42%.

Come le cuffie wireless, Apple domina il mercato degli smartwatch, sia in volume che in valore. Quando si guarda alle spedizioni globali nel complesso del 2020, l'azienda costituisce il 30% della quota di mercato - tuttavia, in termini di entrate, la fetta di torta di Apple sale al 50%.

L'unica costante è il cambiamento

È chiaro che non importa chi guida la lista per ogni tipo di tecnologia personale, questi posti non sono mai statici - c'è sempre spazio per il cambiamento.

Per quanto tempo Apple manterrà il suo primo posto nel mercato delle cuffie wireless? Il dominio di Qualcomm sul mercato degli AP continuerà a ridursi?

Le cose cambieranno sicuramente - l'unica domanda è: come?

I titoli delle società citate

Perché investire nei titoli citati in questo articolo è intuitivo: la quota di mercato di questi apparati crescerà ancora, e la saturazione del mercato stesso, grazie al continuo upgrade garantito dai mercati emergenti che cercando di avvicinarsi a quelli sviluppati (ed un giorno diventeranno tali) , garantisce che il picco di vendita sia ancora lontano.

Ma se tutti conoscono Apple, Google, Samsung, Xiaomi, Lenovo, Qualcomm e JBL, molte altre aziende citate possono non essere altrettanto note, e magari sono perfino più profittevoli di quelle più note, chissà...

Oppo e Vivo sono aziende, e marchi, di proprietà di BBK Electronics, multinazionale cinese della zona del Guangdong. Né la capofila né le aziende collegate sono al momento quotate, neanche sulle borse cinesi di Shangai o Shenzen.

KaiOS, menzionato nella sezione sui sistemi operativi, + sviluppato da una società di proprietà di TCL Technology, una società cinese di elettronica con sede a Huizhou, anch'essa nel Guangdong. TCL è quotata alla borsa di Shenzen e di Hong Kong. Dal momento della sua quotazione, all'inizio del 2004, ad oggi, il titolo ha messo a segno un +64,74%.

MediaTek è un'azienda di Taiwan che produce semiconduttori, ed è quotata sulla borsa del proprio Paese. Dal gennaio 2006 ha messo a segno un lusinghiero +182,36%.

Ad HiSilicon abbiamo già accennato. Fu creata come centro di ricerca da Huawei nel 2001, e dal 2004, restando totalmente all'interno del gruppo, ne è diventata un ramo d'azienda. Quindi per investirvi bisognerebbe investire su Huawei, ma per quanto possa sembrare incredibile, quest'ultima non è quotata nemmeno in patria. Stupiti, vero?

Stessa cosa per Unisoc (cioè la non quotazione), essendo questa una società interamente di proprietà dello stato cinese, che possiede integralmente anche la sua parent company, cioè Tsinghua Holdings, a sua volta di proprietà della Tsinghua University, università pubblica cinese.

Jabra è un marchio danese specializzato in apparecchiature audio e, più recentemente, in sistemi di videoconferenza. È di proprietà di GN Audio, che fa parte della società danese GN Group. Quest'ultima è quotata al NASDAQ danese e, da ottobre del 2000, ha fatto + 92,37% in Borsa.

Imoo produce smartwatch orientati principalmente al mercato dei bambini e dei ragazzi. I loro prodotti permettono ai genitori di tenere sotto controllo i ragazzi settando il telefono via l'apposita app. Non è quotata.

Lyperteck è un marchio di Sound Innovation Co. Limited, una società di Hong Kong non quotata, così come 1more, che però è americana.

Insomma, solo TCL Tech, MediaTek e GN Group permettono di investire su di esse, e con ottimi risultati nel corso del tempo, chiaramente, vista l'espansione che il mercato ha avuto nel frattempo. Oltre a queste, per investire su questo segmento del mercato di tecnologia consumer, conviene rivolgersi ai marchi più noti, tutti quotati (JBL è americana, ma di proprietà di Samsung, con la sua controllante Harman International Industries).