Laura Destribats di Goldman Sachs parla della tendenza degli investimenti per i Millennial e del perché la tecnologia e le esperienze siano così importanti per questa generazione.

Holly Black: Buongiorno e benvenuti. Sono Holly Black e qui con me c’è Laura Destribats, gestore del fondo Goldman Sachs Global Millennials Equity. Buongiorno.

Laura Destribats: Buongiorno Holly.

Black: Allora, abbiamo già un indizio nel nome, ma ci puoi spiegare la strategia del fondo?

Destribats: Certo. Abbiamo lanciato la strategia cinque anni fa e l'impulso di allora era che credevamo che i millennial fossero sul punto di diventare il gruppo di consumatori più potente al mondo. Allora i 2,3 miliardi di millennial del mondo stavano cominciando a lavorare, cercando di scalare la scala aziendale. E di conseguenza, sarebbero stati la generazione che avrebbe guidato la crescita dei consumi nel prossimo decennio e oltre.

Ora, mentre facevamo un passo indietro e pensavamo a cosa rendeva diversi i millennial, ci siamo subito resi conto che questa generazione è cresciuta in un periodo di immensa innovazione tecnologica. Sono anche diventati maggiorenni sulla scia della crisi finanziaria globale. E quindi, questo ha dato origine a due cose: una è la crescita di ciò che chiamiamo consumo abilitato dalla tecnologia. Di conseguenza, investiamo in aree come e-commerce, social media, intrattenimento online e giochi. E poi anche su una serie di comportamenti molto diversi. I millennial, ad esempio, sono più concentrati sulla salute e sul benessere. Danno priorità a cose come la spesa per esperienze rispetto ai beni materiali e si concentrano maggiormente sui problemi, inclusa la sostenibilità.

Quindi, queste sono alcune delle aree in cui investiamo. E fondamentalmente crediamo che guardando alla prossima generazione saremo in grado di identificare i vincitori aziendali di domani e creare un portafoglio che sovraperformerà i mercati.

Black: In che modo la pandemia ha colpito i millennial? Ad esempio, è chiaro che le aziende tecnologiche, ciò che i millennial di solito comprano, sono andate molto bene durante la pandemia. In compenso, consumare “esperienze” non è stato davvero possibile.

Destribats: Hai assolutamente ragione. Penso che se facciamo un passo indietro e guardiamo come il portafoglio si è comportato lo scorso anno e come sono state influenzate le attività in cui abbiamo investito, direi che per la maggior parte abbiamo visto effettivamente un’accelerazione di molte delle tendenze in cui abbiamo investito. Penso ad esempio al fatto che in diversi momenti dell’anno la metà della popolazione mondiale era sotto una qualche forma di blocco che ha costretto tutti ad acquistare beni online per la prima volta. Ha costretto i bambini a frequentare la scuola online. Ha costretto le persone di tutte le età a fare affidamento sull'economia digitale per rimanere in contatto, divertirsi e mantenere anche la salute mentale durante questo periodo incredibilmente difficile. E così, la maggior parte delle attività in cui abbiamo investito ha visto un’accelerazione.

E poi, qui hai ragione, le esperienze sono vietate da un bel po’ di tempo ormai, e quindi quelle aziende hanno faticato e francamente hanno attraversato la crisi più dura che abbiano mai subito. Ma se guardiamo al futuro, che si spera sia più luminoso del passato, ti rendi conto che in realtà siamo esseri molto socievoli, giusto? Alle persone piace passare del tempo insieme. Penso che non vediamo l'ora che arrivi il momento in cui sarà sicuro farlo. E così, quelle aziende che sono state in grado di sopravvivere alla pandemia perché avevano bilanci di alta qualità si troveranno effettivamente in una posizione in cui avranno molte richieste represse di esperienze e un panorama competitivo che probabilmente sarà più favorevole in quanto alcuni dei loro concorrenti potrebbero non essere sopravvissuti in questo periodo difficile.

Black: Se pensiamo alla vita post-lockdown, dove sono le maggiori opportunità?

Destribats: Guarda, penso sicuramente che le “esperienze” saranno la parte più importante, giusto? Ad esempio, penso che non vediamo l'ora di poter tornare fuori e trascorrere del tempo con i nostri amici. Quindi, abbiamo investito in società che vendono biglietti per eventi dal vivo, ad esempio. Abbiamo un'esposizione alle società esposte ai parchi a tema. E poi quelle attività che permettono semplicemente di trascorrere del tempo insieme: quindi, penso ai ristoranti. E poi, alcune delle società in cui abbiamo già investito e che in un certo senso hanno beneficiato dai cambiamenti imposti dal COVID. Quindi, i beneficiari secolari del fatto che le persone trascorrono più tempo online hanno ancora una grande parte dei loro ricavi esposta alla ciclicità. Pensiamo alla pubblicità online: la pubblicità stessa è ciclica. Quando le persone saranno in grado di tornare fuori, le aziende coinvolte nel settore dei viaggi, ad esempio, ricominceranno a spendere in pubblicità. E così, questo farà ripartire il ciclo.

Black: Molti dei nomi legati ai millennial sono piuttosto focalizzati sulla tecnologia. Quindi, come mantenere il portafoglio bilanciato e non diventare un altro fondo tecnologico?

Destribats: Ottima domanda. Penso che, sebbene come ho detto all'inizio il consumo tecnologico sia un'area su cui ci concentriamo e su cui investiamo, quando fai un passo indietro e pensi alla composizione del fondo, non è un fondo tecnologico, giusto? Quindi, investiamo in tutti i settori, tutte le aree geografiche, tutte le capitalizzazioni di mercato. In realtà, se prendiamo la definizione rigorosa del settore IT, beh nel fondo è sottopesato. Ad esempio, siamo sottopesati nei titoli FAANG. Quindi, pensiamo davvero in modo molto ampio ai modi in cui questa tematica sta influenzando i millennial nel loro insieme e cerchiamo idee di investimento in tutto il panorama investibile.

Black: Laura, grazie. Per Morningstar, Holly Black.

Di Holly Black