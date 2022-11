Alla vigilia dell’assemblea degli azionisti Ita Airways indetta dal MEF per ridurre il numero di consiglieri e sostituire il presidente in carica, il presidente Alfredo Altavilla e la consigliera Frances Ouseley hanno rassegnato le proprie dimissioni.

Dimissioni dal CDA di Ita Airways

Alla vigilia dell’assemblea voluta dal MEF, il Presidente Alfredo Altavilla ha comunicato al ministero le proprie dimissioni condizionate, accompagnando la richiesta di dimissioni ad una lettera in cui era espressa la rinuncia da parte del Mef a qualsiasi azione di responsabilità e la rinuncia ad un risarcimento.

Oltre al presidente Altavilla, la cui rimozione era uno dei temi all’ordine del giorno nell’assemblea dei soci convocata dal MEF per oggi martedì 8 novembre, hanno rassegnato le proprie dimissioni anche la consigliera indipendente Vyvyen Frances Ouseley e i dei consiglieri del MEF, Lelio Fornabaio, Alessandra Fratini, Simonetta Giordani, Cristina Girelli, Silvio Martuccelli e Angelo Piazza, nominati dal precedente ministro Franco e che, già la scorsa settimana, con il mancato raggiungimento di un accordo per la vendita di Ita Airways, avevano formalizzato, tramite lettera al ministero, la richiesta di essere sostituiti.

L'intero board di Ita Airways lascia la compagnia e rimane in carica soltanto l'amministratore delegato Fabio Lazzerin.

Passaggio di consegne tra Altavilla Lazzerini

Durante l’assemblea convocata dal MEF, socio unico di Ita Airways, è stato votato il trasferimento delle deleghe operative dell’ormai ex presidente Altavilla nelle mani di Fabio Lazzerini, già amministratore delegato di Ita Airways.

La proposta di trasferire le deleghe del presidente Altavilla nelle mani dell’Amministratore Delegato Lazzerini, è stata proposta dai sei consiglieri del MEF. Stando a quanto risulta, i consiglieri imputavano all’ex dirigente Altavilla la responsabilità di aver ostacolato la conclusione dei negoziati tra Ita Airways e il consorzio guidato da Certares per l’acquisizione di una quota di maggioranza della compagnia.

Altavilla, per il cda, sarebbe il responsabile del mancato raggiungimento di un accordo entro il 31 ottobre, termine ultimo dei negoziati esclusivi tra Certares e Ita, non prorogato dal neo ministro Giancarlo Giorgetti.

Il futuro di Ita Airways

Per Giancarlo Giorgetti la mancanza di un partner industriale con competenze specifiche nel settore aereo rappresenta un elemento di debolezza dell’offerta del consorzio guidato da Certares, questa convinzione ha portato ad una rielaborazione degli obiettivi e le prospettive per il futuro di Ita Airways che rendono necessarie modifiche strutturali nelle offerte per l’acquisizione.

La nuova linea dettata da Giorgetti riporta sul tavolo gli altri possibili acquirenti, in particolare il consorzio MSC-Lufthansa che, nella precedente tornata avevano proposto un acquisizione dell’80% della compagnia, contro il 50% proposto da Certares e partner.

Offerte non più in linea con le ambizioni del MEF, che dovranno dunque essere perfezionate e riequilibrate in funzione delle nuove prospettive di vendita.

Sfide per il nuovo board

Il nuovo board della compagnia di bandiera avrà il compito di traghettare Ita Airways verso un futuro a gestione privata e nel mentre, dovrà garantire la sopravvivenza della compagnia.

A tale proposito, tra i punti all’ordine del giorno nell’assemblea dell’8 novembre, era prevista anche l’erogazione di circa 400 milioni necessari alla sopravvivenza della compagnia, risorse già autorizzate dalla Commissione Europea che ha autorizzato un totale di 1350 milioni di euro, di cui, 700 milioni già erogati.

Nel mentre, con l’arrivo della stagione invernale ed una riduzione stagionale degli introiti, a cui si aggiungerà un'operazione da circa 50 milioni per il potenziamento della flotta entro il 2023.

Si tratta di sfide complesse che il nuovo board ridotto da sette a cinque consiglieri dovrà affrontare nel breve periodo.