Ita Airways torna sul mercato, dopo la conclusione senza accordo del negoziato tra il Ministero dell’Economia e il fondo statunitense Certares e le compagnie aeree francesi Air France KLM e Delta Air Lines avviato lo scorso 31 agosto, tornano in gioco le offerte di Lufthansa-MSC ed altri potenziali acquirenti. Intanto il MEF riorganizza il CDA di Ita Airways.

Salta l’accordo con Certares Air France Delta

La decisione del ministero dell’economia di escludere Lufthansa-MSC dai negoziati e avviare un tavolo esclusivo con Certares e le compagnie francesi, era stata fortemente criticata dal centrodestra in campagna elettorale, in particolare dalla leader Giorgia Meloni, ora presidente del Consiglio, e dall'allora ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ora Ministro dell'Economia.

In particolare Giorgia Meloni aveva sostenuto che la vendita di ITA Airways non fosse competenza del governo uscente guidato da Mario Draghi, ed aveva anticipato che in caso di vittoria del centrodestra i negoziati sarebbero ripartiti.

Anche Giancarlo Giorgetti, in linea con gli alleati del centrodestra, aveva commentato negativamente la decisione del MEF di negoziare esclusivamente con Certares.

Stando a quanto riportato all’epoca, per il ministro Giorgetti, nell’offerta di Certares mancavano elementi strategici fondamentali per il futuro della compagnia aerea di bandiera e dei suoi lavoratori. Nello specifico, l'offerta risultava sconvenienti agli occhi dell’attuale titolare del MEF, poiché prevedeva una partnership puramente commerciale, e non un impegno ad investire concretamente in ITA Airway.

Stando alle informazioni divulgate dal MEF, Certares ed i suoi partner erano infatti intenzionata a rilevare soltanto il 50,01% di Ita Airways, lasciando il rimanente 49,99% al MEF. Una quota di capitale sufficiente a garantire al gruppo la maggioranza del CDA, ma non una piena privatizzazione della compagnia aerea.

Il tavolo esclusivo con Certares, avviato lo scorso 31 agosto aveva una scadenza prefissata al 31 ottobre, termine ultimo entro il quale non è stato raggiunto un accordo, rendendo nulli gli ultimi mesi di negoziazione e riaprendo le porte ad altri possibili acquirenti, tra cui, il principale competitor di Certares nell’acquisizione di Ita Airways, formato dall’offerta congiunta di Lufthansa MSC, che differiva dall’offerta di Certares, tra gli altri punti, anche sulle quote da rilevare. Lufthansa-MSC si proponevano infatti, prima dei negoziati esclusivi, di acquisire l’80% della compagnia, di cui, il 60% sarebbe andato a Lufthansa ed il 20% ad MSC, mentre il MEF avrebbe mantenuto una quota minoritaria del 20%, che sarebbe stata rilevata in un secondo momento da Lufthansa-MSC.

Lufthansa ancora interessata ad Ita Airways

Con la mancata proroga dei negoziati, terminati il 31 ottobre, l’offerta di Lufthansa per l’acquisizione di una quota di maggioranza di Ita Airways, torna sul tavolo.

La compagnia aerea tedesca ed i suoi partner MSC e Indigo Partner, hanno già manifestato interesse a riprendere i negoziati, nello specifico, Lufthansa ha sottolineato il proprio interesse per il mercato italiano ed ha espresso il proprio interesse ad una vera privatizzazione della compagnia di bandiera.

Per MSC-Lufthansa è fondamentale, qualora fossero loro ad aggiudicarsi la compagnia aerea, ottenere il controllo di una vera quota di maggioranza, e non solo di una maggioranza assoluta al 50,01%.

Tuttavia, la precedente offerta di Lufthansa MSC era stata esclusa dal negoziato per via della posizione di MSC nel mercato dei trasporti in italia, che diventa maggiormente problematica agli occhi del ministero dell'economia e del ministero delle infrastrutture, entrambi in capo alla Lega, ora che MSC ha rilevato insieme al fondo GIP una quota di maggioranza di Rimorchiatori Mediterranei ed è interessata ad investire nell'alta velocità ferroviaria.

Quale futuro per Ita Airways?

Il termine dei negoziati esclusivi tra il MEF e la cordata guidata da Certares, allunga i tempi di vendita, ma non chiude la porta al gruppo francese, la cui offerta sembra essere maggiormente in linea con i programmi del presidente del consiglio Giorgia Meloni rispetto ad altre offerte in gioco.

Intanto, in attesa della prossima assemblea dei soci, convocata dal Ministero per il prossimo 8 novembre, il ministro Giorgetti ha anticipato l’intenzione di ridurre il numero di membri del CDA di Ita Airways a soli 5 consiglieri.

L’assemblea dell’8 novembre avrà come punti all’ordine del giorno la revoca del presidente Altavilla e la nomina di un nuovo presidente del CDA, la modifica allo statuto finalizzata a ridurre il numero di consiglieri da 9 a 5. Tale assemblea sarà determinante per il futuro di Ita Airways, soprattutto in funzione di un imminente apertura del CDA ad investitori privati.

Chi sarà ad agiudicarsi la quota di maggioranza di Ita Airways verrà deciso dai negoziati che avranno luogo tra il MEF ed i potenziali acquirenti nei prossimi mesi.