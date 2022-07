IPO (Initial Public Offerings) è un ottimo modo per iniziare il tuo viaggio di investimento come principiante. Le società IPO hanno la tendenza ad avere un impatto sul mercato azionario con prezzi elevati e grandi aspettative di crescita. Esploriamo le migliori IPO in cui investire in questo 2022.

Con il progresso della tecnologia, diventare ricchi è diventato più facile di prima. Ci sono diversi modi attraverso i quali si possono fare soldi. Uno di questi è investire in azioni. Se vuoi imparare le basi dell'investimento azionario, guarda questo articolo. In questo articolo parleremo delle migliori IPO in cui investire nel 2022. Imparereremo anche i fattori che influenzano i prezzi delle azioni.

Non tutte le IPO arrivano in vetta, ma alcune delle società più famose al mondo, come Apple e Amazon, una volta erano tra le migliori IPO in circolazione e hanno reso i loro primi investitori milionari.

Le migliori IPO in cui investire oggi per ottenere degli ottimi rendimenti

Per gran parte del 2021, il mercato azionario è stato scambiato ai massimi storici. Pertanto, il mercato delle IPO che ha acquisito slancio dalla metà del 2020 è rimasto forte e ha incoraggiato nuovi investimenti. Anche se potrebbe esserci un cambiamento nelle sensazioni degli investitori, diverse nuove IPO stanno per entrare nel mercato. Ecco un elenco di alcune delle migliori IPO in cui dovresti investire nel 2022.

Tra le migliori IPO c'è Robinhood

Una delle società IPO più attese del 2022 è Robinhood. In questi giorni è uno dei broker online dirompenti più pubblicizzati e discussi nel mondo degli investimenti. L'interfaccia mobile senza problemi e le negoziazioni di azioni senza commissioni di Robinhood hanno portato centinaia di nuovi investitori nel mercato.

Le statistiche mostrano anche il successo di questo titolo. Nei primi tre mesi del 2021, il profitto è stato di 1,45 miliardi di dollari. Ciò significa un aumento del 126%. Entro il terzo trimestre del 2021, i conti finanziati erano circa 22,4 milioni.

Tra le migliori IPO c'è sicuramente Coinbase

Nell'aprile 2021, la criptovaluta era al suo boom. Il più grande mercato di scambio di criptovalute, Coinbase, è stato lanciato ufficialmente quest'anno. È il primo grande scambio di criptovalute a diventare un'importante società di IPO.

Inizialmente, il prezzo delle azioni di Coinbase è salito. È aumentato da $ 250 "prezzo di riferimento" a circa $ 430 durante i primi giorni. Tuttavia, dopo alcune settimane, il prezzo del titolo è sceso ed è rimasto invariato.

Tra le migliori IPO c'è Riviano

Nel 2020 le azioni Tesla sono esplose e le valutazioni dei veicoli elettrici sono salite alle stelle. Nel novembre 2021, la società è diventata pubblica.

Oggi, Rivian sta aumentando la sua produzione di camioncini R1T. Prevede di produrre 40.000 veicoli nel 2022 e ha l'obiettivo di 1 milione di veicoli nei prossimi dieci anni. Se Rivian dovesse avere successo nella sua strategia e dovesse ricevere buone recensioni, potrebbe presto diventare un titolo a prezzo elevato.

Prossime migliori IPO su cui investire nel 2022

Di seguito sono riportati alcuni nomi popolari di società IPO che stanno pianificando la quotazione in Borsa quest'anno. Tuttavia, alcuni potrebbero ritardare a causa delle attuali condizioni economiche e attendere una situazione economica più favorevole.

Tra le prossime migliori IPO c'è Instacart

Nel mondo digitale, Instacart è leader nella consegna di generi alimentari. Questa società è sul punto di diventare quotata quest'anno.

Durante la pandemia, Instacart ha fatto ottimi affari e il suo servizio di consegna di generi alimentari ha beneficiato dell'aumento della domanda. Con una valutazione di 39 miliardi di dollari, la Società ha raccolto 265 milioni di dollari nel marzo 2021.

Tra le prossime migliori IPO c'è Stripe

Stripe, una popolare start-up tecnologica negli Stati Uniti, è l'IPO più attesa in circolazione. Anche se la società non ha annunciato la quotazione in borsa, Reuters ha riferito che Stripe sta per fare il suo debutto sul mercato e prevede di avere una quotazione diretta piuttosto che una tradizionale IPO.

Stripe, che offre una programmazione cloud che consente alle organizzazioni di elaborare i pagamenti in modo coerente, è stata stimata a 95 miliardi di dollari nel suo ultimo round di finanziamento nel marzo 2021.

Considerando questa ricca valutazione, non è sconvolgente che una quotazione stia per verificarsi poiché i primi addetti ai lavori e gli investitori hanno bisogno l'organizzazione di aprire al pubblico per incassare la loro proprietà.

Tra le prossime migliori IPO c'è Reddit

Nell'ottobre 2020, gli utenti giornalieri di Reddit sono aumentati del 44% rispetto all'anno precedente a 52 milioni e la percentuale di individui negli Stati Uniti è aumentata dall'11% nel 2019 al 18% nel 2021.

L'IPO di Reddit probabilmente sarà la migliore dell'anno; l'organizzazione è stata stimata a $ 10 miliardi nel suo ultimo round di finanziamento. È una delle organizzazioni più interessanti che sarà quotata in borsa quest'anno. Dato il risultato di altri titoli di intrattenimento online, l'organizzazione attirerà probabilmente l'attenzione di tutti.

Fattori che possono influenzare i prezzi delle azioni delle migliori IPO su cui investire

Alcuni fattori possono far aumentare o diminuire il valore del titolo. Ecco una carrellata di queste variabili:

Annuncio degli utili;

Annunci di notizie su profitto e reddito stimato futuro;

Garantire un altro grande accordo;

Una recensione di un articolo o una presentazione di un altro articolo;

Tagli ai dipendenti;

Un cambio di dirigenti;

Consolidamento o subentro anticipato;

Scandali o errori di contabilità;

Esecuzione del settore.

In generale, il costo delle azioni delle organizzazioni in un settore simile si sposterà in tandem l'una con l'altra. La spiegazione è che le situazioni economiche influenzano in modo simile le organizzazioni in un settore simile.

In alcuni casi, il prezzo delle azioni della società IPO trarrà vantaggio da una notizia terribile riguardante la sua rivale quando le organizzazioni competono in un mercato simile.

Anche le sensazioni degli investitori possono far scendere o salire i prezzi delle azioni. Il valore del titolo è anche influenzato dalla direzione che prende la borsa valori oppure da fattori monetari.

Ad esempio l'espansione del mercato, le commissioni sui prestiti, i cambiamenti nella strategia monetaria, la deflazione e gli shock finanziari e politici.

Migliori IPO su cui investire: cosa sono i mercati ribassisti e rialzisti?

Bull Market: è un mercato azionario forte perché il prezzo delle azioni sta aumentando e la fiducia degli investitori sta crescendo. In generale, è legato all'ottimismo, alla ripresa economica o al boom economico degli investitori.

Bear Market: è un mercato azionario debole perché il prezzo delle azioni sta scendendo e la fiducia degli investitori sta svanendo. Questo accade quando l'economia è in recessione con prezzi elevati e disoccupazione.

Suggerimenti che ogni principiante dovrebbe sapere per scegliere le società IPO su cui investire

Di seguito sono riportati un paio di suggerimenti per coloro che desiderano capitalizzare i propri soldi attraverso la pianificazione finanziaria delle azioni:

Diversificare

Le aziende variano in termini di volatilità, dimensioni, settore e modelli di crescita (come valore e crescita). Gli investitori prudenti non acquistano tutti di un tipo di azioni; invece, diversificano i loro portafogli investendo in diversi fondi comuni di investimento, azioni e diversi tipi di fondi con diversa volatilità.

Cerca sempre consigli dei professionisti

Sebbene sia utile studiare diverse strategie di investimento, il miglior consiglio viene direttamente da un professionista che può adattare i propri consigli alla tua situazione particolare. Diverse società di investimento hanno pianificatori finanziari desiderosi di lavorare con investitori di tutte le esperienze di investimento e livelli di reddito.

Non preoccuparti; non aver mai paura di chiedere ai tuoi colleghi, amici e parenti dove ottengono una guida finanziaria. Quindi, programma le date del caffè per saperne di più sulle tue opzioni con un consulente finanziario esperto.

Non farti condizionare dalle emozioni del momento

Investire è un impegno duraturo, generalmente pensato per aumentare i fondi pensione e non per finanziare i tuoi prossimi importanti acquisti.

Il comportamento del mercato è spesso basato sui sentimenti mutevoli dell'entusiasmo e della paura nel breve termine. Tuttavia, nel lungo periodo, la linea di fondo sono i guadagni dell'azienda, che chiariranno il valore del titolo e le aziende con una solida base potranno sopravvivere.

Prima di investire nelle migliori IPO, pensa al rapporto rischio rendimento

È molto semplice: devi acquistare azioni più rischiose per ottenere profitti migliori. Se hai paura di acquistare azioni rischiose, anche i rendimenti saranno inferiori.

Sarà importante valutare quali titoli sono più sicuri ma danno un rendimento maggiore.

Per investire nelle migliori IPO, considera la volatilità del titolo e investi in società ben gestite

Per prevedere la volatilità delle società IPO, è necessario considerare la performance media del titolo (deviazione standard) negli ultimi 10 anni. Una deviazione standard normale è di circa il 17%. Ciò significa che va bene che quel titolo diminuisca o aumenti di valore del 17%.

La performance passata di un'azienda non è garanzia di migliori risultati futuri. Ma, sebbene non sia una garanzia, è un indicatore eccellente. Tutte quelle società di IPO gestite correttamente da persone intelligenti che sono sempre alla ricerca di nuove opportunità generalmente prosperano e si espandono man mano che le prospettive si evolvono. Nel caso in cui un'azienda abbia una reputazione per prestazioni costanti, in particolare quando si avvia una nuova linea di business, questo parla molto bene delle loro prospettive.

Impara a conoscere i fondamenti della gestione del denaro e i vantaggi e gli svantaggi dell'investimento di denaro in vari titoli. Impara la distinzione tra un fondo comune di investimento e un ETF.

Puoi studiare da solo attraverso Investopedia, The Wall Street Journal, Morningstar, Kiplinger e alcuni siti di organizzazioni di fondi comuni di investimento.

Conclusione sulle migliori IPO: acquista e vendi azioni utilizzando gli ordini limite

In generale, i prezzi delle azioni aumentano e diminuiscono di alcuni punti percentuali ogni giorno. Se inserisci l'ordine di mercato, la possibilità è che potresti essere catturato dalla fascia alta del valore medio del titolo.

Allo stesso modo, la vendita utilizzando un ordine di mercato può terminare nella parte inferiore della varianza del giorno. Pertanto, un Ordine Limite è essenziale per proteggersi da tali fluttuazioni.