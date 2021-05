State cercando i migliori libri per imparare ad investire e gestire denaro che possono portare il vostro portafoglio azionario al livello successivo? Durante gli ultimi anni noi abbiamo letto praticamente tutto ciò che il campo dell'investimento e della finanza personale abbia da offrire, ed abbiamo quindi deciso di offrirvi una panoramica interessante di cosa sia considerato, un po' da tutti, un must per ciò che concerne l'argomento.

Dopotutto, lo facciamo per lavoro e quindi, dopo avervi offerto una disamina del miglior libro di finanza disponibile sul mercato, "L'Investitore Intelligente" di Benjamin Graham, disamina che trovate qui e che è risultata gradita, abbiamo deciso di offrirvi una panoramica interessante di cosa sia considerato, un po' da tutti, un must per ciò che concerne l'argomento, allargando la platea dei testi.

Questo perché, mentre state imparando a investire, una delle migliori strategie per avanzare rapidamente è imparare dai maestri. Piuttosto che ripetere gli stessi vecchi errori dei nuovi investitori, è utile - e fa risparmiare denaro - ottenere l'intuizione e la saggezza degli esperti.

Per il costo di un libro, potreste risparmiare migliaia di euro, prendendo decisioni di investimento intelligenti ed evitando quelle stupide.

Qui sotto ci sono alcuni dei migliori libri di investimento di sempre. Hanno superato la prova del tempo e continuano a premiare i nuovi lettori con la saggezza dei maestri dell'investimento. Nessuna scelta rivoluzionaria, per carità: solo il meglio del meglio, naturalmente secondo la nostra modesta, ma fondata, opinione.

The Intelligent Investor

Ma come? Iniziamo proprio da quanto già toccato? Sì, perché nel caso aveste saltato il link precedentemente fornito, qui trovate un utile micro riassunto.

The Intelligent Investor di Ben Graham è come una versione più breve e più leggibile dell'altro famoso libro di Graham, Security Analysis (coautore David Dodd).

Graham è considerato il padre del value investing, uno stile di investimento in cui gli operatori cercano di "comprare 1 dollaro per meno del suo valore", ed è stato un mentore chiave per il leggendario investitore Warren Buffett. In questo libro Graham mostra come pensare sensatamente agli investimenti, e come evitare gli errori di tanti investitori inesperti.

Graham introduce anche un personaggio chiamato Mr. Market - una metafora per il mercato schizofrenico, che offre azioni a prezzi economici un giorno e prezzi costosi il giorno dopo. Questo libro ha molte versioni dei decenni passati, ma le edizioni recenti con il commento dell'editore Jason Zweig (che abbiamo fornito nel link poco sopra) offrono un commento moderno che fornisce una prospettiva sugli eventi più contemporanei.

You Can Be a Stock Market Genius

Questo libro di Joel Greenblatt è un classico moderno, e mostra come trovare azioni che sono nascoste da eventi superficiali, come gli spinoff.

È diventato un favorito relativamente veloce degli investitori attuali, grazie al suo stile facile da leggere, agli esempi pratici e all'umorismo. Sì, anche all'umorismo. Nella sua prosa inimitabile, Greenblatt vi dà tutti i dettagli su come scoprire queste gemme nascoste tra le tante, troppe azioni oggi presenti sui mercati.

Ad esempio, utilizzando l'approccio del libro i lettori sarebbero stati in grado di tracciare PayPal, prima che si separasse dalla società madre eBay nel 2015, e poi procedesse a restituire il 400% agli investitori nei prossimi cinque anni.

Common Stocks and Uncommon Profits

Questo classico libro d'investimento è un altro incentrato su esempi pratici che mostrano ai lettori come trovare azioni attraenti che potrebbero far guadagnare loro rendimenti seriamente notevoli.

L'autore Philip Fisher è un gigante nel mondo degli investimenti, e ha lasciato trapelare molti dei suoi segreti in questo libro, comprese le qualità da cercare in un business attraente.

Scritto per la prima volta nel 1958, questo volume fornisce ancora così tanta saggezza che i lettori contemporanei continuano a citare il lavoro di Fisher oggi. Una delle tecniche classiche di Fisher è chiamata il metodo dello scuttlebutt (cioè delle chiacchiere, del gossip), in cui consiglia agli investitori di vedere cosa dicono i rivali di un'azienda, al fine di valutare la posizione competitiva dell'azienda.

Vale la pena notare che Warren Buffett dice che il suo approccio agli investimenti è una combinazione di Ben Graham e di Fisher, ed è difficile ricevere una lode più grande di questa.

Beating the Street

Beating the Street è un altro gioiello, e mostra in un inglese semplice (e con uno stile senza fronzoli) come scegliere azioni vincenti.

È di Peter Lynch, il gestore di lunga data del fondo Magellan di Fidelity, e uno degli investitori più apprezzati del pianeta. Lynch vi guida attraverso alcuni dei suoi investimenti nel fondo, e vi mostra dove ha avuto successo e anche dove ha fallito, con un tipo di buon umore senza ego che è raro a Wall Street.

Questo libro segue il best-seller di Lynch, One Up on Wall Street, e vi mostra come usare la vostra esperienza nella vita quotidiana per trovare azioni vincenti. Per esempio, se vedete che gli amici iniziano a comprare un nuovo prodotto, quel produttore potrebbe essere un attraente acquisto di azioni, e questo approccio è stato chiamato il metodo Lynch per trovare azioni.

Margin of Safety

Margin of Safety di Seth Klarman è una specie di leggenda nel mondo dei libri di investimento. Klarman, ora multimiliardario, ha pubblicato il libro nel 1991, ed è rimasto un santo graal da allora.

Questo perché il libro è scarso come numero di copie (non è mai stato ristampato), e i venditori chiedono regolarmente più di 1.000 dollari a copia.

Il libro dettaglia l'approccio conservatore e basato sul valore di Klarman agli investimenti, usando il principio del margine di sicurezza. Cioè, vi consiglia di comprare un bene a un prezzo così basso rispetto al suo probabile valore che sarebbe difficile perdere denaro.

Investing in REITs

Se siete interessati a investire nel settore immobiliare nel mercato azionario pubblico, allora vorrete leggere il libro di Ralph Block Investing in REITs.

I REIT sono fondi d'investimento immobiliari, e sono tra i tipi di azioni più popolari a causa dei loro dividendi tipicamente grandi e dell'attraente record di rendimento a lungo termine.

Questo libro è abbastanza popolare tra gli investitori REIT e quelli che stanno imparando questo campo di investimento, ed è già alla sua quarta edizione, dopo essere stato pubblicato per la prima volta nel 1998.

Block distilla i suoi decenni di investimenti in REITs nelle qualità chiave che bisogna cercare nel settore.

The Outsiders

The Outsiders è una lettura fantastica, anche se siete solo un po' interessati agli investimenti. Questo perché l'autore William Thorndike racconta le storie di otto CEO non convenzionali che vanno controcorrente e creano rendimenti eccezionali per i loro azionisti.

È tutto incentrato su come il processo decisionale razionale - nonostante la saggezza convenzionale - porta a risultati eccellenti.

È il libro più nuovo di questa lista, ma può essere il più coinvolgente per i lettori di tutti i tipi a causa del suo stile. E può essere il miglior libro per iniziare se state imparando a investire.

A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful Investing

Se Graham vi insegna come valutare un business, Burton Malkiel spiega perché questo potrebbe non aiutarvi.

L'economista di Princeton sostiene che i mercati dimostrano efficienza perché le persone stanno analizzando il valore di un'azienda.

Efficienza significa che il prezzo delle azioni di un'azienda riflette il suo valore attuale, e il suo prezzo cambierà quando nuove informazioni alterano il valore di un'azienda. Malkiel raccomanda di guadagnare il rendimento del mercato invece di batterlo, cosa che sostiene in modo convincente.

Il libro è stato pubblicato per la prima volta nel 1973, ma le edizioni aggiornate hanno aggiunto argomenti contemporanei. Questi includono i fondi negoziati in borsa e le tecniche di investimento come lo smart beta.

The Little Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns

L'icona dell'investimento John Bogle è morto il 16 gennaio 2019, ma ha lasciato un'eredità impressionante: ha rivoluzionato l'industria dei fondi comuni ed è stato un instancabile sostenitore degli investitori.

È stato il pioniere dei fondi indicizzati (da noi analizzati in questo articolo), che ha permesso agli investitori di ottenere un'esposizione diversificata al mercato azionario a un costo molto basso, aiutandoli a mantenere di più del loro denaro, duramente guadagnato, nelle loro tasche.

Il suo libro spiega perché le basse commissioni influenzano significativamente i rendimenti. Affronta anche argomenti come la mean-reversion (ritorno alla media) e i costi fiscali.

Il testo è accessibile e più breve di molti altri libri sugli investimenti, e include citazioni di molte figure finanziarie di spicco che sostengono le affermazioni di Bogle.

Morningstar's 30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances

Anche se avete capito le basi dell'investimento, potreste fare fatica a incorporarle nelle vostre finanze personali. Eseguirle in passi gestibili può rivelarsi ancora più difficile.

Questa è la bellezza di questo libro. Christine Benz, direttore delle finanze personali di Morningstar, rompe la pianificazione finanziaria in pezzetti che chiunque può gestire.

Si inizia con le basi come la valutazione del proprio patrimonio netto e la creazione di un sistema organizzativo, e si conquistano progressivamente argomenti più avanzati, tra cui gli investimenti per la pensione, i risparmi per la scuola e l'università e la pianificazione patrimoniale.

Se volete fondere le basi dell'investimento con consigli tangibili, questo libro è una grande opzione.

The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America

Molti considerano Warren Buffett il miglior investitore moderno. È salito alla ribalta come amministratore delegato della Berkshire Hathaway, una posizione che ha ricoperto per oltre 50 anni.

Berkshire Hathaway investe in aziende di alta qualità con un forte potenziale di crescita. Ma Buffett compra queste aziende solo quando vengono vendute con un interessante margine di sicurezza (suggerimento del suo mentore, Benjamin Graham).

Questo fa di Buffett un estremo stock-picker, cioè colui che sceglie singoli titoli. Sotto il suo regno, la crescita della Berkshire Hathaway ha superato di gran lunga quella dello S&P 500, a testimonianza del successo del suo approccio.

Ogni anno, Buffett scrive una lettera annuale agli azionisti della Berkshire Hathaway, e tutte le lettere sono pubblicate sul sito web della società, così chiunque può leggerle. Buffett scrive in uno stile diretto che è accessibile agli investitori di tutti i livelli di abilità, ed è spesso molto divertente. "The Essays of Warren Buffett" intreccia i saggi di Buffett in un libro sequenziale e coesivo.

The Bogleheads' Guide to Investing

I consigli del fondatore di The Vanguard Group, John Bogle, già nominato prima, sono ripresi in questa guida completa per gli investitori di tutti i livelli di esperienza.

Confezionato in 23 capitoli brevi e spensierati, questo libro contiene consigli pratici ed esplora molti aspetti dell'investimento, da come scegliere lo stile di vita finanziario che fa per voi a come bilanciare le vostre emozioni per padroneggiare veramente i vostriinvestimenti.

Questa guida fornisce anche risorse esterne e altre informazioni per i lettori che vogliono immergersi più a fondo in uno qualsiasi degli argomenti trattati dai Bogleheads di lunga data. Una seconda edizione del libro è stata rilasciata nel 2014 e comprende capitoli aggiornati sulle più recenti strategie d'investimento.

I Bogleheads sono appassionati di investimenti che onorano Bogle e i suoi consigli, vivendo secondo una filosofia che "enfatizza l'iniziare presto, il vivere al di sotto dei propri mezzi, il risparmio regolare, l'ampia diversificazione, la semplicità e l'attenersi al proprio piano di investimento indipendentemente dalle condizioni di mercato". I membri discutono attivamente le notizie e le teorie finanziarie in un forum.

I Will Teach You to Be Rich

Il consulente e autore best-seller del New York Times Ramit Sethi delinea un programma di sei settimane per i giovani dai 20 ai 35 anni per imparare i quattro pilastri della finanza personale: banca, risparmio, bilancio e investimento.

Sethi condivide le sue strategie per eliminare i prestiti studenteschi e i debiti; trovare un equilibrio tra risparmio e spesa ogni mese; e prepararsi all'acquisto di una casa o di un'auto.

Nella nuova edizione, include storie dei lettori e approfondimenti sulla psicologia degli investimenti. Sethi si sforza di dimostrare agli investitori come fare investimenti che crescono con loro e i loro obiettivi, e come possono spendere i loro soldi per le cose che vogliono senza sentirsi in colpa.

Conclusione

Leggere di investimenti è una delle migliori attività ad alto rendimento che potete fare. Non solo potete imparare come affrontare l'investimento in modo intelligente da alcuni dei migliori investitori di tutti i tempi, ma potete evitare alcune delle insidie che possono affondarvi all'inizio del vostro viaggio.