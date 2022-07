La classifica degli Exchange traded fund (ETF) più seguiti dai lettori di Morningstar.it nel corso del secondo trimestre conferma l’interesse verso i prodotti tematici. Gli investitori cercano anche di proteggersi dall’inflazione attraverso i bond inflation-linked e l’oro.

Al primo posto della Top 10 troviamo il fondo iShares Core MSCI World UCITS ETF, esposto ai mercati azionari globali. Segue in seconda posizione l’iShares Global Clean Energy UCITS ETF, focalizzato sul settore delle energie pulite. Chiude il podio l’iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (EUR).

In quarta posizione troviamo l’iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) (EUR), seguito dall’Invesco Physical Gold ETC (EUR). Con lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina e la fiammata inflazionistica, l’oro è tornato al centro degli interessi degli investitori. Dopo aver segnato un nuovo record storico a marzo, però, ora il lingotto vive una fase di debolezza.

Al sesto posto si piazza l’Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (EUR), replicante lanciato nel marzo del 2019 che mira a generare le performance del CoinShares Blockchain Global Equity Index, un paniere di società globali che operano nei mercati sviluppati ed emergenti e partecipano, o hanno le potenzialità per partecipare, all’ecosistema blockchain (da notare che prima del 29 ottobre 2021, il nome di questo ETF era Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF, la modifica del nome non ha avuto alcuna incidenza sull’obiettivo di investimento o su qualsiasi altro aspetto del prodotto).

In settima posizione c’è un altro replicante focalizzato sui bond governativi indicizzati all’inflazione, il Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF – Acc, seguito poi dall’L&G Hydrogen Economy UCITS ETF-USD Acc (EUR), il quale offre agli investitori esposizione alle opportunità di investimento di lungo termine offerte dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e legata all’idrogeno. Queste opportunità comprendono le tecnologie e le aziende che consentono la produzione di forme di idrogeno pulite e più economiche e quelle che si prevede svolgeranno un ruolo fondamentale nell'economia dell’idrogeno.

In nona posizione troviamo l’L&G Cyber Security UCITS ETF, esposto a un gruppo di società globali che generano una percentuale consistente dei loro ricavi nel settore della sicurezza cibernetica; in particolare, fornitori di infrastrutture che sviluppano hardware e software per tutelare l’accesso interno ed esterno a file, siti internet e reti, oppure aziende che forniscono servizi di consulenza e di sicurezza cibernetica.

Chiude infine la Top 10 l’iShares Global Water UCITS ETF, focalizzato sul settore idrico, la scelta in assoluto più performante nel 2021 tra gli investimenti tematici.

Di Valerio Baselli