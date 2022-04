Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Morningstar INVESTIMENTI Analisi e Strategie, PUBBLICATO: 4 ore fa Morningstar taglia il fair value di Meta Tempo stimato di lettura: 3 minuti di Morningstar

Dopo la deludente crescita del fatturato nel primo trimestre, gli analisti hanno ridotto la valutazione del titolo a 384 dollari. Alle attuali quotazioni di mercato, il rating delle azioni del gruppo resta stabile a cinque stelle.

Morningstar taglia il fair value di Meta da 400 a 384 dollari dopo i deludenti dati del fatturato nel primo trimestre. Alle attuali quotazioni di mercato, il titolo continua a essere scambiato a un rapporto Prezzo/Fair value di 0,45 e viene valutato con un rating pari a cinque stelle (report aggiornato al 27 aprile 2022). Il fatturato nei primi tre mesi dell’esercizio ha registrato un aumento del 6,6% rispetto allo scorso anno e i ricavi pubblicitari sono saliti solo del 6,1%. A frenare gli introiti dell’advertising sono state la decelerazione della spesa pubblicitaria dell'e-commerce, le nuove configurazioni tecniche dei dispositivi Apple che hanno reso più difficili il targeting degli annunci, e dunque la misurazione della loro efficacia, nonché la decisione del management di interrompere la vendita di annunci in Russia. Inoltre, la crescita dell’inflazione e l’incertezza prodotta dal conflitto in Ucraina hanno reso gli inserzionisti più cauti. Le previsioni degli analisti Sebbene Meta abbia registrato risultati contrastanti nel primo trimestre, la nota positiva dei primi tre mesi dell’esercizio è rappresentata dall'aumento degli utenti attivi, sia mensili che giornalieri. “Gli user attivi mensili dell’intera famiglia Meta sono cresciuti da 3,59 miliardi del trimestre precedente agli attuali 3,64 miliardi (3,45 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno), il che dimostra che il forte effetto network dell'azienda rimane intatto”, dice Ali Mogharabi, analista azionario di Morningstar. “Meta continua a concentrarsi sull’opportunità di business di lungo termine del metaverso e sta anche aumentando i suoi sforzi per superare gli ostacoli creati da Apple e dalla concorrenza di TikTok”. Gli analisti sono convinti che gli investimenti tecnologici di Meta produrranno un aumento della redditività degli annunci pubblicitari, anche sei i valori del ROI (Return on Investment) non dovrebbero ritornare sui massimi storici, e ipotizzano per il 2022 una spesa in conto capitale di 32 miliardi di dollari, una crescita dei ricavi del 10% e un margine operativo di circa il 32%. Di Francesco Lavecchia

