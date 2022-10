Anima investe in MPS, PUBBLICATO: 1 ora fa

Anima Holding s.p.a. con un comunicato del consiglio ha confermato i rumors in merito ad un proprio investimento nel banco Monte dei Paschi di Siena che stavano circolando da diverso tempo.Stando al comunicato, contrariamente a quanto promesso inizialmente, Anima investirà circa 25 milioni, e non più 200 milioni, al fronte di un aumento di capitale da 2,5 miliardi. Stando al comunicato, l'accordo trovato da Anima e il Banco prevede oltre all'investimento anche un rafforzamento della parterchip.

Anima Holding conferma i rumors su MPS

Nel comunicato stampa pubblicato da Anima Holding si legge che il consiglio della SPA, riunitosi il 13 ottobre, ha deliberato in favore della partecipazione al rafforzamento patrimoniale di Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, con un investimento da 25 milioni di euro.

Inizialmente Anima Holding aveva dato la propria disponibilità ad investire nella banca toscana 200 milioni di euro, tuttavia, le recenti evoluzioni nei negoziati tra la holding ed il CEO di Mps Luigi Lovaglio, hanno portato ad un ridimensionamento dell'investimento, poco più di un decimo rispetto all'impegno iniziale, in favore però di un rafforzamento della partnership tra Anima e il banco.

Uscite anticipate da MPS

In vista dell'aumento di capitale il banco aveva previsto uscite anticipate per circa 3500 dipendenti, tuttavia, le richieste effettive sono state 4125.

Il costo complessivo delle richieste di esodo dei dipendenti intenzionati a lasciare il banco, come dichiarato dall'Amministratore Delegato Lovaglio, sfiora il miliardo. L'AD ha infatti sottolineato che oltre un terzo dei 2,5 miliardi recuperati dall'aumento di capitale servirà proprio a coprire le uscite anticipate del personale della banca.

MPS in Borsa

Il titolo di MPS in borsa, nell'ultimo anno ha attraversato un forte declino che ha portato ad una perdita generale di oltre il 90% del proprio valore, passando da un valore di mercato di circa 110€ per azione ad ottobre 2021 a circa 10€ per azione registrato all'apertura dei mercati del 14 ottobre 2022.

L'ultimo crollo del valore azionario dei titoli MPS è stato registrato tra 13 e 14 ottobre quando il titolo ha perso complessivamente più del 50% del proprio valore, passando da 27€ ad azione alla chiusura di mercoledì 12 ottobre, ad 17€ registrati alla chiusura di giovedì 13, per poi calare ulteriormente ad 11€ nella giornata di venerdì 14 ottobre.

Il crollo del titolo è direttamente connesso alla ricapitalizzazione del titolo, le cui operazioni partiranno ufficialmente lunedì 17 ottobre e dovrebbe concludersi il 3 novembre e vedranno l'emissione di circa 200 milioni di azioni per un valore di circa 400 milioni. Le nuove azioni del banco verranno infatti capitalizzate a circa 2€ ad azione,

A seguito del crollo del valore azionario l'attuale capitalizzazione di MPS è scivolata a circa 171 milioni di euro, ovvero circa 1/15 dei 2,5 miliardi che il banco intende raggiungere con la ricapitalizzazione.

Le nuove azioni MPS

Le nuove azioni del banco verranno emesse a 2€, scontate del 7,79% rispetto al prezzo TERP, il prezzo teorico che le azioni avranno dopo lo stacco del diritto di opinione.

La maggior parte delle nuove azioni del banco verranno acquisite dal Ministero dell'economia e finanza, già azionista di maggioranza del banco che si è impegnato al versamento di una quota di 1,6 Miliardi, sufficiente a garantire al tesoro la propria quota di maggioranza.

I restanti 900 milioni dovranno essere trovati da capitali privati, di questi 25 milioni verranno collocati da Anima Holding, mentre altri 200 milioni proverranno da fondi di investimento tra cui Pimco, BlueBay e Malquart, ed altri 200 milioni dovrebbero essere forniti dal gruppo assicurativo AXA che si presenta come il principale azionista dopo il tesoro.

Dei restanti 475 milioni, l'imprenditore francese Denis Dumont si è impegnato in un investimento da 30 milioni, una cifra analoga verrà versata dalle Fondazioni toscane, tra cui CariFirenze, Fondazione Mps e Carilucca, mentre il fondo Algebris di David Serra potrebbe versare 20 milioni.

L'impegno di banche, fondi, fondazioni e privati, oltre che del ministero del tesoro, copre più di 4/5 dell'aumento di capitale, rimangono però scoperti circa 400 milioni che si presume dovrebbero essere recuperati dalla vendita pubblica che avrà luogo tra il 17 ottobre ed il 3 novembre.