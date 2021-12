Musk vende azioni Tesla e acquista in stock option. I guadagni lo fanno l'uomo più ricco del mondo! Ecco come influenza il valore delle azioni con i social! Gli influencer sbarcano anche nel mondo della borsa.

Anno importante per Tesla ed Elon Musk. Secondo i dati della Borsa Italiana le performance vedono un +73% nel 2021. Ma se accorciamo il range di valutazione, nell’ultimo mese siamo in negativo del 2%. Come mai?

Non molti mesi fa Tesla, l’azienda statunitense che si occupa di auto elettriche e sistemi energetici puliti, ha raggiunto un record in termini di capitalizzazione. Spiega money.it:

“Lunedì 25 ottobre le azioni di Tesla hanno chiuso in rialzo del 12,6% a 1.024 dollari, portando i guadagni da inizio anno sopra il 40% e segnando una capitalizzazione di mercato da oltre 1.000 miliardi di dollari. Record assoluto per la società di Musk.”

Questo evento ha consolidato la posizione del CEO della società, appunto Elon Musk, che oggi è l’uomo più ricco della Terra.

Imprenditore sudafricano, classe 1971, ha cittadinanza canadese e statunitense. Si avventura nel mondo societario nel 1995 e ad oggi gestisce numerose aziende di successo.

Oltre alla fama derivante dalla sua capacità e ricchezza, Elon Musk fa scalpore anche sui social. Racconta adnkronos.com:

“"Devo vendere il 10% di azioni di Tesla?". Elon Musk chiede una consulenza finanziaria di altissimo livello e dalle conseguenze rilevanti in Borsa. Lo fa, però, con un sondaggio su Twitter, a cui partecipa rapidamente oltre 1 milione di persone in circa 4 ore.”

Musk vende azioni Tesla: la prima tranche

Accade a Novembre. Elon Musk chiede ai suoi follower su Twitter se deve vendere parte delle sue azioni Tesla.

La risposta è cospicua: 4 milioni di consigli dei quali il 58% a favore della vendita. Risultato? Le azioni Tesla calano a picco nei successivi due giorni: -16%!

Ha fatto una cavolata?

Non ci si aspetta una mossa così ingenua da Elon Musk. Infatti, spiega ilfattoquotidiano.it, tutto questo ha un senso:

“…Musk ha però contestualmente esercitato un diritto di stock options […] comprando 2,1 milioni di azioni.”

Il risultato? Vende 4,5 milioni di azioni guadagnando 5,5 miliardi di dollari. Con questo importo acquista nuovamente le azioni Tesla esercitando il suo diritto di stock option ad un valore bloccato di 6,2 dollari l’una. Quando in realtà il valore di mercato è superiore ai mille dollari!

Ecco che Elon Musk ci guadagna il 99,4%, pagando solo 14 milioni di dollari un pacchetto azionario del valore di 2,4 miliardi di dollari!

Musk vende azioni Tesla: la seconda tranche

Notizia dell’ultima ora da borsaitaliana.it:

“ Elon Musk ha venduto altre 934.090 azioni Tesla, del valore di circa 1,02 miliardi di dollari. “

Altra importante vendita di azioni con un obiettivo diverso. Parrebbe infatti che il CEO di Tesla debba versare un quantitativo di tasse esorbitante.

La situazione però è leggermente più complessa. Infatti, Elon Musk deve ancora terminare di riscuotere le sue stock option che sono in scadenza per agosto 2022. Azioni con prezzo bloccato dal 2012 che permette all’uomo più ricco del mondo di acquistarle a un costo ridicolo rispetto al reale valore di mercato.

Questa operazione, però, è possibile solo a seguito del versamento delle tasse sul reddito derivante dai guadagni. Conferma il ilgiorno.it:

“Musk nelle scorse settimane ha venduto azioni di Tesla per circa 14 miliardi di dollari, per altro dopo avere chiesto un parere in proposito con un sondaggio tra i suoi follower sul social network, spiegando che il denaro ricavato dalla vendita sarebbe stato usato appunto per pagare le tasse.”

Tutte le mosse di Elon Musk sembrano essere accuratamente programmate per i suoi scopi.

Elon Musk influenza il valore delle azioni Tesla con i social

È ormai chiaro che i social network stanno influenzando la vita di tutti i giorni. Non a caso, la nuova figura cardine dell’imprenditorialità digitale si chiama appunto “influencer”.

Di cosa si tratta? Una figura professionale con un grande seguito di follower che ha la capacità di convertire all’acquisto o ai fatti il proprio pubblico.

La cosa interessante, è che questo fenomeno si è affermato anche nell’ambito degli investimenti!

Ne parla bancafucino.itin un articolo che analizza il mercato azionario tra il 2020 e il 2021:

“Ma nell’ambito della finanza saranno ricordati anche per il primo caso in cui i social sono riusciti ad avere un’influenza determinante sull'andamento di un titolo azionario. “

Come avviene questo fenomeno? Il valore di una società, o meglio, il valore delle azioni di una società è variabile. Cambia di minuto in minuto a seconda del numero di azionisti che vendono o acquistano.

Questa è la realtà quotidiana che si può osservare in una qualunque borsa del mondo. Ma cosa influenza la decisione di vendita o di acquisto?

Ci sono diverse variabili ma, una molto importante, riguarda le “dicerie” su quella determinata azienda. Ovvero, una qualunque informazione più o meno veritiera può influenzare la percezione di quella impresa nel mercato azionario e determinarne la reazione degli azionisti.

A questo punto è abbastanza chiaro come i social possano influenzare l’andamento delle borse.

Caso celebre molto recente è quello sopra esposto. Elon Musk, con un semplice sondaggio twitter, ha causato un calo del valore delle azioni Tesla. Perché è importante questo concetto? In breve dal ilfattoquotidiano.it:

“Elon Musk è abituato a “giocare” con Twitter e con i suoi utenti per manovrare il prezzo di asset finanziari a suo favore. Lo ha fatto con il bitcoin e con altre valute digitali, lo ha fatto con azioni caldissime come quelle della catena di punti vendita di videogiochi GameStop. Ora si è dedicato direttamente alle azioni della sua azienda, il produttore di auto elettriche Tesla.”

È abbastanza inquietante vedere come delle personalità di spicco possano manipolare il valore di asset societari con un semplice contenuto social.

Musk smette di vendere azioni Tesla e il valore della società aumenta!

Altro chiaro esempio dell’influenza delle azioni di personaggi importanti come Elon Musk è la recente dichiarazione rilasciata a The Babylon Bee in cui afferma di aver concluso la sua operazione di vendita delle azioni Tesla.

Sono bastate poche parole del CEO di Tesla, in una semplice intervista, a far guadagnare al titolo un buon 7,5%.

Riscosse tutte le sue stock option e pagati gli 11 miliardi di tasse agli Stati Uniti d’America, Elon Musk chiude il suo teatro della vendita delle azioni.

Il prezzo aumenta, si stabilizza e tutti sono felici. A quando la prossima mossa da campione?

Perché Elon Musk gioca con il prezzo delle azioni?

Forse non tutti lo sanno che Elon Musk, CEO di Tesla, una delle aziende automobilistiche più importanti che mira all’innovazione con energia green, non viene pagato. Ovvero non percepisce uno stipendi per la sua attività.

E come fa a guadagnarci? Di certo non è povero, ma la sua ricchezza è dovuta anche alla tecnica con cui produce reddito.

Elon Musk, infatti, esercita delle opzioni di acquisto a prezzo agevolato sulle azioni. Cosa significa?

Sostanzialmente acquisisce il vantaggio di poter comprare azioni Tesla ad un costo fisso. Qual è il vantaggio? Semplice. Considerato l’estremo aumento del valore della società nell’ultimo periodo, e l’estremo aumento del valore previsto per i prossimi anni, Elon Musk si riserva la possibilità di acquistare azioni ad un prezzo agevolato rispetto al reale valore di mercato dei titoli.

In questa maniera guadagna sul differenziale tra la spesa e il valore di riscossione, incrementando esponenzialmente il suo capitale e la sua ricchezza.

Questo gioco è all’ordine del giorno per chi si occupa di borsa, ma nelle mani del CEO di Tesla, con le capacità d'influenza sul valore delle azioni grazie ai social network e alla sua possibilità di comunicazione su scala mondiale, è una strategia vincente!

