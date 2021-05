[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online" : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Quando pensate all'investimento sostenibile, la vostra mente va immediatamente alle azioni? Scommettiamo di sì. Al massimo ai green bond, anche perché forse ne avete letto proprio sul nostro sito, magari qui.

L'investimento sostenibile può essere iniziato con le azioni, ma ora si sta espandendo in una varietà di classi di attività specializzate, comprese le obbligazioni municipali.

Grazie a Wells Fargo Asset Management, che ha pubblicato un documento apposito, evidenziamo la crescita delle obbligazioni municipali ESG (cioè ambientali, sociali, di governance), e come gli investitori possono identificarle.

Una avvertenza: tutte le strutture non statali del mondo, dai comuni, alle province, alle regioni (in qualunque modo siano chiamate nei vari Stati), emettono obbligazioni. Molto spesso, però, queste emissioni sono ad appannaggio praticamente esclusivo degli investitori istituzionali, almeno in Italia.

Nelle nazioni finanziariamente più evolute (Stati Uniti e Regno Unito, e soprattutto nei primi), gli investitori, che siano fai-da-te o che siano seguiti da consulenti, sono molto più propensi ad acquistare questa tipologia di emissioni che, di conseguenza, sono molto più popolari laggiù che da noi.

Un crescente spostamento verso le obbligazioni ESG

Negli ultimi dieci anni, le emissioni di obbligazioni municipali ESG hanno avuto un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di oltre il 70%.

Si è infatti passati dai 164 milioni di dollari emessi come obbligazioni municipali ESG nel 2011 ai 19,7 miliardi di dollari del 2020. L'aumento è impressionante: +11.912,2%. I dati sono di Morgan Stanley Research e Bloomberg.

Emesse da governi statali e locali (principalmente negli States, come detto poc'anzi), queste obbligazioni hanno spesso un impatto positivo sulla società o sull'ambiente. Per esempio, le obbligazioni municipali ESG possono essere utilizzate per alloggi a prezzi accessibili o per l'energia rinnovabile.

Quali fattori stanno spingendo la loro crescita?

COVID-19 . In mezzo alla volatilità legata alla pandemia , le agenzie di rating hanno evidenziato l'importanza dei fattori di rischio non finanziari. Da aprile a novembre 2020, il 33% delle azioni di rating tra gli enti finanziari pubblici statunitensi erano legate all'ESG. Per mitigare i rischi, un numero crescente di investitori sta adottando strategie sostenibili .

. In mezzo alla volatilità legata alla , le agenzie di rating hanno evidenziato l'importanza dei fattori di rischio non finanziari. Da aprile a novembre 2020, il 33% delle azioni di rating tra gli enti finanziari pubblici statunitensi erano legate all'ESG. . Movimenti sociali . I richiami all'equità hanno posto l'accento sugli investimenti in comunità poco servite, come quelle con popolazioni a basso reddito o con maggiori proporzioni di persone di colore. Le obbligazioni municipali ESG possono aiutare a finanziare iniziative come l'istruzione accessibile, l'accesso ai servizi di base e l'assistenza sanitaria di qualità .

. I richiami all'equità hanno posto l'accento sugli investimenti in comunità poco servite, come quelle con popolazioni a basso reddito o con maggiori proporzioni di persone di colore. . Adattamento al cambiamento climatico. Molti comuni sono esposti a rischi fisici come inondazioni e incendi, ma pochi li rivelano attualmente. Di conseguenza, c'è una spinta per gli emittenti a fornire più informazioni, e spiegare come le loro obbligazioni mitigheranno questi rischi. Per esempio, un comune che affronta il rischio di inondazioni potrebbe emettere un'obbligazione per migliorare la gestione delle acque piovane.

È chiaro che le tendenze globali stanno accelerando il passaggio alle obbligazioni municipali ESG. Ma come possono gli investitori determinare quali obbligazioni siano o meno sostenibili?

Identificare le obbligazioni municipali ESG

Tradizionalmente, gli investitori possono cercare obbligazioni con etichette verdi o sociale, ma questi titoli costituiscono solo il 2% del mercato. Gli investitori che seguono questo approccio hanno perso opportunità sostanziali, poiché molte obbligazioni sostenibili non hanno un'etichetta verde o sociale.

Fortunatamente, c'è un'altra opzione. Gli investitori possono seguire un quadro di impatto positivo, che include le obbligazioni sostenibili se esse soddisfano almeno 1 di 3 criteri principali per essere definite tali.

Uso dei proventi : i proventi dell'obbligazione sono utilizzati per un progetto che offre benefici ambientali o sociali tangibili?

: i proventi dell'obbligazione sono utilizzati per un progetto che offre benefici ambientali o sociali tangibili? Impatto ESG dell'emittente : l'emittente di obbligazioni fornisce benefici ambientali o sociali attraverso i suoi servizi o operazioni?

: l'emittente di obbligazioni fornisce benefici ambientali o sociali attraverso i suoi servizi o operazioni? Popolazione non servita: l'emittente di obbligazioni serve un gruppo di popolazione altrimenti scarsamente servita?

Applicando questo quadro di impatto positivo a un portafoglio di obbligazioni municipali esistenti, più di due terzi delle obbligazioni hanno dimostrato attributi di sostenibilità positivi.

Come funziona in pratica questo approccio? Consideriamo due obbligazioni emesse dalla stessa contea americana o inglese (ma potrebbe essere anche un comune italiano o francese, o un lander tedesco).

Ci sono due obbligazioni, A e B, sostenute dal credito e dal potere fiscale dell'emittente, piuttosto che dalle entrate di un progetto specifico. Il bond A viene emesso per finanziare una infrastruttura di controllo delle inondazioni; il bond B viene emesso per finanziare miglioramenti allo stadio comunale.

E' di ogni evidenza che nel primo caso ci si attendono risultati classificabili come sostenibili, nel secondo no.

Nuove opportunità

Utilizzando questo quadro di riferimento, gli investitori possono andare oltre le etichette per identificare una vasta gamma di obbligazioni municipali ESG.

Non solo, il mercato delle obbligazioni municipali ESG è destinato a crescere, da un'emissione totale di 19,7 miliardi di dollari nel 2020 a una proiezione di 30 miliardi di dollari nel 2021.

È probabile che l'emissione di obbligazioni municipali ESG aumenti per integrare il finanziamento federale degli States.

L'amministrazione Biden ha promesso un investimento di 2.000 miliardi di dollari in infrastrutture sostenibili, compresi i sistemi idrici e le strade e i ponti. E in Europa il Green New Deal è il cuore del Next Generation EU, il piano europeo di ripresa post-pandemico. Nuove opportunità più verdi sembrano proprio all'orizzonte.

Esaminiamo adesso gli aspetti più critici per una comunità, che potrebbero vedere l'utilizzo esteso (e quindi l'aumento) di quanto esemplificato finora.

I fondi obbligazionari municipali sostenibili si espandono in numero, ma le opzioni sono ancora limitate

In America che, come abbiamo detto, è lo stato dove l'emissione di questa tipologia di obbligazioni è più sostenuta, esiste un report, emesso dalla Lega Nazionale delle Città (NLC), che analizza i bisogni delle medesime, e come questi possano incontrare l'emissione di obbligazioni municipali ESG.

La NLC riferisce che, oltre alla salute e ai servizi umani, anche l'energia e l'ambiente sono aumentati di importanza nel corso dell'anno scorso, con il 43% dei sindaci che discutono la questione rispetto al solo 25% del 2018.

Anche se non necessariamente correlati, usiamo questa scoperta per esplorare ed evidenziare la recente espansione del numero di fondi comuni di investimento a reddito fisso municipali sostenibili ed ETF ora offerti agli investitori.

Negli ultimi dodici mesi, il numero di gestori che offrono fondi municipali sostenibili è aumentato da 5 aziende a 8 aziende, il numero di fondi comuni ed ETF si è ampliato a 16, comprese 43 classi di azioni, mentre il patrimonio netto totale è balzato da 540 milioni di dollari a 3,4 miliardi di dollari alla fine di maggio 2019.

Tutti i 16 fondi impiegano una strategia di integrazione dei fattori ESG esclusivamente o in combinazione con uno o più altri approcci di investimento sostenibile.

Purtroppo, il numero di opzioni di investimento municipali per gli investitori al dettaglio e istituzionali rimane ancora piuttosto limitato.

Il rapporto evidenzia le questioni economiche, sociali e ambientali più critiche per le minicipalità

I sindaci, secondo il rapporto della NLC, hanno introdotto piani concreti per migliorare la vitalità dei quartieri attraverso una maggiore copertura arborea e il miglioramento del paesaggio cittadino.

Secondo il rapporto, le città stanno continuando a promuovere la sostenibilità piantando alberi per migliorare la qualità dell'aria e aggiornando i sistemi di gestione dei rifiuti per ridurre i rifiuti e diminuire la contaminazione tra i riciclabili.

Nel contesto di questa discussione, importanti sotto-argomenti discussi dai sindaci e riportati nel report includono alberi e paesaggi urbani (22%), sentieri (22%), economia di energia pulita (16%), riutilizzo dell'acqua e delle acque piovane (16%) e inondazioni (14%).

Ampliato il numero di fondi comuni e ETF municipali sostenibili attraverso varie strategie disponibili per gli investitori

Un totale di 13 fondi comuni di investimento sostenibili (43 classi di azioni in totale offerte attraverso varie strutture di prezzo) e tre ETF, per un totale di 16 fondi, gestiti da otto aziende, sono disponibili agli investitori. Questo si confronta con appena cinque offerte di fondi comuni sostenibili gestiti da cinque aziende, 15 classi di azioni in totale, che erano disponibili nel 2018.

Le offerte municipali consistono in fondi con obiettivi d'investimento che vanno dal reddito corrente investendo in titoli municipali ultra-corti e a breve termine, all'apprezzamento del capitale investendo in titoli ad alto rendimento, cioè non investment-grade.

Inoltre, tutti i 13 fondi (43 classi di azioni) e 3 ETF impiegano una strategia di integrazione dei fattori ESG esclusivamente o in combinazione con uno o più dei seguenti temi: considerazioni basate sul valore, screening negativo, investimenti a impatto e difesa degli obbligazionisti.

Uno di questi strumenti è Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist. L’ETF investe in titoli di stato con focus sugli Stati Uniti. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni, che hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso il dollaro americano, e il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (trimestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,28% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione).

Un altro è il Nuveen Intermediate ESG Municipal Fund. Il portafoglio del fondo si concentra sul rendimento totale e sul reddito esente da imposte, cercando di investire in emittenti municipali che sono leader nelle pratiche ambientali, sociali e di governance (ESG), o che utilizzano proventi allineati con un impatto sociale o ambientale positivo.