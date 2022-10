Tim sta attraversando un momento di crisi, fatturato in calo, sempre meno clienti e tariffe forzatamente più basse a causa della concorrenza. Il nuovo governo punta all'acquisizione della rete Tim ambendo ad una rete di proprietà dello stato controllata da Cdp. L'ipotesi di una possibile OPA di CdP su TIM fa volare il titolo in borsa.

Tim in coda alle Big Tec, il titolo cresce in borsa, ma la società fatica a mantenere il passo a causa dell'alta concorrenza e tariffe sempre più competitive. Si fa largo l'ipotesi di un acquisizione da parte dello stato della storica compagnia di telecomunicazione italiana. Intanto Tim rimanda di 48 ore un importante riunione, precedentemente fissata al 26 ottobre, al 28 ottobre e CdP riorganizza il proprio cronoprogramma, fissando date e scadenze per la presentazione di una possibile offerta pubblica su Tim.

Tim in affanno

L'intero settore della comunicazione in Italia sta attraversando una fase di rallentamento, il giro d'affari legato alla comunicazione, fissa e mobile, si è contratto di 14 miliardi negli ultimi 10 anni, con una contrazione media del 3,7% annuo, con particolare accento sul mobile in calo del 5% rispetto al fisso in calo del 2,5%.

Secondo un'indagine condotta dall'Area Sud Mediobanca, il calo dipende in larga parte dalla maggiore concorrenza che ha prodotto una progressiva contrazione delle tariffe.

Secondo l'indagine Tim ha registrato le perdite maggiori nel settore domestico, dove il fatturato è calato del 7,5%, segue Wind Tre, in calo del 6,1% e Vodafone in calo del 2,5%.

Nel solo primo semestre del 2022, Tim ha registrato un calo dei ricavi del 2,9%, circa 7,6 miliardi.

Tim di proprietà dello stato

Da diversi giorni sta circolando la notizia di alcune offerte per l’acquisizione di Tim, di cui però, non si sa molto. Ciò che è certo è che il vociferare sulla possibile acquisizione di Tim da parte di fondi, soci o dello stato, ha portato il titolo Tim a guadagnare oltre 5% negli ultimi cinque giorni, facendo segnare al titolo il valore massimo negli ultimi 6 mesi.

Alla riapertura dei mercati di mercoledì 26 ottobre, giorno in cui era attesa la riunione per decidere il futuro della rete unica, poi slittata di 48 ore a venerdì 28, il titolo TIM ha guadagnato l'1,27% portando il valore delle azioni a 0,20€, ma potrebbero continuare ad aumentare, almeno secondo Banca Akros che continua a puntare sul titolo con l'idea che il prezzo possa tornare a 0,40€.

Qualunque sarà il futuro di Tim, secondo Intesa Sanpaolo, la decisione dovrà essere pienamente condivisa con il governo e a tal proposito, i piani di Fratelli d’Italia vedrebbero una Tim acquisita da CdP.

In una recente intervista con l’agenzia Reuters, Giorgia Meloni ha dichiarato di ambire ad una rete di proprietà dello stato e non un operatore privato che operi in libera concorrenza. L’intento del governo potrebbe dunque essere quello di una piena nazionalizzazione di Tim, o comunque l’acquisizione da parte dello stato del 100% del capitale dell’azienda.

Revisione del cronoprogramma di Cdp

Lo scorso 17 ottobre si è tenuta una riunione del consiglio di amministrazione di Cdp, che ha approvato la proposta di revisione del cronoprogramma del percorso sulla rete unica. Stando a quanto trapelato sul nuovo cronoprogramma, tre sarebbero le date significative nel prossimo futuro.

La prima è il 30 novembre, termine ultimo per la presentazione di un'offerta non vincolante per NetCo.

La seconda data rilevante sembrerebbe essere il 28 febbraio 2023, data in cui è fissata il nuovo termine ultimo del memorandum of understanding tra CDP, Macquarie, Tim, Open Fiber e Kkr, precedentemente in scadenza al 21 ottobre.

Terza ed ultima data rilevante è fissata a metà giugno 2023, e vedrebbe il termine ultimo per la presentazione di un'offerta vincolante per la NetCo.

Opa su Tim

Stando alle voci e sulla base di quelli che sono i programmi del neo insediato governo Meloni, CdP potrebbe fare un'offerta pubblica per l’acquisizione di Tim.

Negli obiettivi di Fratelli d’Italia, come dichiarato dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni, l’acquisizione da parte dello stato della Rete, ma non dei servizi erogati.

Si ipotizza quindi che una l’offerta di CDP possa riguardare l’acquisizione della sola rete infrastrutturale, o, in alternativa, l’ipotesi più papabile, l’acquisizione completa di Tim, per poi liquidare i servizi addizionali come la sussidiaria brasiliana, e cedere i clienti Tim, fissi e Mobile ad altri operatori.

Al momento non si hanno informazioni precise, se non alcune tempistiche fissate dal nuovo cronoprogramma di CDP definito dalla riunione del 17 ottobre. Se dunque verrà presentata o meno un'offerta pubblica di CdP su Tim, questa avverrà presumibilmente entro il 30 novembre 2022.