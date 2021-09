L'oro è un simbolo di ricchezza e di status che è durato per secoli, associato a tutte le cose di lusso, dai gioielli alle auto sportive e persino alla ristorazione di alto livello. È una delle materie prime più amate e influenti che esistono oggi nel nostro mercato. L'oro è unico in quanto è sia una merce che una valuta. Così alcuni investitori lo terranno puramente come un bene finanziario, e altri possono tenerlo in forma di gioielli in modo che possa essere goduto. Ed è anche un modo per conservare la ricchezza. Ma è utile come investimento o no?

È un bene davvero affascinante. È in giro da molto tempo, il che dimostra il potere di ciò che è stato e come ha giocato nel mercato.

Con un volume medio giornaliero di scambi di 183 miliardi di dollari, l'oro è uno dei più grandi asset finanziari del mondo.

Il suo valore ha visto una crescita esplosiva negli ultimi anni. All'inizio del 2000, l'oro aveva un prezzo di soli 460 dollari, aggiustato per l'inflazione. Nell'agosto del 2021, quel numero era salito a circa 1.815 dollari per oncia.

Così, si può vedere che il valore in dollari di possedere oro è aumentato negli ultimi dieci anni.

Ma non tutti gli investitori sono innamorati dell'oro. Warren Buffett si è espresso numerose volte in modo dubbioso al proposito, definendolo un bene senza utilità.

Sapete, una delle caratteristiche chiave dell'oro è che non ha un reddito collegato ad esso. Non paga alcun reddito, non paga un dividendo come le azioni e non ha una cedola come le obbligazioni, e pensiamo che questo diventerà sempre più un problema in futuro.

Quindi, quanto vale l'oro come investimento?

L'oro è un bene allettante per gli investitori. Esiste da abbastanza tempo per sentirsi affidabile, abbastanza durevole da essere conservato a lungo e abbastanza scarso da essere considerato prezioso.

Rispetto ad altri metalli preziosi ha una più ampia varietà di applicazioni nel mondo reale, che forniscono una domanda costante di questo metallo.

È estremamente malleabile ed è facile da lavorare. Se guardiamo la ripartizione della domanda, la maggior parte della domanda di oro è consumata dal settore dei gioielli. E poi tendiamo ad avere una parte molto più volatile, forse fino a un terzo od anche un 40%, che viene consumata dal settore degli investimenti.

Ma quando guardiamo la componente tecnologica, questa è molto più piccola, normalmente intorno al 10%, e forse anche un po' più piccola.

Anche le banche centrali e le istituzioni finanziarie giocano un ruolo importante nella domanda di oro. Nel 2021, le banche centrali detenevano più di 35.000 tonnellate metriche d'oro, circa un quinto di tutto l'oro che è stato estratto. Il Fondo Monetario Internazionale detiene circa 2.814 tonnellate metriche d'oro per un valore di circa 158,5 miliardi di dollari.

È in parte una ragione storica. Fino agli anni '70, gran parte del mondo, compresi gli Stati Uniti, usavano il gold standard, dove fondamentalmente fissavano il valore delle loro valute rispetto all'oro.

E questo significava fondamentalmente che una parte molto grande delle riserve delle banche centrali doveva essere tenuta in oro.

Come abbiamo visto negli ultimi due anni, l'acquisto delle banche centrali è aumentato e infatti, nel 2018, abbiamo visto un acquisto superiore a 650 tonnellate.

Perciò l'appetito di comprare oro continua a persistere. Sì, abbiamo avuto periodi in cui abbiamo visto le banche centrali ridurre le loro partecipazioni in oro. Ma, in generale, adesso abbiamo visto le partecipazioni delle banche centrali raggiungere i livelli più alti dal 1999.

Usi finanziari dell'oro

Molti investitori usano l'oro come asset per diversificare il rischio, grazie al fatto che il metallo è noto per mantenere il suo valore nel tempo. Possiamo vederlo se guardiamo il valore dell'oro corretto per l'inflazione.

Guardando il prezzo reale dell'oro oggi, possiamo vedere che è abbastanza vicino ai livelli che ha raggiunto nel 2011, ma è anche il più alto che abbia raggiunto nel 1980. Quindi, quando aggiustiamo il prezzo per l'inflazione, sia che stiamo guardando il deflattore del PIL, sia che stiamo usando il CPI, possiamo vedere che l'oro ha mantenuto il suo valore per decenni.

Nel corso della storia, l'oro è stato molto popolare per la sua capacità di copertura contro qualsiasi tipo di volatilità del mercato.

Prendiamo ad esempio la grande inflazione degli anni '70. Tra il 1970 e il 1979, il mondo ha sofferto di uno dei peggiori tassi d'inflazione della storia recente. In questo periodo, dal 1973 al '79, l'oro ha mostrato un impressionante ritorno del 35%, un guadagno enorme rispetto a qualsiasi altra merce.

Il dollaro e l'oro hanno una relazione inversa. Così, quando il valore del dollaro si svilisce, spesso l'oro si muove nella direzione opposta, quindi si muove positivamente.

In situazioni come questa, poiché non è così suscettibile all'inflazione, l'oro non perde il suo valore come fanno altri beni, e questo è generalmente, da una prospettiva macro, perché gli investitori investono nell'oro.

Lo stesso vale anche per la deflazione. L'oro tende ad essere il bene più ricercato durante i periodi di crisi economica o finanziaria.

Tra il 2008 e il 2012, dopo la Grande Recessione, il valore dell'oro è aumentato drammaticamente da circa 1.150 dollari per oncia a circa 1.970 dollari per oncia, aggiustato per inflazione.

I prezzi dell'oro hanno anche raggiunto nuove vette durante la recessione del 2020 causata dalla pandemia, con i prezzi che hanno raggiunto un massimo storico di 2.021 dollari per oncia durante il crash dei mercati, stabilendosi sopra 2.000 dollari per la prima volta nell'agosto 2021.

Se si guarda indietro alle ultime cinque grandi correzioni di mercato, come la bolla tecnologica, la crisi finanziaria globale e così via, fino al crollo dovuto alla COVID dell'anno scorso, l'S&P500 mediamente è sceso in media di circa il 28%, mentre l'oro è salito in media dell'11%.

È perché l'oro ha dimostrato il suo valore nell'essere un bene liquido, un bene che può essere usato per soddisfare le richieste di margine altrove, e quindi essere ancora in grado di mantenere il suo valore. Ma se l'oro sia ottimo per la copertura è ampiamente dibattuto tra gli esperti.

L'oro difende davvero dalle crisi?

È ampiamente discusso e argomentato se l'oro sia una grande copertura contro l'inflazione. E noi sosteniamo che probabilmente non lo è; pensiamo che invece lo siano le azioni, ma pensiamo anche che l'oro abbia un suo ruolo.

Analisi più recenti hanno dimostrato che la correlazione dell'oro con l'inflazione è stata relativamente bassa.

In generale, ha prodotto rendimenti misti per gli investitori durante i periodi di alta inflazione, suggerendo che usare l'oro come copertura potrebbe essere più un azzardo che una scommessa sicura.

L'oro può essere buono per la copertura, dipende dal tipo di rischi che si sta cercando di coprire.

Quindi, se si tratta di un rischio sistemico, allora l'oro può essere una copertura efficace. Se si tratta di qualcosa che è molto più unico, diciamo, di un paese particolare, o è un rischio che non è a livello di sistema, allora non è una copertura particolarmente efficace.

Abbiamo avuto periodi, negli ultimi cinque anni, in cui il ruolo di rifugio sicuro dell'oro è stato messo in discussione, e persino se esso abbia ancora un ruolo in un portafoglio.

Mentre l'oro potrebbe aver vinto alla grande tra il 1973 e il 1979, gli investitori in oro hanno perso il 10% in media dal 1980 al 1984, quando il tasso di inflazione annuale era al 6,5%, e un altro 7,6%, dal 1988 al 1991, quando l'inflazione si aggirava intorno al 4,6%.

L'oro non è necessariamente una copertura perfetta contro l'inflazione, ma può essere una copertura strategica contro l'inflazione.

Se l'oro viene tenuto per un periodo di tempo prima che l'inflazione si alzi, vari studi ci hanno dimostrato che se l'oro viene tenuto per 12-18 mesi prima che l'inflazione si alzi, e poi viene tenuto per altri 12-18 mesi mentre l'inflazione si muove più in alto, può essere una buona copertura contro l'inflazione. Ma se viene comprato solo per un breve periodo, diciamo un mese, potrebbe non rivelarsi un'efficace copertura dall'inflazione.

Come materia prima a lungo termine, l'oro è anche dietro, in termini di rendimento, rispetto alle azioni e alle obbligazioni.

Dal 2011, l'S&P500 ha mostrato un rendimento annualizzato del 14,55%. Il rendimento annualizzato per una nota del Tesoro a 10 anni è stato solo del 2,57% per lo stesso periodo.

In confronto, il rendimento annualizzato dell'oro a 100 anni era sotto lo zero, a -0,05%.

Preoccupazioni sull'oro

La nostra preoccupazione con l'oro e le materie prime come questa è più sul rendimento a lungo termine. Ci sono questi eventi macro, questi eventi esogeni come l'anno scorso con la COVID e le questioni geopolitiche.

Pensiamo che in generale, mentre ci stiamo muovendo in un ciclo diverso, l'oro non sia un grande performer mentre ci muoviamo verso un ambiente normalizzato.

Warren Buffett è forse la figura più nota per la sua avversione all'oro, come detto. Ha considerato l'oro un bene improduttivo che non paga dividendi o interessi.

Nell'agosto 2020, Buffett ha fatto notizia dopo aver acquistato 562 milioni di dollari di azioni di una società mineraria d'oro. Un anno dopo, il deposito 13F di Berkshire Hathaway (la nota obbligatoria da fornire all'autorità di controllo dei mercati, dove sono delineati tutti gli investimenti finanziari di una società) ha rivelato che è uscito del tutto dalla posizione sull'oro entro la fine del 2020, riaffermando la sua filosofia di investimento dubbiosa sull'oro.

Si può parlare, dunque, di una gestione prudente del portafoglio per avere, forse, una piccola allocazione. Ma questo non è un bene in cui si vuole essere pesantemente radicati se si sta cercando un rendimento a lungo termine.

Quindi, siamo d'accordo con Warren al 100% dal punto di vista dell'investitore.

Altre materie prime, come le criptovalute e anche l'argento, hanno guadagnato immensa popolarità negli ultimi anni, sfidando lo status dell'oro nell'economia di oggi. Tuttavia, se riusciranno effettivamente a rovesciare l'oro è un'altra storia.

Se state forse cercando un'esposizione a una materia prima che vi dia una parte dell'esposizione macro, ma anche una maggiore esposizione alle materie prime quando si tratta di usi industriali, gli investitori potrebbero preferire l'argento.

Ma se state cercando una materia prima o un investimento che sia realmente più esposto all'ambiente macro, allora gli investitori tendono a rivolgersi all'oro.

Al momento si fanno un sacco di discorsi sul fatto che i beni digitali siano considerati come "immagazzinatori di valore", mentre l'oro è sempre stato considerato come tale.

Pensiamo che questo cambierà e si evolverà nel tempo. Quindi, per essere onesti con voi, non la vediamo come una competizione nel lungo periodo.

Pensiamo che entrambe le classi di attività possano giocare in questo mercato, ed è questo che le rende tali. Ed è molto eccitante vedere come si sviluppano l'una accanto all'altra.

Conclusioni

Se la storia ha dimostrato qualcosa, l'influenza che l'oro ha sul mondo non andrà via tanto presto.

Pensiamo che bisogna essere consapevoli che questi mercati toro non durano per sempre. E, più a lungo vanno avanti, più è necessario, crediamo, guardare di nuovo a questa sorta di beni per i giorni di pioggia, per così dire; beni come l'oro pensiamo che si voglia sempre tenerli. La domanda è solo per quanto quanto.

Certamente, rispetto ai prezzi che abbiamo visto negli ultimi cinque o dieci anni, pensiamo che i prezzi dell'oro rimarranno elevati.

Poi potremmo vedere un altro movimento verso l'alto nei prezzi dell'oro, e pensiamo che nel breve termine ci sia più rischio di rialzo; Infine, verso la fine del prossimo anno, è probabile che vedremo i prezzi dell'oro iniziare a tendere verso il basso.