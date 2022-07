Gli ETF iShares MSCI Europe SRI e Lyxor MSCI Europe ESG Leader sono scesi da Silver a Bronze. Secondo gli analisti, i criteri di selezione sostenibili richiedono scelte molto forti rispetto al mercato di riferimento, con conseguente riduzione della diversificazione e sensibili scostamenti in fasi di volatilità.

Morningstar ha abbassato l’Analyst rating di due ETF azionari Europa sostenibili. Si tratta di iShares MSCI Europe SRI ETF e Lyxor MSCI Europe ESG Leaders ETF, che sono passati da Silver a Bronze (al 28 giugno 2022).

La ragione, spiegano gli analisti, è il fatto che i criteri di selezione ambientale, sociale e di governance (ESG) riducono sensibilmente l’universo di investimento, determinando un “alto grado di scommesse in relazione al mercato di riferimento”. Questo può farli discostare sensibilmente dall’indice MSCI Europe tradizionale che è molto più diversificato, soprattutto in mercati volatili come quelli attuali.

iShares MSCI Europe SRI ETF

L’ETF di iShares è una strategia low cost per esporsi al mercato azionario europeo e ha un forte focus sui fattori ESG. Inoltre, la carbon intensity (media ponderata per gli asset delle emissioni in portafoglio) è inferiore a quella del 90% dei concorrenti.

“Per raggiungere questo obiettivo, il fondo include solo un quarto dei titoli europei a grande e media capitalizzazione con le migliori caratteristiche ESG, sottoposti anche a screening in base alle emissioni di carbonio”, dice Dimitar Boyadzhiev, analista di Morningstar. “Questo implica il dover fare scommesse importanti rispetto al mercato, il che significa che la performance del fondo può discostarsi significativamente da quella dell'MSCI Europe che è molto diversificato, soprattutto in fasi di volatilità. Per questo motivo, abbiamo abbassato il rating a Bronze da Silver”.

L’Analyst rating non è da confondere con il Sustainability Rating, che misura il rischio ESG all’interno di un portafoglio. Da questo punto di vista, l’iShares MSCI Europe SRI ha cinque globi, che indicano un rischio molto basso legato ai fattori di sostenibilità (al 30 aprile 2022).

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders ETF

L’ETF di Lyxor offre un’esposizione ai titoli azionari europei con una forte attenzione ai fattori ambientali, sociali e di governance. L'indice di riferimento impiega anche processi di esclusione, basati su ricerche proprietarie per evitare le imprese che violano norme e principi internazionali, come il Global Compact delle Nazioni Unite e la Convezione fondamentale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), o quelle che sono coinvolte in attività commerciali controverse come il tabacco, il gioco d'azzardo o le armi controverse.

“A tal fine, il fondo esclude circa la metà dei titoli europei a grande e media capitalizzazione”, commenta Boyadzhiev. Questo determina gli stessi problemi di minor diversificazione rispetto all’indice MSCI Europe tradizionale dell’ETF di iShares, con conseguenti scostamenti significativi in periodi di volatilità. Di qui la decisione di ridurre il rating a Bronze.

Dal punto di vista della valutazione di sostenibilità, l’ETF di Lyxor ha quattro globi, che indicano un livello di rischio ESG inferiore alla media dei concorrenti (al 30 aprile 2022).

Di Sara Silano