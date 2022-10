Pizzium ha rilevato Crocca, le due società di ristorazione con visioni diverse di Pizza continueranno a lavorare separatamente, ma in sinergia, rivolgendosi a fette di mercato differenti per consolidare la presenza del gruppo nel settore.

Pizzium acquista Crocca, a dare l'annuncio del perfezionamento dell'acquisizione del 100% del capitale di Crocca Srl è stato l'amministratore delegato di Pizzium Stefano Saturnino.

I dettagli sull'acquisizione non sono stati ancora resi noti, ma, stando al comunicato, l'operazione è finalizzata a consolidare la posizione della società nel settore della ristorazione e non prevede l'assorbimento del marchio Crocca, che continuerà ad operare in maniera autonoma e indipendente.

Pizzium acquista Crocca

Stando a quanto è stato reso noto sull'accordo, l'acquisizione non prevede l'assorbimento dei punti vendita di Crocca da parte di Pizzium, ma, si concentrerà sul massimizzare le sinergie tra le società che manterranno un'identità distinta e ben riconoscibile, pur facendo parte dello stesso gruppo.

Insomma, Crocca continuerà ad esistere parallelamente ai punti vendita di Pizzium, e, proponendo prodotti e formati diversi tra loro, i due brand del settore della ristorazione, punteranno a fasce di clienti ben definite e diverse tra loro.

Pizzium, nelle idee e nella visione dei propri fondatori e ideatori, propone e proporrà una pizza napoletana tradizionale, sottile ma col bordo alto, morbida e fragrante, realizzata con ingredienti regionali Dop e Igp, diversamente, la pizza di Crocca ha un proprio formato inconfondibile, propone e proporrà una pizza croccante e raffinata, realizzata con ingredienti freschi e ricercati.

Quelle di Pizzium e di Crocca sono indubbiamente visioni diverse di intendere la Pizza ed insieme, i due brand possono offrire ai propri clienti un viaggio a 360 gradi nel mondo della pizza, tale da soddisfare ogni tipo di palato, da quello più tradizionale a quello più moderno e ricercato, permettendo al gruppo di competere con i più importanti player di settore.

Il gruppo Pizzium

Nel 2022 Pizzium, con le sue rotonde e morbide pizze napoletane, prodotte in oltre 35 pizzerie attive, ha fatturato complessivamente 28 milioni di euro, con una crescita del 90% rispetto al 2021.

Un risultato encomiabile per un marchio nato nel 2017 a Milano da un idea di tre soci, Stefano Saturnino, Giovanni Arbellini e Ilaria Puddu, e che ormai si muove a pieno titolo tra i colossi del settore della ristorazione made in italy.

Grazie all'acquisizione, che l'amministratore delegato Saturnino ha definito strategica, il gruppo si rafforzerà ulteriormente e potrà consolidare la propria posizione in un mercato estremamente competitivo, con numerosi competitor, ma che ancora propone importanti prospettive di crescita.

L'acquisizione, è stato reso noto da Pizzium, è stata seguita dallo studio Villa Roveda & Associati che si è occupata principalmente degli aspetti fiscali, e dallo studio Dentons Europe, che si è occupato prevalentemente della parte legale dell'acquisizione.