Il vostro comportamento con i soldi è spesso più importante di quanto voi possiate essere intelligenti; potete diventare ricchi anche s4emplicemente comportandovi in modo giusto. il successo finanziario non è una scienza dura. È un'abilità morbida, dove il modo in cui ti comporti è più importante di quello che sai.

Avete sentito la storia di Ronald Read, il bidello che aveva 8 milioni di dollari di risparmi quando è morto nel 2014?

Sì, avete sentito bene. Inserviente, o bidello che dir si voglia. 8 milioni di dollari. E non ha vinto la lotteria o ereditato i soldi. Ha semplicemente risparmiato costantemente per tutta la sua vita, lasciando che le meraviglie dell'interesse composto facessero il loro corso.

Read ha accumulato una fortuna di quasi 8 milioni di dollari investendo in azioni che producono dividendi, evitando le azioni di aziende che non capiva, come le aziende tecnologiche, vivendo frugalmente, ed essendo un investitore buy and hold (compra e tieni, cioè un cassettista) con un portafoglio diversificato di azioni con una forte concentrazione in aziende blue chip.

La morale di questa storia è che il vostro comportamento con i soldi è spesso più importante di quanto voi possiate essere intelligenti.

Anche se non avete un diploma ottenuto ad Harvard o a qualche altra prestigiosa università, o non lavorate a Wall Street, potete diventare ricchi semplicemente comportandovi in modo giusto.

Come dice Morgan Housel: "il successo finanziario non è una scienza dura. È un'abilità morbida, dove il modo in cui ti comporti è più importante di quello che sai".

Passate i vostri prossimi dieci o quindici minuti leggendo questo articolo, e potreste eccellere nel "soft skill" dell'investimento.

Infatti andiamo adesso a presentare è un riassunto dei 5 migliori consigli da un libro sulla finanza piuttosto famoso, The Psychology of Money di Morgan Housel, appunto.

Consiglio numero 1: pagare il prezzo

Diciamo che volete un orologio nuovo e bello. Andate al negozio per controllare le offerte. Siete davvero alla ricerca di qualcosa che possa impressionare i vostri amici e la bella signora con cui uscite.

Ora avete una scelta: o pagate l'orologio, o lo rubate e scappate... perché avete fatto il vostro allenamento per bene, giusto?

La mia ipotesi è che scegliereste l'opzione numero uno - indipendentemente dalle vostre capacità fisiche. Tirereste fuori la vostra carta e paghereste; fate la cosa giusta.

Il punto è che sapete che avere un nuovo orologio ha un prezzo, una tassa. Ed è la stessa cosa con l'investimento; anche questo ha un prezzo.

Ci sono alcuni elementi ricorrenti per ottenere alti rendimenti; uno di questi è un portafoglio in qualche modo concentrato, con uno stile d'investimento simile a Peter Lynch, forse, come eccezione.

Il portafoglio concentrato porta con sé una caratteristica della vostra performance: sarà volatile. Questo è il prezzo, la tassa, per avere alti rendimenti nel mercato azionario a lungo termine.

Se non avete lo stomaco per continuare a mantenere la rotta quando il vostro patrimonio netto diminuisce, per esempio, del 20% durante una sola settimana, quando due delle vostre partecipazioni principali riportano guadagni trimestrali al di sotto delle aspettative degli analisti, non puntate a massimizzare i vostri rendimenti; perché più alti sono i rendimenti, più alta è questa tassa, di solito.

Diciamo che già 10 anni fa potevate visualizzare il brillante futuro di Netflix. Avete investito una gran parte del vostro patrimonio netto in questo titolo. Bene, allora sareste una persona piuttosto ricca oggi!

Tuttavia, potreste permettervi di pagare il prezzo di questo viaggio? Netflix ha avuto, durante questo periodo, molte grandi flessioni. Vi sareste seduti ancora in quella barca durante il 2011 quando Netflix ha perso tonnellate di clienti e il prezzo delle azioni è sceso dell'80% dal suo picco nei mesi successivi?

I rendimenti del vostro portafoglio sarebbero stati terribili. Cosa avreste detto al vostro coniuge e ai vostri figli? Avreste potuto sopportare di affrontarli sapendo che potevate aver messo in pericolo il loro futuro? Avreste ancora pensato che essere quasi all-in Netflix fosse stata una buona idea?

Questo è ovviamente un esempio estremo, ma anche se avete qualcosa di meno estremo di un approccio all-in Netflix agli investimenti, dovrete comunque pagare il prezzo della volatilità.

Diciamo che avete comprato un fondo indicizzato S&P 500 nel 1980. Avreste comunque dovuto affrontare circa 13 anni combinati in cui il vostro portafoglio d'investimento era sceso del 20% dal suo massimo. E circa 8 mesi in cui era sceso del 50%. È dura!

L'investimento in borsa è una grande cosa, che permette di creare ricchezza come poche altre opzioni. Ma non cercate di ingannare voi stessi - non è gratis.

Tutti gli investitori sperimentano la volatilità; e bisogna considerarla come il prezzo da pagare per un futuro più luminoso.

Consiglio numero 2: Mai abbastanza

È un fenomeno molto interessante il fatto che puoi dare a qualcuno un bonus di 2 milioni di dollari, e lui sta bene finché non scopre che la persona accanto a lui ha ricevuto 2 milioni e 100.000 dollari, e poi sta male per tutto l'anno successivo.

Il capitalismo è bravissimo a fare due cose: generare ricchezza e generare invidia.

La spinta a superare i vostri vicini, coetanei e amici, può aiutare a dare energia al vostro duro lavoro e a sforzarvi di "farcela" davvero.

E, naturalmente, essere motivati a diventare più produttivi e a fare un lavoro significativo è una buona cosa, ma il confronto sociale può anche farci sentire come se non fossimo mai abbastanza.

Guardiamo alcune statistiche.

Per appartenere all'1% delle persone che guadagnano di più negli Stati Uniti, dovreste guadagnare circa 500.000 dollari all'anno. Questo è quanto guadagna un medico altamente specializzato, chiamiamolo Bill, e, secondo quasi tutti gli standard, Bill sarebbe considerato ricco.

Può permettersi di guidare belle macchine, fare lunghe vacanze in paesi esotici, magari assumere qualcuno per fare un lavoro che lui ritiene noioso, ecc.

Bill si sente soddisfatto di se stesso e di ciò che ha raggiunto finanziariamente nella sua vita. Beh, questo finché non ha comprato una casa per le vacanze negli Hamptons e si è reso conto di avere Stan come vicino di casa.

Stan appartiene al top 1% dell'1%. È l'amministratore delegato di una grande azienda pubblica, e guadagna una cifra impressionante di 10 milioni di dollari all'anno.

Ora, si spera che almeno Stan sia soddisfatto dei suoi risultati finanziari, ma no!

Questo ragazzo era un amico d'infanzia di Michael Jordan, e questo grande giocatore di basket, fose il più grande di tutti i tempi, è qualcuno che appartiene all'1% dell'1% dell'1%.

E, beh, rispetto alla fortuna di Michael di circa 2 miliardi di dollari, lo stipendio annuale di Stan di 10 milioni di dollari sembra improvvisamente una nocciolina.

Finisce qui? Beh, no, non finisce qui.

Perché Michael occasionalmente partecipa a feste con celebrità dove si presenta un tizio di nome Jeff Bezos. Bezos è nel top 1% dell'1% dell'1% dell'1%, e ha aumentato il suo patrimonio netto di circa 75 miliardi di dollari nel 2020, ora è seduto su qualcosa come 200 miliardi di dollari.

C'è sempre un pesce più grande.

Il tipo di invidia che è emerso da confronti di questo tipo ha causato a un sacco di persone di fare cose stupide nel corso della storia.

Alcuni hanno sfruttato i loro portafogli fino all'estremo per passare a un livello superiore della piramide superiore, solo per perdere tutto e poi suicidarsi.

Alcuni hanno agito sulla base di informazioni privilegiate e hanno perso sia la loro reputazione personale che la loro libertà, quando sono andati in prigione.

Molti hanno abbandonato le loro famiglie, e poi i loro partner li hanno lasciati o traditi (o entrambi) come risultato.

Imparando a diventare un investitore di successo, è probabile che ad un certo punto raggiungerete un livello di libertà finanziaria che l'uomo medio può solo sognare.

Ma è necessario, ad un certo punto, accettare che abbastanza sia abbastanza. Non scambieremo qualcosa che abbiamo e di cui abbiamo bisogno con qualcosa che non abbiamo e di cui non abbiamo bisogno, anche se ci piacerebbe averla.

Consiglio numero 3: la follia è negli occhi di chi guarda

A prima vista, sembra che molte persone facciano cose folli con i loro soldi. Alcuni li spendono in quantità ridicole per oggetti ridicoli e altri li nascondono sotto il materasso.

Ma la cosa da ricordare è che le persone provengono da ambienti diversi, con un'infanzia diversa, genitori diversi, esperienze di vita diverse e un'educazione diversa. Tutto questo si aggiunge a prospettive e valori diversi. Quello che a voi sembra assurdo, per noi potrebbe avere un senso totale.

Morgan usa l'esempio dei biglietti della lotteria nel libro: le famiglie con il reddito più basso negli Stati Uniti spendono più di 400 dollari all'anno nella lotteria. Questo è 4 volte di più della media del gruppo di reddito più alto.

Combinate questo con il fatto che più di un terzo degli americani non riesce a trovare 400 dollari per un'emergenza. Queste persone spendono il loro buffer di emergenza in biglietti della lotteria? Sembra pazzesco, vero?

Ma, ancora una volta, non abbiamo la stessa prospettiva come individui.

Provate a vederla dal loro punto di vista: vivono di stipendio in stipendio, con poco spazio per risparmiare, spesso non hanno un'istruzione e quindi una bella carriera; non possono permettersi una bella vacanza o un'auto nuova, e non possono mandare i loro figli al college senza fare una montagna di debiti.

Comprare un biglietto della lotteria è il loro modo di comprare il sogno che molti di noi già vivono. Ecco perché comprano più biglietti della lotteria di noi. Non sembra così pazzo dopo tutto, forse?

Quindi, come fa questo a rendervi un investitore migliore? Per prima cosa, riconoscendo che siamo diversi, diventiamo meno tentati di copiare un portafoglio di investimenti o una strategia che non si adatta ai nostri obiettivi.

Per esempio, il nostro profilo di rischio potrebbe essere più alto di quello di un miliardario, poiché la nostra attenzione è più sulla parte "diventare ricchi", e non tanto sul "rimanere ricchi". Copiare il portafoglio del miliardario potrebbe essere subottimale per i vostri obiettivi.

Riconoscere le differenze può anche aiutarci a dire di no più facilmente a investimenti che sono al di fuori del nostro cerchio di competenza.

Prendiamo ad esempio Gamestop. Non essendo noi dei trader, non abbiamo partecipato affatto a questo dramma. Semplicemente non è la nostra carta da giocare.

Capire le prospettive di persone diverse, o almeno che ci sono diverse lenti attraverso cui vedere il mondo, vi aiuterà a dare un senso migliore alla nostra società e vi condurrà sulla strada che è la vostra.

Consiglio numero 4: Sbirciatina

Cosa hanno in comune la Grande Depressione, la Seconda Guerra Mondiale, le crisi finanziarie e il Covid-19?

Sono tutti eventi che hanno plasmato la nostra società, hanno avuto un impatto enorme sui mercati finanziari, e sono stati praticamente impossibili da prevedere.

Nassim Taleb, che è uno dei nostri autori preferiti, si riferirebbe a questi eventi come Cigni Neri.

La definizione di un Cigno Nero è che:

1. È un outlier. Niente di ciò che è successo prima può indicare in modo convincente anche solo la possibilità dell'evento.

2. Ha un impatto estremo.

3. Diventa spiegabile dopo il fatto.

La natura umana ci inganna facendoci credere che avremmo dovuto sapere che sarebbe successo da sempre.

Immaginate il lunedì nero del 1987. Come avreste reagito se il mercato avesse perso quasi un quarto del suo valore in un giorno?

Sareste stati tra quelli che hanno gridato "VENDERE! VENDERE!", o sareste stati in grado di resistere alla tempesta, magari investendo altre fiches che avete tenuto da parte?

Ecco un fatto interessante: se avete investito nell'indice S&P 500 20 anni fa, ma vi siete persi i 4 giorni migliori del mercato azionario, avreste avuto un rendimento del 164% invece del 291%.

Questa è una bella differenza.

La morale di questo consiglio è che è più utile prepararsi, sia mentalmente che finanziariamente, a un disastro che non si può prevedere piuttosto che sperare di essere in grado di reagire prima di tutti gli altri.

Smettete di ascoltare le proiezioni macro; le cose che causeranno grandi paure tra la comunità degli investitori in futuro sono le cose che è improbabile prevedere comunque.

Consiglio numero 5: La seduzione del pessimismo

Se dovessi darvi un mucchio di ragioni per cui il mercato crollerà più tardi quest'anno, menzionando il gigantesco debito governativo degli Stati Uniti, che gli assegni di stimolo possono portare al ritorno dell'inflazione, e forse qualcosa sui nuovi ceppi di Covid-19, molto probabilmente sareste incuriositi, e forse finireste per avere una visione piuttosto negativa del punto del ciclo di mercato in cui ci troviamo al momento.

Se invece vi dessi degli esempi del perché le cose probabilmente continueranno a migliorare, mostrandovi come l'aspettativa di vita stia aumentando, come l'energia sostenibile stia diventando più economica o come la potenza di calcolo stia esplodendo, molto probabilmente alzereste le spalle e non ci pensereste due volte.

Sappiamo tutti che la persona pessimista suona molto intelligente, e l'ottimista suona ingenuo in confronto; perché?

Daniel Kahneman, l'autore di "Thinking Fast and Slow", dice che l'asimmetria verso le perdite e l'ascolto dei pessimisti è un tratto evolutivo: "Quando vengono confrontate direttamente o ponderate l'una con l'altra, le perdite sono più grandi dei guadagni. Gli organismi che trattano le minacce come più urgenti delle opportunità hanno più possibilità di sopravvivere e riprodursi".

Tendiamo ad ascoltare i pessimisti con più attenzione, non solo per ragioni evolutive, ma anche perché il progresso avviene molto più lentamente delle battute d'arresto. Il progresso raramente avviene da un giorno all'altro, ma le battute d'arresto spesso sì.

Poiché le tragedie e le battute d'arresto si verificano durante periodi di tempo molto più brevi, è molto più facile creare una storia intrigante e persuasiva intorno ad essi, e quindi ricevono più attenzione.

Per creare una storia ottimistica sul futuro, dobbiamo guardare a orizzonti temporali più lunghi. Questo spesso diventa più vago e meno drammatico.

Sapere che forse sarete più affascinati da un pessimista, e meno da un ottimista, può forse aiutarvi a diventare meno asimmetrici nei suoi confronti in futuro.

Il mondo è migliore di quello che pensi, come avrebbe detto lo svedese Hans Rosling.

Conclusioni

Quindi: