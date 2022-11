Il settore Food e Agroalimentare continua a crescere nonostante la pandemia, la crisi energetica e l'inflazione. Secondo Growth Capital è uno dei pochi settori a non essersi mai fermato negli ultimi anni.

Il settore Food e Agroalimentare è uno dei pochi settori che, secondo Growth Capital, non si è mai fermato negli ultimi anni, e anzi, nonostante la pandemia prima e la crisi energetica e l'aumento dell'inflazione, il settore ha continuato ad espandersi costantemente, affrontando le sfide e periodiche crisi del mercato con un forte slancio verso l'innovazione.

Nel solo 2022 il settore Food in Italia si è dimostrato estremamente dinamico, sia sul piano tecnologico che sul piano economico e finanziario, registrando enormi investimenti in progetti hi tech, acquisizioni e raccolte di capitale.

Food in italia

Secondo l'advisor Growth Capital, il settore alimentare, e più nello specifico il settore Food e il settore Agricolture, sono stati protagonisti della stagione finanziaria italiana del 2022.

Per essere ancora più precisi, si stima che, tra gennaio e settembre 2022, le imprese operanti nel settore Food & Agriculture in Italia abbiamo raccolto dai propri investitori, più di 120 milioni di euro, configurandosi come il settore maggiormente in espansione e crescita.

Secondo Andrea Casati, vice presidente di Growth Capital, che ha raccolto e analizzato i dati, il settore Food in italia è proiettato verso una fase ascendente che proseguirà anche nel 2023, ribadendo, nel proprio intervento che il settore dell'alimentazione è uno dei pochi che non si è mai fermato, neanche durante i più duri periodi degli ultimi anni, in particolare durante la Pandemia e dall'inzio della guerra in Ucraina, con l'aumento dell'inflazione e la crisi energetica.

Aumenti di capitale nel settore

Stando ai dati raccolti e analizzati da Growth Capital, i maggiori aumenti di capitale in Italia nel 2022 hanno interessato il settore alimentare, nello specifico il settore dell'agritech, e-grocery e foodtech.

In altri termini si sono registrati forti investimenti nel settore tecnologico legato all'intera filiera alimentare.

Uno degli investimenti più importanti dell'anno, risulta essere quello portato avanti da Planet Farms, che tra la fine del 2021 e febbraio 2022 ha raccolto oltre 30 milioni di euro. La raccolta di capitale è stata considerata ai tempi come il più grande "Series A investment round" nel mondo Food e Agritech in Europa.

La raccolta di capitale è stata condotta per dare supporto al "vertical farming" , che ha luogo nell'impianto di Cavenago Brianza, alle porte di Milano, ed ha permesso a Red Circle Investment e Nuova Energia Holding, di aumentare in maniera significativa la propria partecipazione in Planet Farms.

Food & Digital

Il settore alimentare si sta reinventando e rivoluzionando, l'innovazione tecnologica è ormai un elemento imprescindibile per il settore in tutta la filiera, in particolare nelle prime fasi di produzione.

XFarming Tecnologies è probabilmente uno dei protagonisti dell'innovazione tecnologica nel settore agroalimentare.

Ad agosto XFarming ha condotto investimenti, per circa 17 milioni, in riferimento alla sua piattaforma digitale finalizzata a supportare e semplificare il lavoro di aziende agricole, piattaforma utilizzata ad oggi da oltre 110 mila aziende agricole in tutto il tutto il mondo, aziende che operano su una superficie complessiva di 1,5 milioni di ettari.

L'investimento, che nel complesso supera i 20 milioni di euro, ha permesso ad Xfarming di sviluppare per la propria piattaforma un sofisticato sistema, forte di una propria Intelligenza Artificiale, in grado di semplificare e supportare il lavoro delle aziende agricole.

Acquisizioni nel settore Food

Il settore Food non è stato solo protagonista di grandi aumenti di capitale come nel caso di Planet Farm o di progetti innovativi, ma ha rappresentato anche un importante terreno di gioco per le banche di investimento e fondi speculativi che hanno visto nel settore una vera e propria miniera d'oro.

Nel solo 2022, tra gennaio a settembre, sono state più di diciassette le aziende operanti nel settore che hanno visto l'acquisizione di una parte dell'intero capitale da parte di banche di investimento, fondi o holding esterne.

Tra i protagonisti di questa stagione di investimenti vanno sicuramente citati Aksia, che tra la fine di luglio e inizio agosto, ha acquisito il 100% di Buona Compagnia Gourmet srl, il 30% di Di Marco Sel, e il 100% di Michelis Egidio srl.

Altri investimenti importanti sono stati condotti da JP Morgan che, a fine agosto, si è assicurata il pieno controllo del 100% del capitale di Pernigotti s.p.a.