Non sono stati tra i fondi più amati negli ultimi anni. E’ un universo eterogeneo che Morningstar ha classificato per aiutare gli investitori a scegliere. E per la prima volta, molti hanno ricevuto lo Star rating.

I fondi alternativi permettono ai piccoli investitori di esporsi a strategie simili a quelle degli hedge fund, anche se non dispongono di grandi patrimoni. Ne sono un esempio gli strumenti multistrategy, long/short o market neutral. E’ un mondo che si è rapidamente evoluto, così come sono cambiate le preferenze dei risparmiatori.

Negli ultimi anni, secondo le statistiche di Morningstar, i flussi verso le strategie alternative sono stati negativi, ma il 2021 ha visto alcuni timidi segnali di un ritorno di interesse. Questi strumenti pongono due sfide agli investitori:

Fare confronti tra strategie simili tra loro in un universo che spesso è assai eterogeneo.

Comprendere quali approcci mirano a minimizzare i tradizionali rischi di mercato, usando derivati, opzioni, vendita allo scoperto, ecc; e quali, con le stesse tecniche mantengono comunque una esposizione a questi pericoli.

Cosa sono i fondi alternativi

La definizione di Morningstar di fondi alternativi può venire in aiuto. Si tratta di strategie che mirano a “espandere, diversificare o eliminare i fattori di rischio dominanti presenti nei tradizionali indici di mercato, come quelli azionari, di credito o tassi di interesse. Possono focalizzarsi sulla preservazione del capitale, o sulla diversificazione di lungo termine, o su metodologie di rendimento aggiustato per il rischio avanzate, o su una combinazione di questi approcci. L’applicazione può essere su una o più asset class ed è previsto l’impiego di varie tecniche di investimento”.

Grazie alla nuova classificazione, molti fondi alternativi hanno ricevuto a maggio lo Star rating per la prima volta. Vediamo quali sono i migliori nelle categorie con più fondi in Europa.

I Multistrategy in euro

Tra i Multistrategy in euro, hanno conquistato per la prima volta cinque stelle Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund, Nordea 1 – Alpha 15 MA e LFIS Vision UCITS Perspective Strategy IS (rating al 30 aprile 2021). I fondi di questa categoria offrono agli investitori un’esposizione a due o più strategie alternative e tendono ad avere una bassa o modesta sensibilità all’andamento degli indici tradizionali.

Strategie di macro trading

Nella categoria Macro trading in euro, hanno il massimo del rating Morningstar quattro fondi che sono disponibili in Italia al retail. Si tratta Amundi Funds - Multi-Strategy Growth G, JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities, PGIM QMAW Keynes Systematic Absolute Return Fund EUR Hedged e PrivilEdge H2O High Conviction Bonds M EUR. Sono strategie che usano metodi sistematici o discrezionali per cercare opportunità di investimento, analizzando fattori come l’andamento dell’economia globale, le politiche governative, i tassi di interesse, l’inflazione o i trend di mercato. Possono puntare su diverse classi di attivi, tra cui le azioni, le obbligazioni, le valute e le materie prime e fanno largo uso di derivati. Hanno l’obiettivo di ottenere rendimenti non correlati con gli indici tradizionali su un intero ciclo, ma possono prendere posizioni lunghe o corte direzionali nel breve e avere un relativamente alto turnover di portafoglio.

Gli azionari market neutral

Nella categoria degli Azionari market neutral in euro, i fondi disponibili per gli investitori privati che hanno conquistato cinque stelle sono BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund D2 EUR Hedged, Candriam Absolute Return EquityMarket Neutral e Exane Pleiade Performance. Queste strategie mirano a beneficiare delle posizioni corte e lunghe sui titoli azionari e allo stesso tempo minimizzare il rischio sistematico creato dall'esposizione a fattori come il beta generale del mercato azionario, i settori, le diverse capitalizzazioni, gli stili di investimento o i paesi. Tendono ad avere una bassa sensibilità alle variazioni del mercato.

Di Sara Silano