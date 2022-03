Si torna a parlare di spread e di aumento del debito pubblico, nel 2022. Si tratta di un argomento che è fonte di preoccupazione soprattutto per gli investitori nei titoli di stato, ma che a livello economico può coinvolgere tutti. A causa della crisi economica e della pandemia, l'Italia è stata investita, e lo è tutt'oggi, da una forte inflazione, che causa aumenti di prezzo di molte materie prime essenziali, come la farina, ma anche dei carburanti e dell'energia elettrica. Vediamo cosa sta accadendo.

Le preoccupazioni che riguardano da vicino l'inflazione sono da ricondurre principalmente all'aumento di prezzo che ha investito molti prodotti d'uso comune, come ad esempio i carburanti, l'energia elettrica, il gas. Ma anche prodotti alimentari, in particolare derivati dalle farine, stanno subendo alcuni aumenti.

La situazione economica risulta compromessa da diversi fattori: da un lato l'inflazione seguita dalla pandemia, dall'altro lato le ultime dinamiche geopolitiche hanno fatto emergere alcune problematiche strutturali a cui l'Italia si trova a far fronte, tra cui la mancanza di gas ed energia per l'autosufficienza. Entrambi questi beni sono infatti prevalentemente importati dall'estero, in particolare dalla Russia.

Nell'ultimo periodo però le preoccupazioni riguardano anche il debito pubblico e lo spread, come riporta un articolo recente di Ilsole24ore.com:

"L’andamento dello spread è tornato a preoccupare l’Italia, con il differenziale Btp-Bund oscillante attorno ai 150 punti, ai massimi da luglio 2020. Complici sono le condizioni di indebitamento del nostro Paese."

Il debito pubblico italiano è infatti ancora in salita, e attualmente è intorno al 150% del PIL italiano, ovvero del Prodotto Interno Lordo. Il debito pubblico pesa in Italia da ormai diversi anni, ma gli ultimi avvenimenti hanno peggiorato questa situazione. Per gli investitori potrebbe essere sempre più rischioso investire nei titoli di stato, e per l'Italia il debito pubblico continua in questo periodo a salire. Ecco di cosa si tratta, nell'articolo.

Cos'è lo spread e perché preoccupa

Lo spread, per chi non lo conoscesse, è di fatto un dato finanziario che mette a confronto il rendimento tra una obbligazione e un'altra. Di fatto le obbligazioni, come i titoli di stato, sono emesse dallo stato quando ha la necessità di denaro, per coprire ad esempio in parte il debito pubblico.

Per sapere con esattezza cos'è lo spread è consigliata la visione di un video del canale Youtube "Te lo spiego", che tratta diversi argomenti tramite video animati, per facilitarne la comprensione:

In breve lo stato propone dei titoli di debito con alcuni interessi, che consistono nel guadagno degli investitori. Si parla di BTP quando si fa riferimento ai titoli di stato italiani. Gli investitori interessati ad acquistare titoli di stato sono banche, istituzioni, o anche cittadini privati.

Il prezzo viene stabilito in base all'incontro tra la domanda e l'offerta, e più il rendimento del titolo di stato risulta alto, più è rischioso. In pratica tutto si basa sulla fiducia degli investitori su un determinato stato: quando questa viene a mancare, diminuiscono gli investimenti su quello stato.

Lo spread, come spiega anche il video, è il confronto tra due titoli di stato: uno rischioso ed uno affidabile. Lo spread è preoccupante nel momento in cui gli investitori vendono molti titoli italiani perché rischiosi. In particolare i titoli di stato italiani vengono paragonati a quelli della Germania, chiamati BUND. La differenza tra i titoli è preoccupante quando lo spread aumenta di molto.

Nell'ultimo periodo si parla ancora di spread perché il valore sale ulteriormente di fronte agli ultimi eventi: dall'inflazione alla situazione geopolitica che coinvolge Russia e Ucraina, e l'Italia potrebbe non essere vista come affidabile nella restituzione dei debiti agli investitori. Per questo motivo lo stato propone rendimenti maggiori proprio per gli investitori, ma indebitandosi ulteriormente.

Debito pubblico e spread nel 2022

Nella dinamica vista prima che influenza i titoli di stato e lo spread, è importante anche sottolineare il ruolo del debito pubblico: nell'ultimo periodo anche questo dato sta aumentando notevolmente. Da un lato infatti lo stato ha introdotto numerosi sostegni e bonus in denaro ai cittadini e alle famiglie italiane, per affrontare l'emergenza sanitaria.

Si tratta di erogazioni di denaro sufficienti a far aumentare il debito pubblico. Dall'altro lato ha aumentato anche gli aiuti per le imprese, soprattutto per i settori che sono stati investiti dalle maggiori difficoltà economiche a causa della pandemia, per cui sono stati introdotti bonus come contributi a fondo perduto, crediti di imposta, e sostegni aggiuntivi come gli sgravi contributivi.

Il debito pubblico è aumentato negli ultimi anni con l'arrivo dell'emergenza sanitaria, ma anche per l'inflazione e più recentemente con l'instabilità delle dinamiche geopolitiche. La crescita economica prospettata per tutto il 2022 dovrebbe essere un cuscinetto per il debito pubblico italiano, tuttavia il governo si dice preoccupato soprattutto a causa dello spread.

Tuttavia sembra che al momento gli investitori non abbiano scelto la via della vendita dei titoli italiani, e questo vuol dire che c'è ancora fiducia a proposito della possibilità dello stato di restituire questi debiti. La situazione che si è creata tra Russia e Ucraina tuttavia ha sconvolto l'economia mondiale, e sicuramente avrà conseguenze che si potranno vedere anche sul lungo termine.

Debito pubblico e piano europeo PEPP

Non tutti sanno che con l'arrivo dell'emergenza sanitaria, oltre agli aiuti che i singoli stati hanno proposto per tenere a galla l'economia, l'Europa ha anche stabilito un piano apposito per garantire un piano di acquisto per i mercati finanziari. Si tratta di un piano che ha coinvolto anche l'Italia, che però attualmente si trova al suo termine.

Il piano PEPP dispone che la Banca Centrale Europea acquisti diverse attività nel mercato finanziario europeo, e un'azione di questo tipo va a ridurre il debito dei cittadini e dei governi, come spiega Ecb.europa.eu:

"Con il PEPP la BCE può acquistare vari tipi di attività sui mercati finanziari. I prezzi di quelle attività salgono e, di conseguenza, i tassi di interesse di mercato scendono. Tutto questo sostiene l’economia perché riduce il costo del debito per le persone, le imprese e i governi."

Si tratta quindi di un intervento straordinario, portato avanti soprattutto per contrastare le conseguenze economiche dell'arrivo dell'emergenza sanitaria e della pandemia in Europa. Questo intervento è stato una sorta di cuscinetto per evitare una crisi finanziaria europea generale, tuttavia al momento alcuni temono il termine di questo piano, previsto nell'attuale periodo.

Da marzo infatti gli acquisti effettuati dalla BCE saranno gradualmente ridotti, alla luce dell'allentamento dell'emergenza sanitaria in Europa. Tuttavia questo è uno dei fattori che al momento preoccupa il sistema economico e finanziario italiano.

Spread in salita: cosa significa nella pratica

I titoli di stato italiani potrebbero perdere di affidabilità nel prossimo periodo, e nel frattempo il debito pubblico potrebbe ancora salire. Stando a queste previsioni, è possibile che lo stato intervenga con altri metodi per stabilizzare il debito pubblico, anche se nel frattempo si parla solamente di ipotesi: nuove imposte ai cittadini, oppure con lo stop dell'erogazione di bonus e sostegni.

Questo punto sembra maggiormente probabile, anche se si vanno ad analizzare le ultime decisioni prese dal governo che riguardano gli interventi per l'energia. Con il Decreto Energia infatti lo stato va ad intervenire nuovamente per sostenere le imprese a rischio, soprattutto quelle energivore, di fronte agli aumenti di prezzo delle materie prime.

Tuttavia sta intervenendo tramite crediti di imposta sulle spese, per quanto riguarda le imprese, mentre per i cittadini ha destinato una proroga del bonus sociale per limitare gli aumenti in bolletta ai cittadini più poveri. Tuttavia non si è deciso per un nuovo scostamento di bilancio, per cui si presuppone che la volontà sia quella di risparmiare e evitare nuovo debito pubblico per interventi di tipo straordinario.

Tuttavia al momento, anche se l'economia è in ripresa, le difficoltà economiche sono ancora molte, per cittadini, aziende e lavoratori italiani. In particolare a rischiare di danneggiare la ripresa sono proprio gli aumenti di prezzo delle materie prime, che coinvolgono prodotti alimentari, carburanti, gas e energia elettrica.

In quest'ottica si aggiungono le incertezze dovute al rifornimento del gas, per cui il governo sta tentando la strada dell'autonomia energetica rispetto alla Russia, proponendo nuove forme di produzione interne al paese, come ad esempio l'uso dell'energia rinnovabile, o vecchie risorse come le centrali a carbone. Per i cittadini, i cambiamenti macroeconomici stanno comportando maggiori spese, che vanno a influire largamente sugli acquisti e i consumi.

Nuovi rincari: prezzo dei carburanti alle stelle

Il prezzo dei carburanti sta salendo ulteriormente fino ad arrivare a prezzi anche intorno ai 2 euro al litro per la benzina. I rincari non danno tregue né ai cittadini né ai lavoratori dell'autotrasporto, che si trovano impegnati in una spesa ingente per poter continuare a consegnare prodotti e merci.

Il problema si riversa a catena sui beni di consumo comune, perché i rincari arrivano fino al supermercato. Alimenti come la pasta, ma anche pane, farina, e altri prodotti stanno subendo gli stessi aumenti. E nel frattempo neanche le bollette di gas e luce tendono a diminuire.

Il caro prezzi dei carburanti ha coinvolto anche il metano, uno dei carburanti che in passato aveva garantito un maggiore risparmio agli automobilisti italiani. Il prezzo in questo caso è aumentato fino ad arrivare a 4 euro al kg, e l'economicità tradizionale di questo carburante è saltata.

Sul prezzo del carburante, va ricordato che influiscono anche le accise in Italia, ovvero le imposte applicate sul carburante, che arrivano anche al 57% rispetto al pieno di benzina. Al centro delle preoccupazioni che riguardano i prezzi dei carburanti, e del gas, vi è soprattutto la Russia, che nell'ultimo periodo viene sanzionata duramente dai paesi occidentali a causa delle vicende che coinvolgono l'Ucraina.

Non è ancora conosciuta la data da cui gli italiani potranno tirare un sospiro di sollievo e vedere scendere ulteriormente i prezzi, tuttavia si attendono nuove evoluzioni sia dell'attuale situazione geopolitica, sia dei prezzi che coinvolgono moltissimi prodotti.