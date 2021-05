Quali sono i temi chiave che secondo J.P.Morgan saranno fondamentali, nel futuro prossimo ed in quello anche più lontano, per la gestione patrimoniale? IL CEO del ramo d'azienda del risparmio gestito hparlato del futuro del settore, che si trova di fronte a scelte non facili ma, al contempo, chiaramente indicate sia dal mercato che dagli investitori stessi.

Avete mai sentito parlare di J.P.Morgan? Certo che sì, ma per molti questo nome è solo quello di una banca americana. Non molti sanno che la banca si chiama così dal nome del finanziere che la fondò, il magnate John Pierpont Morgan, appunto.

J. Pierpont Morgan sarebbe orgoglioso del fatto che molti dei principi storici dell'industria della gestione patrimoniale formano ancora le fondamenta di come il denaro viene gestito nei tempi moderni.

Il primo fondo d'investimento di J.P. Morgan, infatti, fu avviato alla fine del 1800 per servire i finanzieri britannici che desideravano investire negli emergenti Stati Uniti d'America.

Il track record di 150 anni del fondo è una testimonianza del principio fondatore del settore della gestione patrimoniale: mentre il mondo può cambiare, il desiderio dei clienti per la competenza di investimento e il servizio personalizzato non cambierà.

Con questo in mente, ecco i temi chiave che secondo la banca statunitense saranno fondamentali, nel futuro prossimo ed in quello anche più lontano, per l'industria del risparmio gestito e della gestione patrimoniale.

Il prezzo di prodotti e servizi

Da quando siamo entrati nell'industria della gestione patrimoniale, gli scettici hanno avvertito che la pressione delle commissioni distruggerà la redditività e allontanerà i migliori talenti dalla professione.

Le commissioni in ogni settore si comprimono fino ad un certo punto. Le aziende di successo del futuro prospereranno sia fornendo prodotti di base su scala per un costo vicino allo zero, sia offrendo approfondimenti ed esposizioni di difficile accesso che richiedono un premio. Questo settore deve sforzarsi di migliorare continuamente entrambe le estremità dello spettro.

La dimensione è una questione di sopravvivenza

Con la compressione dei prezzi, i pesanti controlli normativi e l'immensa spesa in dati, analisi e strumenti di gestione del rischio, le aziende hanno bisogno di un focus incessante sull'efficienza operativa, un quadro di controllo rigoroso e un processo di prioritizzazione disciplinato sugli investimenti per il futuro.

In questo contesto, la dimensione è la chiave. Le fusioni e le acquisizioni e l'esternalizzazione delle capacità sub-scala e non-core ai fornitori di servizi permetteranno alle aziende più piccole di rifocalizzare i loro sforzi sul loro bene più importante: il talento.

Consigliare attivamente i clienti

Se abbiamo imparato qualcosa dalla crisi del Covid-19, è la necessità di una buona consulenza in tempi volatili.

Durante questo periodo, migliaia di fondi gestiti attivamente (anche ETF) hanno superato le loro alternative passive in tutte le classi di attività e nei portafogli. Mentre i mercati possono essere efficienti, la selezione del gestore è fondamentale e i clienti hanno bisogno di una guida.

Il rendimento medio del settore di un portafoglio bilanciato negli ultimi due decenni è stato del 6,4% all'anno, mentre l'esperienza effettiva dell'investitore al dettaglio medio è stata solo del 2,9%, un forte promemoria di quanto sia critica la consulenza pratica.

Impatto e scopo

I gestori di portafoglio e gli analisti di ricerca sono diventati essenziali per gli investitori che cercano di avere un impatto nel mondo attraverso il loro patrimonio.

Più dell'80% dei CIO intervistati ha espresso l'intenzione di investire in aziende ambientalmente e socialmente consapevoli.

Analizzare i CEO e i loro team di gestione non significa più solo informarsi sulle loro competenze e visioni finanziarie e operative, ma anche sull'impatto che hanno sulle loro comunità e sul pianeta. La crescente domanda di aziende che guidano il cambiamento positivo creerà un ciclo virtuoso di asset allocation per il bene.

Personalizzazione del cliente

Gli investitori di oggi vogliono essere intenzionali, non passivi, negli investimenti. Si preoccupano delle tasse e vogliono sovrappesare le aziende che possono fare la differenza.

Vogliono evitare interi settori, o possedere attivamente e votare sui piani strategici di una società. Dare ai clienti la libertà di perseguire i loro obiettivi molto specifici in modo altamente personalizzato continuerà a guidare l'innovazione nel settore della gestione patrimoniale.

Redditi stabili e prevedibili

Milioni di investitori in tutto il mondo si sono affidati ai loro portafogli d'investimento come fonte stabile di reddito. Con gli individui che godono di una vita più lunga e di stili di vita più attivi, specialmente durante gli anni della pensione, i gestori patrimoniali devono adattare le loro strategie per fornire un flusso stabile e prevedibile di reddito ogni mese.

Sulla stessa linea, il risparmio deve iniziare in giovane età. Deve, obbligatoriamente. Oggi, meno del 40% delle persone ha abbastanza risparmi per pagare una spesa imprevista di 1.000 euro in contanti. È responsabilità collettiva del settore della gestione patrimoniale e del risparmio gestito educare e consigliare su ciò che è necessario per coprire tutti gli eventi e le pietre miliari della vita.

Capire la Cina

La pandemia ha evidenziato l'interconnettività del mondo e quanto sia importante la Cina per le catene di approvvigionamento e le nuove innovazioni.

In questo contesto, è irresponsabile essere un fiduciario del capitale del cliente e non avere una profonda comprensione di luoghi come la Cina.

È difficile immaginare di avere una vera comprensione delle forze competitive globali senza una conoscenza sul campo delle economie, culture e politiche dei mercati globali emergenti.

Ci sono gestori che hanno 100 anni di presenza sul terreno in Cina (J.P. Morgan è proprio uno di questi, ma non ce ne sono di italiani, purtroppo) e che sono pronti a diventare il primo asset manager straniero ad acquisire la piena proprietà di un gestore di fondi cinese, in attesa di approvazione normativa.

Questo tipo di impegno contribuirà enormemente ad una migliore rete di ricerca globale, focalizzata non solo a far crescere il gestore, ma anche il patrimonio del cliente, offrendogli alternative sempre più valide ed innovative.

La tecnologia guida tutto

Per adattarsi alla velocità del progresso e del cambiamento, la tecnologia sta fornendo al settore del risparmio gestito accesso, velocità e agilità come mai prima d'ora.

Devono essere lungimiranti e avere la capacità di essere dei "disruptor". Partnership agili e collaborative tra i tecnologi e le loro aziende guideranno l'innovazione e la velocità di mercato a un ritmo esponenziale.

Accesso facilitato agli investitori

Con un'impronta globale e una suite sempre più completa di veicoli d'investimento, i gestori patrimoniali devono continuare a concentrarsi per consentire agli investitori che investono per la prima volta di investire in aree precedentemente inaccessibili.

Stanno cercando e trovando il modo di fornire più opportunità, più scelta e più potere alle persone.

Gli investimenti una volta disponibili solo per i più grandi investitori del mondo sono ora accessibili all'investitore quotidiano. La democratizzazione dei mercati dovrebbe creare risultati migliori per gli investitori di tutte le dimensioni.

Una nuova flessibilità

L'industria della gestione patrimoniale si è adattata senza problemi a uno scenario di lavoro da casa che prima era inimmaginabile.

Come tale, una maggiore flessibilità amplierà i pool di talenti e dovrebbe promuovere una maggiore diversità. Pur non perdendo mai la natura di apprendistato del business del risparmio gestito, essi dovrebbero continuare a trovare nuovi modi di lavorare insieme per generare un successo ancora maggiore.

Nei prossimi anni, i vincitori del settore rimarranno ossessionati dalle loro responsabilità fiduciarie. Come amministratori del capitale, la capacità di sfruttare la tecnologia e la scala per offrire la stessa straordinaria esperienza ad ogni investitore, che abbia 100 euro o 100 milioni di euro, è ora a portata di mano.

Investire sul settore della gestione patrimoniale

Come sempre, si può investire direttamente sulle azioni delle società direttamente coinvolte nel risparmio gestito, che sono presenti su tutti i mercati avanzati, ed anche su quelli moderni. Grandi banche con rami d'azienda nel settore, come J.P.Morgan o UBS o Credit Agricole, ma anche piccole realtà come l'SGR italiana Azimut, od altre corrispettive.

Chi volesse, può rivolgersi anche a prodotti finanziari come fondi ed ETF, che naturalmente consentono di esporsi sul settore sia a livello globale che di mercati più locali.

Per un'esposizione globale, ci sono ben 4 ETF che consentono di investire sul settore finanziario, che include l'asset management. Si tratta di Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C, SPDR MSCI World Financials UCITS ETF, Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) e Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR (C). Nell'ultimo anno solare, questi prodotti hanno guadagnato tutti intorno al 57%.

Ma c'è anche un altro modo, ed è quello di esporsi al settore attraverso opportune strategie di investimento, lasciando che siano proprio i gestori a fare il lavoro "sporco". Di seguito elenchiamo alcuni di questi prodotti.

Per esempio iShares Core Aggressive Allocation ETF, che è un "fondo di fondi" di tutta la famiglia iShares. Utilizza una piccola lista di sette fondi iShares per costruire il suo portafoglio. L'allocazione è leggermente più aggressiva della media - nel caso in cui non l'abbiate capito dal nome (ironizziamo, ovviamente).

In particolare, questo fondo dà la priorità all'allocazione dei fondi indicizzati S&P, con quasi il 40% delle partecipazioni solo in quest'area, seguita da vicino dal 30% di esposizione internazionale tramite l'iShares Core MSCI International Developed Markets ETF.

Altra scelta è SPDR SSGA Global Allocation ETF. Anch'esso è un elenco di "greatest hits" dei migliori fondi di questo importante fornitore di ETF. Ma la lista è più profonda, con 22 partecipazioni totali. La posizione più grande è l'iconico SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), ma questo costituisce poco meno del 20% del portafoglio totale.

E l'insieme più profondo di partecipazioni permette all'ETF di includere partecipazioni più sofisticate, come un fondo di investimento immobiliare o un fondo obbligazionario spazzatura, così come gli ETF internazionali convenzionali o le obbligazioni societarie. Tutto sommato, è una partecipazione a tutto tondo.

Infine, c'è una scelta particolare come il Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF. Se non vi piace particolarmente l'idea di un grande fornitore di ETF che riconfeziona i suoi vari fondi per voi, allora Gadsden offre una strategia di investimento globale e diversificata attraverso questo fondo, che sceglie tra ciò che vede come le migliori opportunità.

Al momento, questo include circa il 15% del fondo in un fondo obbligazionario Vanguard Treasury e un altro 10% in un fondo obbligazionario protetto dall'inflazione, di iShares, come partecipazioni principali. C'è anche un sacco di azioni americane, dei mercati sviluppati e anche dei mercati emergenti. Potreste non ottenere lo stesso riconoscimento del nome dei fondi di fondi più grandi, ma Gadsden ha più flessibilità per perseguire ciò che vede come le migliori opzioni al momento.