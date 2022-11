TIM spinge l'acceleratore e il titolo in borsa vola in vista di una possibile OPA, parziale o totalitaria finalizzata al delisting del titolo. Nei prossimi giorni si terrà un vertice Telecom Italia tra i vertici di CDP e Vivendi, per decidere il futuro della compagnia.

Il futuro di Telecom Italia spa è ancora tutto da decidere e tra le varie opzioni sul tavolo sembra figurare un offerta pubblica per un'acquisizione parziale della compagnia da parte di Cassa depositi e prestiti.

Interesse del governo per Telecom Italia spa

Già in campagna elettorale diversi esponenti del centro destra avevano avanzato l'ipotesi di una proposta di acquisizione da parte di Cdp per Telecom Italia, proposta che inizialmente vedeva l'idea di un acquisizione strategica dell'intero capitale azionario ed un successivo recupero di capitale attraverso la liquidazione di alcune controllate e la cessione di servizi, che negli ultimi giorni è evoluta nella direzione di un'acquisizione parziale della compagnia.

Il titolo in borsa

Le varie voci sulla possibile OPA di CDP per l'acquisizione di Telecom Italia spa, parziale, totale o collettiva che sia, ha fatto volare, negli ultimi giorni, il valore azionario di Telecom Italia che nella giornata di lunedì 7 novembre ha visto una chiusura in positivo di oltre il 10,65% rispetto alla chiusura precedente, portando il titolo sopra i 0,24€.

Voci sull'OPA

In attesa di conoscere il futuro di Telecom Italia, secondo le ultime notizie trapelate, sembrerebbe essere in programma un vertice tra Cassa Depositi e Prestiti, Telecom Italia e Vivendi, calendarizzato tra giovedì 10 e venerdì 11 novembre.

Protagonisti degli eventuali negoziati per l'OPA su Telecom Italia sono Cdp e il gruppo francese Vivendi, attualmente azionista di maggioranza di Telecom Italia.

I negoziati sull'OPA non riguarderebbero il valore di acquisto delle azioni, poiché questo è predefinito dal TUF, nello specifico l'articolo 106, per cui, non avendo i due azionisti acquisito azioni negli ultimi 12 mesi, il prezzo dell'OPA sarebbe pari alla media degli ultimi 12 mesi, ovvero 0,30€ per azione, con una maggiorazione quindi del 25% rispetto al prezzo attuale delle azioni telecom.

Ciò che non è però chiaro, e che verrà presumibilmente reso noto nelle prossime settimane, è la portata dell'OPA, nello specifico, se si tratterà di un'OPA parziale, totalitaria o collettiva, e se l'acquisizione porterà o meno al delisting del titolo.

Un’OPA parziale

L'ipotesi più gettonata sembra essere quella di un'OPA parziale, che consentirebbe a cdp di controllare l'assemblea degli azionisti, con una spesa minima, in questo scenario verrebbe evitato il delisting del titolo.

Questa operazione tuttavia comporta una serie di problematiche, tra cui, il più importante è il rischio di esclusione degli azionisti di minoranza in caso di cessione degli asset retail e di Tim Brasil, esclusioni che potrebbe provocare gravi ripercussioni sul titolo stesso in borsa facendo precipitare il suo valore.

Un'OPA totalitaria

Per molti analisti la via maestra è quella di un OPA totalitaria finalizzata al delisting, in funzione del break-up e della dismissione degli asset retail e di Tim Brasil.

Vi sono però molti dubbi sulla modalità con cui avverrà questo ipotetico delisting, e se, CdP sarà protagonista indiscusso dell'OPA o se si avvarrà di eventuali partner come KKR, Macquarie e la stessa Vivendi.

L'unica informazione certa che al momeno si ha sulla possibile OPA è il suo prezzo di acquisto, ovvero, 0,30€ per azione.