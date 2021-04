Che in realtà non appare tale se si considerano vari fattori, a cominciare dal rating AAA+ nel settore del lusso. Confronto di posizioni fra chi ritiene lo yield allo 0,48% troppo modesto e chi la vede in maniera diversa.

Si stima che la Ferrari abbia un margine operativo di oltre 80.000 euro per ogni vettura prodotta. Si calcola che i modelli più prestigiosi del Cavallino registrino un incremento di valore dal 10 a oltre il 20% ogni anno e che perfino nei periodi di crisi dell’economia il trend non cambi. Può quindi apparire microscopico il “dividend yield” dell’azione Ferrari, che ha staccato la settimana scorsa 0,867 euro, con pagamento il 5 maggio prossimo: si attesta infatti allo 0,48%, calcolandolo in base alla quotazione di chiusura di ieri. Fra l’altro l’utile distribuito è sceso rispetto ai due anni precedenti, quando furono versati 1,03 euro nel 2019 e 1,13 euro nel 2020. È pur vero che non dovrebbe essere l’importo di per se stesso a interessare gli azionisti di Maranello quanto l’ottenimento di una rendita da un’attività industriale d’eccellenza mondiale. Si può davvero ragionare così? Sul tema il confronto è aperto.

Contenti e scontenti

Ormai si guarda in prospettiva futura, cioè fra un anno, ma intanto la discussione attorno alla remunerazione del titolo si è accesa. I fautori della politica piuttosto tirata in termini di dividendi della Ferrari osservano che ciò consente di contenere il debito netto del gruppo, pari a 543 milioni di euro rispetto ai 337 milioni del 2019. Si consideri poi che la pandemia ha avuto effetti negativi abbastanza pesanti in termini di ricavi (-8,9%), a causa anche della sospensione della produzione per sette settimane, di un calo delle sponsorizzazioni, delle difficoltà in Formula 1 e della chiusura per molti mesi di musei e parchi a temi. I critici invece utilizzano i numeri comunicati dal gruppo per dimostrare quanto la società modenese sia avara. L’utile netto per azione nel 2020 è risultato di 3,29 euro contro i 3,73 del 2019 e darebbe spazio a una maggiore prodigalità in termini di dividendi. Numeri alla mano si osserva poi che il cosiddetto “trailing annual dividend yield”, cioè quello finale riferito a 12 mesi, è attualmente sui valori più bassi contro un massimo storico all’1,25% e uno medio allo 0,69%. Pur considerando tutte le impegnative variabili dovute al Covid, lo yield appare modesto, specialmente se rapportato a quelli di molte altre stock del settore automobilistico.

Confronto corretto?

In realtà – e lo si sa da tempo – Ferrari appartiene al brand del lusso, con un valore stimato in circa 8,2 miliardi di euro e un rating AAA+. È il più forte al mondo, in base a ricerche effettuate da specialisti del marketing. L’azione può essere quindi assimilata a quello che è il Bund in ambito obbligazionario. Quando si ha a che fare con simili campioni non si può certo pretendere di ottenere anche rendimenti elevati. Inoltre il lusso non paga! Le leader mondiali riconoscono infatti lo 0,43% nel caso di Hermes e lo 0,96% in quello di LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Considerando poi i forti investimenti in tecnologia nel comparto auto e le sfide in Formula 1, il risultato di Ferrari appare adeguato. Inoltre non è allo yield che occorre guardare ma alle prospettive di crescita della quotazione in Borsa. La prossima (e forse imminente) nomina del nuovo Ceo, un uomo con competenze soprattutto tecnologiche, il lancio di molti inediti modelli e l’esordio da giugno nel settore della moda potrebbero costituire benzina per un titolo resiliente, come dimostra l’andamento dell’ultimo anno. Non dimenticando la Formula 1 e il ritorno dal 2023 a Le Mans, una sfida da prima pagina sui media di tutto il mondo. Quello yield quindi allo 0,48% appare sì una piccola ricompensa ma ha un valore più simbolico che economico. Essere azionisti della Ferrari è dopo tutto una questione anche di cuore e di orgoglio oltre che di portafoglio.