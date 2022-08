Le personalità più romantiche non vedono l'ora che arrivi la notte di San Lorenzo con le sue meravigliose stelle cadenti, per esprimere i loro desideri più preziosi, quelle dall'animo più pragmatico invece si preparano con il naso all'insù per osservare il meraviglioso spettacolo offerto dallo spazio.

A prescindere dalle personalità che sentiamo più nostre il 10 agosto saremo tutti con lo sguardo rivolto verso il cielo. Ecco allora come avvistare le stelle cadenti.

Perché la notte delle stelle cadenti è dedicata a San Lorenzo, la tradizione

Per segnare questo appuntamento sul calendario è stato scelto proprio San Lorenzo perché è il santo martire che secondo la tradizione cristiana morì arso vivo sulla graticola. C'è chi associa le stelle cadenti alle sue lacrime e chi invece ai tizzoni infuocati del rogo.

Secondo gli storici e gli studiosi più esperti però, la tradizione di osservare le stelle cadenti risalirebbe addirittura all'epoca degli antichi romani, che associavano questi particolari astri al dio Priamo e affidavano a lui la speranza di campi più fertili per i loro raccolti.

Molte delle tradizioni più antiche infatti, come la barca di San Pietro o l'acqua di San Giovanni, hanno in comune in particolare due cose: sono state riprese poi dalla religione cristiana e in origine celebravano la fertilità, della terra o dell'uomo inteso come essere umano.

Per osservare le stelle cadenti viene indicata la data del 10 agosto, ma in realtà questo fenomeno si può estendere anche fino al 12 del mese.

Cosa succede nello spazio a livello scientifico

Credenze e leggende a parte, quello delle stelle cadenti è un vero e proprio fenomeno che riguarda lo spazio sopra le nostre teste. Nel periodo che secondo la suddivisione del tempo "terrestre" è segnato tra il 10 e il 12 agosto l'orbita del Pianeta Terra incrocia quella delle Perseidi.

Si tratta di un insieme di meteoriti, un vero e proprio sciame, che ha origine dalla cometa periodica Swift-Tuttle che appartiene alla stessa famiglia della più famosa e brillante cometa di Halley il cui ultimo passaggio noto è stato nel 1986.

Il nome delle Perseidi, come quelli dati a molti altri corpi celesti, arrivano dalla mitologia greca e si riferiscono ai figli di Perseo, proprio per la loro origine (da un corpo più grande) che sembra arrivare dalla costellazione di Perseo.

Come vedere le stelle cadenti, i consigli su come prepararsi al meglio

Per avere una maggior possibilità di vedere le stelle cadenti, come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, dobbiamo conoscere la posizione della costellazione di Perseo, ovvero verso nord-est. Il cielo poi, deve essere quanto più sereno possibile.

Questo punto è fondamentale: bisogna recarsi in luoghi bui, magari campi o grandi prati, lontani il più possibile da qualsiasi luce artificiale e anche la luna non dovrà essere troppo luminosa. Ancora meglio poi, se sarete muniti di un buon obiettivo o di un telescopio.

Una volta che vi sarete posizionati come indicato, non vi resterà altro da fare che aspettare con molta pazienza e con tutta la vostra attenzione rivolta alla volta celeste.