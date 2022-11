San Martino decorre come ogni anno l’11 Novembre secondo la tradizione cristiana cattolica. Ad ogni modo, in questa giornata si celebra anche una strana ricorrenza. Stiamo parlando della festa dedicata ai single e alle persone tradite dal/la proprio/a partner.

È indubbiamente una celebrazione che affonda le radici nella tradizione popolare, ma scopriamo il vero significato dietro questa ricorrenza.

Perché l’11 Novembre è il giorno dei cornuti in Italia

Secondo una leggenda popolare, la festa dei cornuti è legata alle fiere del bestiame. Molti animali sono dotati di corna, come ad esempio, il maschio della capra e della pecora, e vengono chiamati becchi. Da qui il termine festa dei becchi, come viene comunemente chiamata questa festività. Gli uomini partecipavano alle fiere lasciando le mogli a casa e abbandonandosi ai piaceri della carne.

C’è anche un’altra leggenda secondo cui l’origine di questa festa risale al capodanno celtico che termina proprio in prossimità del 11 Novembre e portava con sé feste, balli e canti. Anche in questo caso, risulta un collegamento con il corno potorio, cioè un corno di un bovino usato come recipiente per l’acqua.

Le celebrazioni in Italia

In Abruzzo a San Valentino in Abruzzo Civitale questa ricorrenza si celebra con la processione dei cornuti, in cui gli uomini del paese sfilano per le strade della città. In altre regioni italiane San Martino è legata alla tradizione del vino, visto che coincide con il periodo della sua maturazione. Via libera, quindi, a dolcetti, biscotti e torroni che vengono preparati per tradizione apposta per questo evento.

Insomma, che le ragioni siano vere o facete, la festa di San Martino porta con sé un’usanza millenaria di celebrazioni in tutta Italia che vanno avanti da secoli instillate ormai nella nostra cultura. Solitamente in questo periodo ci sono numerose sagre che accompagnano questa festività che hanno per protagonisti i cibi tipici dell'autunno, come le castagne, le noci, la zucca, il vino e il tartufo, preparati nei piatti della tradizione locale sia in versione dolce sia in versione salata.

