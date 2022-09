Il devastante attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 è un evento che ha sconvolto il mondo intero, e molti sono i film che ne ricostruiscono le drammatiche ore. Eccone sette da non perdere per ricordare il tragico evento.

Sono passati più di vent’anni, ma il fumo che si alzava dalle Torri Gemelle e che si è sprigionato subito dopo il crollo rimane un momento impossibile da dimenticare, sia per chi quelle immagini le ha viste in diretta, con la differita dei fusi orari di tutto il mondo, sia per chi è nato dopo.

L’11 settembre è una data che evoca le telefonate disperate al 911 delle persone intrappolate negli edifici, i salti nel vuoto di chi credeva di avere più speranza commettendo un gesto tanto estremo, dello sforzo inumano delle forze dell’ordine per rinvenire dalle macerie i corpi senza vita, a cui è stato possibile restituire un volto e una degna sepoltura.

Molti registi sono tornati sul luogo dell’accaduto, volendo ridare vita a quei tragici momenti e le decisioni controverse dopo l’attentato, usando la finzione per fare chiarezza su una verità tragica e ancora poco chiara. Ecco 7 film imperdibili sull’11 settembre.

11 Settembre 2001 (2002, collettivo di registi)

Esattamente un anno dopo l’attentato, un gruppo di registi realizzò un film di 11 episodi in altrettanti paesi nel giorno dell’attentato. Ogni protagonista vive l’evento tragico in modo diverso, collegandolo alle vicende personali o alla storia della sua nazione.

World Trade Center (2006, Oliver Stone)

Pellicola del regista Oliver Stone che dirige Nicholas Cage nel ruolo di un agente della polizia portuale di New York, e dei suoi uomini, che, nel tentativo di entrare in una delle Torri per salvare le persone intrappolate, furono travolti dal crollo dell’edificio e sepolti dalle macerie per diverse ore. Un film letteralmente soffocante.

United 93 (2006, Paul Greengrass)

La ricostruzione del dirottamento dell’aereo United 93, l’unico che mancò l’obiettivo dei terroristi, grazie al coraggio e alla ribellione dei passeggeri che riuscirono ad evitare lo schianto contro la Casa Bianca. Alta tensione e una nota d’amarezza per un atto eroico che ha non ha risparmiato la vita di 40 persone.

Fahrenheit 9/11 (2004, Michael Moore)

Le conseguenze dell’11 settembre e l’opaca dell’amministrazione Bush denunciate in questo documentario del regista e attivista Michael Moore. Sul banco degli imputati, oltre al presidente americano, i ministri e i capi dell’esercito che scelsero di invadere l’Afghanistan e l’Iraq, senza che però si trovassero né Osama Bin Laden, la mente criminale degli attentati, né le armi chimiche che giustificarono le due guerre.

La 25a Ora (2003, Spike Lee)

Un uomo (Edward Norton), condannato per possesso e spaccio di droga, trascorre la sua ultima giornata da cittadino libero in una New York spettrale ancora traumatizzata dall’11 settembre. Lo stato d’animo del protagonista è lo specchio della Grande Mela, dove nei cantieri dove un tempo c’era il World Trade Center operai e ruspe lavorano instancabilmente per rimarginare una ferita indelebile.

Vice (2018, Adam McKay)

Adam McKay dirige un irriconoscibile Christian Bale nei panni dell’uomo in penombra della Casa Bianca, vera eminenza grigia del presidente Bush, il suo vice Dick Cheney. La parabola di un personaggio ambizioso, che ha pianificato la guerra in Afghanistan e in Iraq, metafora (forse) di un America cinica e disposta a tutto pur di raggiungere i più alti vertici del potere. Un degno predecessore di Frank Underwood, il protagonista della serie televisiva House of Cards interpretato da Kevin Spacey.

Zero Dark Thirty (Kathryn Bigelow, 2012)

Titolo che, nel gergo militare, indica la mezzanotte e mezza, ora in cui, il 1° maggio 2011, scattò l’operazione militare che portò all’uccisione di Osama Bin Laden. Diretto dalla regista premio Oscar Kathryn Bigelow, con protagonista Jessica Chastain, nel ruolo di un’agente della CIA inviata in Pakistan, luogo in cui si nascondeva il terrorista saudita.

