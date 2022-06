"7 ore per farti innamorare" è un film del 2020 con cui Giampaolo Morelli, alla direzione, si diverte a mischiare i toni allegri del genere della commedia con quelli più "rosa" del genere romantico. Protagonista della pellicola è l'eclettica e bellissima Serena Rossi, ma scopriamo qualcosa sulla trama e qualche curiosità.

"7 ore per farti innamorare", la trama del film con protagonista Serena Rossi

In "7 ore per farti innamorare" la protagonista è Valeria, una donna risoluta e dalla personalità molto forte e però, appare essere molto disillusa nei confronti dell'amore. Di professione insegna agli uomini single come rimorchiare svelando i segreti dell'arte della seduzione.

Valeria è fermamente convinta che le relazioni si basino principalmente sull'attrazione, almeno fino a quando conosce Giulio, giornalista di economia che a un passo dalle nozze è stato lasciato da Giorgia, innamorata del suo capo.

Colpito nel profondo nelle sue certezze, lui che da sempre è fermamente convinto che in amore non si possano attuare strategie, si rivolge proprio a Valeria con l'intenzione di conquistare ad ogni costo la sua ex fidanzata. La trama del film, come avrete capito, gira tutta attorno ad una domanda sull'amore: insieme di regole da imparare ed attuare o mistero imperscrutabile?

Il cast

Come abbiamo già detto all'inizio dell'articolo, a prestare il volto a Valeria, protagonista di "7 ore per farti innamorare", è Serena Rossi. Accanto a lei nel cast c'è proprio Giampaolo Morelli, che oltre a dirigere il film interpreta anche Giulio, il giornalista che si rivolgerà a Valeria per riconquistare l'ex fidanzata Giorgia, interpretata invece da Diana Del Bufalo.

Fanno parte del cast anche Massimiliano Gallo, Gianni Ferreri, Fabio Balsamo, Gigio Morra, Salvatore Misticone, Andrea Di Maria, Peppe Iodice, Raiz, Antonia Truppo, Vincenzo Salemme, Cinzia Mirabella e Diletta Leotta.

Tutte le curiosità attorno al film

Con questo film Giampaolo Morelli segna il suo debutto alla regia, per la prima volta l'attore non è solo davanti all'occhio della cinepresa, ma è anche dietro di questa a dirigere sé stesso e gli altri attori. Il suo comunque, non è un volto nuovo agli appassionati del cinema italiano.

Morelli infatti è uno degli attori preferiti dei Manetti Bros, gli stessi che hanno portato "Diabolik" al Festival del Cinema di Venezia 2022. Giampaolo Morelli infatti, per i Manetti Bros è stato anche "L'ispettore Coliandro" nella celebre serie tv.

Il modello su cui si basa il film è quello più classico delle commedie romantiche in cui il protagonista e i personaggi attorno a lui, partendo da un punto iniziale in cui sembrano fermamente convinti delle loro idee attraverso determinati eventi affrontano un viaggio metaforico verso una consapevolezza maggiore di sé stessi e dei propri sentimenti.

Un'idea non del tutto nuova si potrebbe dire, ma che come primo debutto può essere sicuramente una scelta azzeccata per iniziare, come si suol dire, a "tastare il terreno" senza rischiare di sbagliare.