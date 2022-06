Con la sua "A casa tutti bene: la serie", Gabriele Muccino ha saputo rivoluzionare in modo eccellente il suo omonimo film prodotto e proiettato al cinema nel 2018. Ecco la trama, i personaggi e qualche curiosità.

Se c’è una cosa in cui Gabriele Muccino si rivela puntualmente vincente è raccontare una storia emozionando il pubblico. E anche stavolta, nonostante il passaggio dal cinema alla tv per la prima volta nella sua carriera internazionale, non ha assolutamente deluso i telespettatori.

Partendo da un suo film di successo del 2018, “A casa tutti bene”, e scegliendo cosa mantenere, variare o rivoluzionare, Muccino ha dato vita a una serie tv prodotta da Sky Original che presenta stesso titolo, stessa trama e stessi personaggi ma gioca con eventi e peculiarità dei protagonisti, ampliando la narrazione e tenendo il pubblico incollato allo schermo.

Dal set cinematografico alle serie tv

Muccino vince anche in tv: sperimentando con un mezzo a lui del tutto nuovo, è riuscito a valorizzarlo e a prenderne tutto il meglio. Il racconto originale rimane invariato ma si arricchisce con nuove location tipiche della città di Roma, primo tra tutti il Ristorante San Pietro che, nella serie tv, diventa praticamente il fulcro dell'intera trama.

La trama

La serie “A casa tutti bene” narra, così come il film precedente, la storia di una famiglia composta dai rami Ristuccia e Mariani, entrambi appartenenti all’alta borghesia romana. La scena iniziale vede tutti i protagonisti riuniti al Ristorante San Pietro, appunto, in occasione del compleanno del patriarca dei Ristuccia, Pietro. Ben presto, però, quella che doveva essere una festa si trasforma in una giornata completamente dedicata a rancori irrisolti e segreti mai svelati. La tensione sale, si fa sempre più alta, fino a culminare nella morte di Pietro a seguito di un infarto.

Con la sua morte, verrà aperto un testamento che, anziché unire le due famiglie, contribuirà ad aumentarne i disguidi, le discussioni e le incomprensioni. Nel corso delle puntate, inoltre, verranno a galla segreti tenuti nascosti e si creeranno situazioni a dir poco imbarazzanti che, alla fine, potrebbro compromettere anche la situazione economica di tutti i membri.

L’aspetto tanto esasperante, quanto divertente risiede nel mostrare alla piena luce del sole antipatie, gelosie, tradimenti e quant’altro senza nascondere nulla. In poche parole, Muccino sradica completamente il concetto di “famiglia perfetta” mettendo in risalto che, anche nei rapporti apparentemente più sani e stretti come quelli tra genitori e figli, possono nascondersi soprusi, segreti e tradimenti inimmaginabili.

Il cast completo

Francesco Acquaroli - Pietro Ristuccia

Laura Morante - Alba Ristuccia

Francesco Scianna - Carlo Ristuccia

Laura Adriani - Ginevra

Silvia D'Amico - Sara Ristuccia

Antonio Folletto - Diego

Simone Liberati - Paolo Ristuccia

Federico Ielapi - Giovanni

Euridice Axen - Elettra

Sveva Mariani - Luna

Maria Chiara Centorami - Isabella

Mariana Falace - Regina

Francesco Martino - Manuel

Paola Sotgiu - Maria Ristuccia

Alessio Moneta - Riccardo Mariani

Emma Marrone - Luana

Valerio Aprea - Sandro Mariani

Milena Mancini - Beatrice

La nuova luce dei personaggi

Nel riproporre una trama e dei personaggi già visti, sentiti e conosciuti, Muccino ha deciso però di stravolgere completamente il cast: attori come Stefano Accorsi, Stefania Sandrelli, Pierfrancesco Favino, Gianmarco Tognazzi, Carolina Crescentini e Sandra Milo vengono sostituiti da Laura Morante, Francesco Scianna, Laura Andriani, in grado di regalare nuove sfumature ai ruoli da loro interpretati.

Attenzione particolare va prestata a Emma Marrone, che interpreta Luana, una donna dal cuore puro e gentile, tra i pochi personaggi positivi insieme a Beatrice (interpretata da Milena Mancini) futura sposa di Sandro che insieme, formano una coppia promettente e sincera che emerge indubbiamente in un contesto dettato da cinismo ed egoismo.

Un altro personaggio che merita di essere valorizzato è Giovanni, il figlio di Paolo, interpretato da Federico Ielapi: se nel film veniva semplicemente citato, nella serie acquista un ruolo rilevante, in grado di dar voce al tormento interiore del padre.

A casa tutti bene 2: si farà?

A quanto pare, “A casa tutti bene” avrà un seguito: la seconda stagione della serie di Gabriele Muccino potrebbe essere trasmessa sempre su Sky Serie alla fine del 2022 o, molto più probabilmente, agli inizi del 2023. Non resta che aspettare un annuncio ufficiale da parte di Sky.