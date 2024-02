A modo mio, il documentario sulla rivoluzionaria Patty Pravo: trama, cast e dove vederlo

Il mondo del documentario si arricchisce grazie ad A modo mio, il nuovo prodotto audiovisivo che narrerà i grandi successi di Patty Pravo.

Tanta la curiosità: scopriamo insieme tutti i dettagli, dalla scelta del cast alla trama.

A modo mio, il documentario sulla rivoluzionaria Patty Pravo

È la popstar che ha rivoluzionato il mondo della musica italiana, divenendo grazie al suo talento anche una star internazionale.

Il mondo del cinema decide così di dedicarle un documentario con l'obiettivo di raccontare la vita di Patty Pravo, percorrendo le strade di Venezia, la città tanto amata dalla cantante.

Tante le curiosità sulla sua vita, come i mariti di Patty Pravo che le sono stati vicini al suo fianco: scopriamo insieme la trama del documentario A modo mio.

La nascita di una star: la trama di A modo Mio

I successi di Patty Pravo, che le hanno permesso di vivere in una casa da sogno, sono il fulcro del documentario A modo mio, in cui il pubblico può entrare definitivamente nella vita della popstar.

Nicoletta Strambelli, conosciuta da tutti con il nome d'arte Patty Pravo, sarà protagonista del documentario a lei dedicato, girato nel cuore di Venezia.

La cantante camminerà per le strade della città, raccontando gli eventi che hanno caratterizzato il suo esordio, fino ad arrivare al successo clamoroso ottenuto nella sua carriera.

Tanti saranno anche gli aneddoti raccontati da Patty Pravo, legati principalmente alla nascita dei suoi brani più famosi, come La bambola e Ragazzo triste.

Il cast di A modo mio, il documentario su Patty Pravo

Sarà proprio la stessa Patty Pravo a presenziare nel documentario a lei dedicato, alternando a lei immagini di repertorio delle esibizioni più di successo.

Non mancano però le testimonianze di altri artisti noti nel mondo della musica e che hanno svolto un ruolo importante nella vita della cantante, come Vasco Rossi, Ornella Vanoni e Laura Pausini.

Dove vedere A modo mio

Il documentario, diretto dal noto regista Duccio Forzano, andrà in onda su Rai 3 il 13 febbraio, dando così al pubblico la possibilità di conoscere una delle star più rivoluzionarie della musica italiana.

Per tutti coloro che non riusciranno a vedere in diretta il documentario, resta la possibilità di poter visionare A modo mio sulla piattaforma streaming RaiPlay nei giorni a seguire.

