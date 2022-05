About You è un nuovo e-commerce che guida l'utente nella scelta dei look da acquistare. Cosa dicono le recensioni? Vediamo come funziona e opinioni.

Tra gli e-commerce del momento c'è sicuramente About You, sponsorizzato da tantissime personalità del web nostrane poco prima della sua uscita. Sembra che la piattaforma sia famosa in modo particolare per i look selezionati dalle influencer stesse, tra cui spicca anche il nome di Chiara Ferragni.

Funziona in maniera davvero semplice: durante l'esperienza di acquisto, in base ai brand selezionati e al budget di spesa, la piattaforma guida l'utente nella scelta dei capi. Detto in altre parole, l'algoritmo consiglia look o singoli capi di abbigliamento rivolti ad un preciso target.

Visto il suo successo, in molti si domandano se sia affidabile. Ecco cosa dicono le recensioni di About You!

About You: le recensioni degli utenti dell'e-commerce

Gli acquisti on line sono ormai all'ordine del giorno, ma purtroppo proprio per questa diffusione si può correre il rischio di incappare in qualche fregatura. Per questo uno dei primi consigli che si tende a dare quando si tratta di acquistare qualcosa via web è guardare sempre cosa dicono le recensioni per quanto riguarda il prodotto e anche per quanto riguarda il servizio stesso, facendo attenzione che queste siano verificate, ovviamente.

A tal proposito, stando proprio alle recensioni, About You sembra essere davvero molto apprezzato dagli utenti che ne hanno usufruito. A dirlo sono i dati raccolti da Trustpilot, che ha registrato un punteggio totale del 4.9/5 dal 2021, anno del suo arrivo anche in Italia.

Non mancano ovviamente anche le recensioni negative, ma la percentuale è davvero irrisoria. Nel mondo on line può capitare infatti qualche incomprensione o disservizio. Anche il servizio clienti comunque sembra essere molto attivo e disponibile, cosa non da poco quando si tratta del commercio di un qualsiasi prodotto.

Cos'è About You

Se il nome di About You può suonare ancora nuovo in Italia, non lo è per la Germania, il suo Paese natale. Il sito di e-commerce dedicato al mondo del fashion è infatti nato dalle menti di tre imprenditori: Benjamin Otto, Tarek Muller e Sebastian Betz nel 2014 ed è uscito nei confini sbarcando nel nostro Bel Paese solo nel 2021.

La campagna pubblicitaria con cui è divenuto noto ha incuriosito moltissime persone. Prima del lancio definitivo del sito c'è stato infatti un pre-lancio di cui si sono rese protagoniste tantissime influencer che sui rispettivi profili Instagram si facevano la medesima domanda: "What the f***k is About You?".

Il successo di About You è stato tale che la piattaforma ha organizzato gli About You Awards, per premiare i creator digitali che più hanno saputo distinguersi in diversi campi durante l'anno. Quelli per il 2022 si terranno proprio a Milano il 26 maggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ABOUT YOU Italia (@aboutyou_it)

Come riconoscere le false recensioni

Abbiamo parlato nello specifico di recensioni verificate non a caso. Su Internet infatti, come è noto, può scrivere chiunque e per qualsiasi ragione. Quante volte è capitato, per esempio, che un'attività subisse un'ondata di recensioni negative per pura protesta? Ecco perché bisogna imparare a riconoscere le recensioni vere da quelle false.

Ma come fare? Prima di tutto è meglio non affidarsi alla singola recensione e invece fare affidamento su come appaiono più recensioni nell'insieme. Per capirlo bisogna guardare quante sono, perché più sono alte numericamente più è alta la probabilità che la media del punteggio delle recensioni sia attendibile.

Non sottovalutate anche la sezione riservata alle domande e risposte e controllate che sia aggiornata. Se le recensioni non sono molte fate attenzione alla data di registrazione degli account, è davvero poco probabile che se si tratti di una vera recensione l'account che l'ha scritta si sia registrato solo poco prima.