Nonostante non abbia vinto il Festival di Sanremo, Achille Lauro è riuscito ad accedere all'Eurovision 2022 in rappresentanza di San Marino. Ecco come ha fatto e con che canzone si esibirà sul palco torinese della kermesse.

Se vi state chiedendo quando canta Achille Lauro - uno degli artisti più attesi dell'Eurovision 2022 - c'è una buona notizia: stasera, 12 maggio, si esibirà sul palco del PalaOlimpico di Torino. In scaletta insieme all'ex allieva di Amici di Maria De Filippi Emma Muscat per Malta troviamo proprio lui, in gara per San Marino. Ecco allora tutte le informazioni che abbiamo sulla canzone che l'artista romano porterà in gara, quando ci sarà la sua performance e perché ha scelto di farlo in rappresentanza del microstato.

Achille Lauro, Stripper è la canzone con cui rappresenterà San Marino all'Eurovision 2022

Lo aveva già fatto con brani che lo hanno portato al successo come Rolls Royce e anche con brani meno conosciuti come Bam Bam Twist. Ancora una volta, Achille Lauro gioca con la cultura pop, inserendo tantissimi riferimenti musicali, cinematografici e non solo.

Il suo non è solo un modo per omaggiare grandi artisti come Madonna o i Beatles o ancora Loredana Berté, con cui ha trovato una forte intesa musicale, ma è anche un modo per coinvolgere il proprio pubblico. Se siete curiosi di trovare tutti i riferimenti, vi riportiamo qui il testo di Stripper, in attesa di poterlo sentire live stasera:

È una stripper, sì / Questo amore è uno strip club, ah / Il mio cuore è un freezer, freezer / Sono a letto col killer, thriller / Like a virgin, virgin / Non è un film è London Calling, corri / Ah, I love Britney / È il diavolo in una Birkin (ah-ah)

Ma che stupida voglia che ho / Quella stupida voglia / Metto la gonna più corta che ho / E vado fuori, ah / E vado fuori di me

I don't know (ehi) / All I need is love (ehi-ehi) / All I need is love (ehi) / All I need is love / All I need is love

(Rit.) Ma che stupida voglia che ho / Ma guarda che donna che sono / Nessuno mi può giudicare / Ti fidi di me? / Che stupido uomo

Cowboy, il mio cuore è il suo sex toy / Il mio bad boy / Madonna su Playboy / È una Barbie, ha seicento cavalli / Io il suo beagle, è il mio Personal Jesus

I don't know (ehi) / All I need is love (ehi-ehi) /All I need is love (ehi) / All I need is love /All I need is love

(Rit.)

Ma che stupida voglia / Ma che stupida voglia / Metto la gonna più corta che ho / E vado fuori / E vado fuori di me

Ma che stupida voglia che ho (all I need is love) / Madonna che donna che sono (all I need is love) / Nessuno mi può giudicare (all I need is love) / Ti fidi di me? / Che stupido uomo / I don't know

Quando canta e perché proprio per San Marino

Secondo la scaletta diffusa dagli organizzatori dell'Eurovision, Achille Lauro si esibirà per settimo, proprio dopo la già citata Emma Muscat, che sarà la sesta sul palco. Ma perché il cantante ha scelto di gareggiare proprio per San Marino?

Come ormai sappiamo, a vincere il Festival di Sanremo 2022 sono stati Mahmood e Blanco con Brividi. Achille Lauro che per la stessa edizione ha portato Domenica (poi diventata sigla di Domenica In su desiderio di Mara Venier) invece è arrivato 14esimo.

Per poter accedere all'Eurovision, anche senza aver vinto Sanremo quindi, ha partecipato al contest Una voce per San Marino, dove è stato scelto appunto per rappresentare il microstato alla kermesse musicale. La canzone di Achille Lauro ha convinto molto di più di quelle presentate da Ivana Spagna, Valerio Scanu e Francesco Monte, anche loro lì per lo stesso motivo: guadagnarsi un posto all'Eurovision.